C’è un momento, all’Arena dello Stretto, in cui il giorno smette di avere fretta. Il mare trattiene il respiro, il cielo si veste d’ambra e una barca a vela attraversa lenta l’orizzonte, come una carezza lasciata dal vento. Lo Stretto diventa poesia viva: le onde riflettono il sole che scende piano, trasformando l’acqua in una strada dorata che sembra condurre lontano, verso sogni ancora da raggiungere.

Sul lungomare ogni passo ha il sapore delle attese felici. Le luci del tramonto si posano sui volti, sulle pietre, sui silenzi condivisi da chi osserva quel confine liquido tra cielo e mare. La vela, elegante e solitaria, taglia lo specchio d’acqua con grazia antica, mentre l’ultimo sole accende di rosso e oro l’anima della sera.

E in quell’istante tutto appare eterno: il vento leggero, il profumo salmastro, la bellezza discreta dello Stretto. Un luogo che non si guarda soltanto, ma si sente dentro, come un ricordo d’amore che ritorna piano.