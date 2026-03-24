Uno scorcio sospeso tra luce e silenzio: il lungomare si accende al tramonto mentre lo stretto separa e unisce, e uno stormo di uccelli attraversa il cielo come un pensiero lieve
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C’è un momento, sul lungomare, in cui il tempo sembra rallentare fino quasi a fermarsi. Il sole scivola piano dietro l’orizzonte e tinge ogni cosa di oro e malinconia, mentre lo stretto si distende calmo, come un respiro profondo tra due terre che si guardano da sempre. Messina appare lì, dirimpettaia, vicina e lontana insieme, avvolta da una luce che la rende quasi irreale.
Nel cielo, a tagliare in due quell’incanto perfetto, passa uno stormo di uccelli. Le loro ali disegnano traiettorie leggere, come versi di una poesia scritta senza parole. È un istante fragile e infinito, in cui il mare racconta storie antiche e il vento sussurra promesse mai del tutto dette. E tu resti lì, a guardare, con la sensazione che la bellezza, a volte, basti da sola a riempire il cuore