Un istante sospeso sul lungomare di Villa San Giovanni, tra il respiro del Mediterraneo e il volo leggero di un gabbiano che accompagna una barca verso nuovi orizzonti.

C’è un momento, sul lungomare di Villa San Giovanni, in cui il tempo sembra trattenere il fiato. Il mare, disteso come un lenzuolo d’argento, riflette i sogni di chi resta e di chi parte. In questo silenzio vibrante, una barca si stacca lenta dalla riva, come se esitasse a lasciare ciò che ama. Le sue onde disegnano carezze sull’acqua, mentre un gabbiano le danza accanto, custode lieve di un addio che sa di promessa.

Il Mediterraneo, antico narratore, raccoglie ogni emozione: il desiderio di scoperta, la nostalgia, la speranza. In quello scorcio, tutto si intreccia — cielo, acqua e cuore — e racconta una storia che non ha bisogno di parole.

È la poesia delle partenze, la bellezza fragile di ciò che si allontana, lasciando dietro di sé una scia di luce e ricordi.