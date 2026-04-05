C'è un momento, lungo il respiro quieto del mare, in cui il tempo sembra trattenersi. L'alba sfuma in delicate pennellate di rosa, accarezzando il cielo con una dolcezza quasi timida . La luna, ancora vigile, non si arrende al giorno: resta lì, sospesa come un pensiero innamorato, illuminando ogni cosa di una luce gentile. Il lungomare, silenzioso e immobile, diventa teatro di questo incontro segreto tra notte e giorno, dove i colori si fondono ei sogni sembrano più veri.

È una poesia senza parole, fatta di riflessi tremolanti sull'acqua e di promesse sussurate al vento. In quell'istante, tutto appare possibile, come se il mondo si risvegliasse lentamente dentro un abbraccio di luce e nostalgia.