Uno scorcio di lungomare si veste di luce rosata mentre la luna, ancora sospesa, illumina il silenzio del mattino. Un incontro fragile tra notte e giorno che diventa pura poesia.

C'è un momento, lungo il respiro quieto del mare, in cui il tempo sembra trattenersi. L'alba sfuma in delicate pennellate di rosa, accarezzando il cielo con una dolcezza quasi timida . La luna, ancora vigile, non si arrende al giorno: resta lì, sospesa come un pensiero innamorato, illuminando ogni cosa di una luce gentile. Il lungomare, silenzioso e immobile, diventa teatro di questo incontro segreto tra notte e giorno, dove i colori si fondono ei sogni sembrano più veri.