C’è un momento, lungo il lungomare di Bagnara, in cui il tempo sembra sciogliersi nella luce. La Torre Ruggero, fiera e silenziosa in primo piano, custodisce secoli di storie e sguardi rivolti al mare, mentre sullo sfondo Marinella si distende come un sogno baciato dal sole. È una giornata limpida, di quelle in cui l’aria profuma di salsedine e promesse, e ogni cosa sembra vibrare di una dolce quiete. Le onde accarezzano la riva con un ritmo antico, quasi un respiro, mentre il cielo si specchia nell’acqua con sfumature che sfiorano l’infinito. In questo scorcio, la bellezza non è solo paesaggio, ma emozione: un invito a fermarsi, a sentire, a lasciarsi attraversare da una malinconia lieve e da un amore profondo per ciò che resta, immutabile, nel cuore.