C’è un istante, sul lungomare di Scilla, in cui il mondo pare trattenere il respiro. La luce si fa morbida, quasi irreale, e accarezza ogni cosa con una delicatezza che sfiora l’incanto. Una barca riposa sulla spiaggia, come se il mare l’avesse cullata fino a lì per poi dimenticarsene, lasciandola sospesa tra due mondi. Il suo legno racconta viaggi silenziosi, attese pazienti e ritorni pieni di sale e nostalgia.

Sopra, a vegliare su questo fragile equilibrio, il castello domina la scena con una presenza antica e immobile, custode di storie e segreti che il vento sussurra appena. L’atmosfera è calma, ma non vuota: è colma di una quiete viva, quasi palpabile, che avvolge lo sguardo e lo invita a restare.

In questo frammento di realtà, tutto sembra trovare il proprio posto. Il mare, la pietra, la barca e il cielo si fondono in un’armonia lieve, dove anche il tempo, per un momento, sceglie di fermarsi e contemplare.