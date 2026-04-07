Un angolo sospeso nel tempo racconta la bellezza eterna della Magna Grecia, tra luce, arte e silenzi carichi di storia
Tutti gli articoli di Foto del giorno
PHOTO
C’è un luogo, nel cuore del Museo Archeologico di Reggio Calabria, in cui il tempo sembra rallentare fino quasi a fermarsi. La luce accarezza delicatamente i reperti, scivola sugli affreschi e si posa, come un gesto d’amore, sui celebri Bronzi, custodi silenziosi di un passato che ancora respira. In questo scorcio, ogni dettaglio parla: le pietre consumate, le forme antiche, i colori che resistono ai secoli raccontano una storia fatta di uomini, miti e mare.
È un viaggio intimo, quasi sussurrato, tra le vestigia della Magna Grecia, dove la bellezza non è mai ostentata ma si rivela piano, come una confidenza. Lo sguardo si perde e il cuore segue, lasciandosi trasportare da un’emozione sottile, nostalgica e profondamente viva. Qui, tra arte e memoria, si riscopre il fascino eterno di ciò che è stato e continua, ostinatamente, a incantare.