Al calar del sole, il lungomare si veste d'oro e silenzio, mentre piccole barche si lasciano cullare dal respiro del mare. Un frammento di eternità sospeso tra luce e nostalgia.

C'è un istante, fragile e prezioso, in cui il giorno si arrende alla sera e il cielo si scioglie in sfumature calde, come un pensiero gentile.

Sul lungomare, le barchette adagiate sull'acqua sembrano sospese in un sogno, cullate da onde leggere che raccontano storie antiche. Il tramonto sullo Stretto non è solo uno spettacolo : è un invito a fermarsi, ad ascoltare il battito lento del mare, a perdersi nella luce che accarezzare ogni cosa.