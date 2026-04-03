C’è un luogo in cui il tempo sembra essersi fermato, sospeso tra pietra e vento, ed è proprio lì che lo sguardo si posa, timido, attraverso lo scorcio fragile di una casa abbandonata. Le mura, consumate dagli anni, si aprono come un sipario su Pentedattilo, borgo silenzioso e struggente, adagiato sulla roccia come un sogno dimenticato. La natura, indomita e gentile, si insinua tra le crepe, accarezza le pietre e restituisce vita a ciò che sembrava perduto. In quell’istante, tutto parla: le ombre, la luce, il vento che sfiora le rovine come una carezza antica. È una poesia senza voce, ma carica di emozione, un dialogo intimo tra passato e presente. E chi osserva, da quella finestra spezzata, non è più solo spettatore, ma parte di un racconto eterno, fatto di bellezza fragile e nostalgia.