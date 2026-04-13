Sui sassi consumati dal tempo, dove il mare accarezza la terra con pazienza antica, un pescatore resta immobile come parte del paesaggio. Il sole dello stretto si distende sull'acqua, tingendola d'oro e malinconia, mentre il Mediterraneo respira lento, quasi voleva custodire ogni segreto.

Accanto a lui, la barca giace arenata, stanca di mille battaglie. Il legno porta i segni del sale e delle tempeste, ma anche delle albe silenziose e dei ritorni carichi di speranza. Non è solo un relitto: è un frammento di vita che non ha mai smesso di navigare davvero.

Tra l'uomo e quella barca esiste un dialogo muto.

Le onde sussurrano storie che solo loro comprendono, mentre il sole scende piano, avvolgendo tutto in una luce tenera , quasi fosse un abbraccio. In quell'istante sospeso, il tempo sembra fermarsi, lasciando spazio a un amore antico: quello tra l'uomo e il mare.