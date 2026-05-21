Si chiudono settimane tirate, rumorose, piene di confronti, incontri, comizi e campagne elettorali. Arriva il silenzio elettorale, si abbassano le saracinesche delle segreterie politiche e si rialzano invece quelle dei lidi, dei chioschi sul lungomare e dei locali che guardano al mare.

Reggio entra in uno di quei weekend che sanno già d’estate, con maggio che ormai in chiusura, ci si affaccia a giugno, all’estate e la città che prova finalmente a rallentare il ritmo e a respirare. Torna “NON C’È NENTI”, la rubrica de ilReggino.it dedicata agli appuntamenti del weekend tra Reggio Calabria e dintorni.

Il giovedì parte già dal mattino con gli appuntamenti culturali sparsi in città. Al Palazzo della Cultura continuano “Cieli dell’arte”, dedicata al Novecento e all’arte contemporanea, e il percorso espositivo “Paolo Rossi. Un ragazzo d’oro”. Al Museo Diocesano spazio invece alla mostra fotografica “Gaza – Là dove resiste la vita” di Fadi A. Thabet, mentre all’Hotel Medinblu prosegue la mostra di arte generativa firmata da Raffaele Mortelliti.

La sera cambia completamente atmosfera. Al Malavenda Café arrivano i Mobili Trignani, duo abruzzese che porta a Reggio il proprio mix di “pop scanzonato e cantautorato indipendente”, in uno dei live più particolari del weekend cittadino. Sempre giovedì l’Oasi Village propone “Canta che ti passa”, il format tra cena e karaoke che continua a riempire il locale tra tavolate, microfoni aperti e classici da cantare fino a tardi. Da Undead torna invece il consueto appuntamento del giovedì tra cocktail, vino e selezioni musicali, mentre al Bowling San Gregorio spazio al “Disco Bowling” tra dj set e atmosfera rétro.

Venerdì sera il centro cittadino si divide tra dinner show e nightlife alternativa. Al Pasqualino Happy Republic arrivano Briganti Italiani e Rewind 90 per una lunga notte tra cena spettacolo e after dinner con dj set di Enzo Romeo e Bruno Praticò e la voce di Donatella. Sempre venerdì il Café Noir Lounge Bar ospita una nuova serata firmata The Coven Project, format “unconventional party” che punta a trasformare il locale in uno spazio immersivo tra musica, arte e socialità. Dalle 19:30 dj set di Dj Sery V insieme alle performance live di Rocco Marcianò e Rocco Spanò.

Spazio anche alla musica colta con il “Rapsodie Agresti Calabriae Opera Musica Festival”, che continua il proprio percorso tra sperimentazione e contaminazioni artistiche negli spazi del Cartoline After Club.

Sabato il weekend entra nel vivo anche fuori città. A Motta San Giovanni prende il via “Infiorata”, due giorni tra installazioni floreali, street food, musica e artigianato. Previsti oltre cinquanta pannelli espositivi, dj set, gruppi folklorici e mostre artistiche diffuse nel centro del paese. A Melito Porto Salvo torna invece il “Mercatino di Primavera” sul viale delle Rimembranze, tra stand artigianali, prodotti tipici e degustazioni per tutta la giornata.

Sempre sabato, al Teatro San Bruno, continua la cinquantesima rassegna teatrale con la Compagnia Angela Barbaro impegnata nello spettacolo “Nu bambinellu e tri San Giuseppi” di Gaetano Di Maio.

Tra gli appuntamenti più attesi del fine settimana c’è poi il closing party targato Undead. In via Aschenez va in scena “Undead Season Closing Blast-Off”, evento che chiude la stagione dello spazio diventato negli ultimi mesi uno dei punti di riferimento della scena alternativa reggina. Dalle 18 dj set di Bordello a Parigi, Sergio Sorrentino, Daniele Giustra e Good Stuff, insieme alla lineografia pop-up di Sasha Merenda e al vinyl market di Semplicemente Dischi.

Domenica il programma si sposta invece sul mare. All’Oasi arriva “Melanina 360” con special guest Tsos Aphrodite insieme a Federico Foti e Valerio Versace per una lunga serata tra house ed elettronica. Atmosfera completamente diversa al Tulum Beach Club dove torna “Chicnic Pizza Day”: ingresso libero, pizza, dj set e una giornata pensata per accompagnare il pubblico dal pranzo fino al tramonto.

Sempre domenica, a Varapodio, spazio anche ai percorsi turistici ed esperienziali con “BergArte: l’oro di Calabria”, itinerario dedicato al bergamotto e all’artigianato locale guidato da Mosè Diretto tra laboratori, degustazioni e racconto del territorio.

Tra live più intimi, party elettronici, teatro, mercatini e serate sul mare, Reggio prova così a lasciarsi alle spalle la tensione delle ultime settimane e a riprendersi lentamente il proprio tempo. Per qualche giorno, almeno, si spengono i megafoni della politica e si riaccendono quelli della musica.