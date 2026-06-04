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Cronaca

Bunker Ardore 4 guugno 2026 Tenente Colonnello Davide Montinaro, Comandante Squadrone Carabinieri Cacciatori Calabria

4 giugno, 2026
ULTIMA ORA
La sospensione

Bunker con camera di fuga e cunicoli segreti ad Ardore, i carabinieri portano alla luce un labirintO sotterraneo – VIDEO

Il Nucleo Operativo della Compagnia di Locri e della locale Stazione, ha operato con il decisivo supporto tecnico dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” e con l’ausilio logistico dei Vigili del Fuoco di Bianco
Redazione
Bunker con camera di fuga e cunicoli segreti ad Ardore, i carabinieri portano alla luce un labirintO\u00A0sotterraneo –\u00A0VIDEO\n
Ad Arghillà

Aggressione nel carcere di Reggio, due agenti feriti con lame artigianali: l’Osapp denuncia l’emergenza

Due poliziotti penitenziari sono stati aggrediti durante il rientro dei detenuti dai passeggi e hanno riportato ferite da taglio. Il sindacato parla di una situazione ormai fuori controllo e chiede un intervento urgente del Governo
Redazione Cronaca
Aggressione nel carcere di Reggio, due agenti feriti con lame artigianali: l’Osapp denuncia l’emergenza\n
La terra trema

Terremoto in Calabria, Costarella (Prociv): «Tanta paura, gente in strada ma niente danni. Profondità decisiva»

Epicentro al largo di Amantea, ipocentro a 250 chilometri e percezione diffusa in molte aree del Mezzogiorno. Il direttore generale della Protezione civile regionale spiega perché gli effetti sono stati attenuati e richiama i comportamenti da seguire in caso di emergenza. Il numero da chiamare
Luana Costa
Terremoto in Calabria, Costarella (Prociv):\u00A0«Tanta paura, gente in strada ma niente danni. Profondità decisiva»\n
La decisione

Presunta Corruzione al Comune di Reggio, il funzionario Giancarlo Cutrupi rilasciato

Era stato ristretto ai domiciliari. Ieri l’udienza dinnanzi al tribunale del riesame
An. Fo.
Presunta Corruzione al Comune di Reggio, il funzionario Giancarlo Cutrupi rilasciato\n

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Elisa Barresi intervista Luca Abete

3 giugno 2026
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Inclusione al centro: il flashmob di Agedi a Reggio

3 giugno 2026
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Serie D, la Reggina a un passo dalla cessione

3 giugno 2026
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Anna Foti intervista Mirella Marra

2 giugno 2026
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3 giugno 2026
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Serie D, la Reggina a un passo dalla cessione

3 giugno 2026
Ore 12:00
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Società

Anna Foti intervista Mirella Marra

2 giugno 2026
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Società

Elisa Barresi intervista Luca Abete

3 giugno 2026
Ore 13:18
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Società

Inclusione al centro: il flashmob di Agedi a Reggio

3 giugno 2026
Ore 12:00
Inclusione al centro: il flashmob di Agedi a Reggio
cold case

Il giallo della polaroid fantasma riapre il caso dell'omicidio D’Agui a Bovalino? Giorgi presenta un esposto

La prova decisiva che lo portò alla condanna (già scontata) per il delitto del 1991 è scomparsa da ogni fascicolo: «Mai esistita o distrutta volontariamente»
Ilario Balì
4 giugno 2026
Ore 04:30
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La sentenza

Locri, accusato di violenza sessuale: assolto l’ex carabiniere Giovanni Percolla

Era stato condannato a oltre 4 anni. La Corte d’Appello di Reggio Calabria cancella le accuse perché «Il fatto non sussiste» e revoca i domiciliari
Ilario Balì
3 giugno 2026
Ore 18:19
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il verdetto

Reggio, accusato di violenza sessuale: la Cassazione annulla con rinvio

Il giovane era stato raggiunto nel mese di febbraio scorso da ordinanza di custodia cautelare in carcere. Accolte le tesi della difesa
Redazione
3 giugno 2026
Ore 11:57
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la sentenza

Frodi nelle scommesse sportive, la Cassazione conferma il sequestro di oltre 4mila euro: «Rischio concreto di reiterazione del reato»

Il provvedimento trae origine da un decreto del gip di Reggio Calabria nell’ambito dell’inchiesta “Penalty”
Redazione
3 giugno 2026
Ore 10:40
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Gemellaggio operativo

Terza età determinante per veicolare la cultura, le tradizioni e l’immagine del territorio

L’ Associazione Diritti Anziani di Catanzaro e quella di Reggio Calabria insieme per una uscita formativa a Squillace

Redazione
3 giugno 2026
Ore 07:51
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La denuncia

Prevenzione crimine Calabria meridionale di Siderno, Siulp ricorre al giudice del lavoro per condotta antisindacale

L'11 maggio 2026 l'Amministrazione ha unilateralmente soppresso un servizio attivo h24 presso il Reparto di Siderno, sostituendolo con un servizio ridotto alle ore 07:00-20:00. Il segretario provinciale Giuseppe De Stefano: «Non siamo stati convocati non siamo stati ascoltati, non siamo stati coinvolti»
3 giugno 2026
Ore 06:05
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L’anniversario

L’Arma dei Carabinieri celebra i suoi 212 anni a Reggio Calabria: anche la premier Meloni alla cerimonia il 5 giugno

VIDEO | L’evento di rilevanza nazionale si terrà nella suggestiva cornice del lungomare Falcomatà. A Roma dal 4 al 7 giugno il “Villaggio dell’Arma” a Villa Borghese con stand e incontri
Redazione Cronaca
2 giugno 2026
Ore 16:54
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Il sisma

Terremoto a Reggio, Porcino (Protezione Civile): «Allertati subito dal Comune. Il nostro monitoraggio non ha rilevato alcun danno. Solo spavento»

L'associazione San Giorgio convenzionata con l'Amministrazione ha subito eseguito dei controlli sul territorio comunale, registrando solo molta paura e qualcuno sceso anche in strada
2 giugno 2026
Ore 14:00
Terremoto a Reggio, Porcino (Protezione Civile): «Allertati\u00A0subito dal Comune. Il nostro monitoraggio non ha rilevato alcun danno. Solo spavento»
Il sisma/ Le testimonianze

Terremoto anche a Reggio: «Non lo abbiamo avvertito. Stamane dopo aver letto la notizia, abbiamo chiamato i familiari per capire se fosse una fake»

Paura ma non per tutti. Tra chi non ha sentito e chi non si è preoccupato, nel cuore della notte la terra ha tremato pure in riva allo Stretto, fortunatamente senza danni
Anna Foti
2 giugno 2026
Ore 14:00
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l’intervento

Occhiuto: «Celebriamo il 2 giugno ma la Calabria è sconvolta dal dramma dei 4 pakistani uccisi»

Il presidente della Regione ricorda le vittime della tragedia di Amendolara e invita a una riflessione sul dramma delle migrazioni, e sulla tutela delle persone più vulnerabili
Redazione
2 giugno 2026
Ore 08:22
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Il sisma

Terremoto in Calabria, Occhiuto: «Tanta paura ma nessun danno, ringrazio macchina Protezione Civile»

Il presidente della Regione Calabria: «Nelle prossime ore proseguiranno monitoraggi e verifiche sul territorio»
Redazione
2 giugno 2026
Ore 07:19
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NUMERI DA SPAVENTO

Terremoto record in Calabria: è il secondo più forte registrato da INGV in territorio nazionale

Appena 0.4 più debole di quello che distrusse Norcia nell’ottobre 2016 e pari a quello che nel 2009 a L’Aquila fece 309 morti. A fare la differenza la profondità, decisamente maggiore rispetto ai precedenti di dieci anni fa
Francesco La Luna
1 giugno 2026
Ore 23:45
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Il sisma

La Calabria trema nella notte: forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 avvertita in tutta la regione

Segnalazioni da Reggio Calabria, Catanzaro, Vibo, Crotone e Cosenza. Al momento non risultano danni a persone o cose
Redazione
1 giugno 2026
Ore 22:25
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Riflessioni amare

Caridi dopo l’assoluzione in Gotha: «A Rebibbia per 18 mesi coi topi tra i piedi ma in carcere c’è più umanità che al Senato»

L’ex parlamentare reggino ripercorre gli anni dell’arresto, la detenzione e il lungo percorso giudiziario concluso con il proscioglimento: «Ho avuto pensieri suicidi, ma sono riuscito a rialzarmi. Abbandonato dalla politica, oggi trionfano ipocrisia e pressapochismo»
Redazione Politica
1 giugno 2026
Ore 10:47
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Momenti di tensione

Gioiosa, non si ferma all'alt dei carabinieri: bloccato dopo un folle inseguimento

Il momento finale è stato immortalato da un video diffuso sui social e diventato subito virale
Ilario Balì
1 giugno 2026
Ore 10:18
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Tentacoli al Nord

’Ndrangheta, la sentenza che conferma l’infiltrazione in Liguria: il dominio delle famiglie di Seminara a Diano Castello

Nelle motivazioni della sentenza d’appello del processo sul traffico di droga in provincia di Imperia, i giudici di Genova riconoscono la presenza di una locale. I legami con le famiglie della Piana di Gioia Tauro e le minacce: «Ti dico che lo ammazzo, parli con un calabrese»
Redazione Cronaca
1 giugno 2026
Ore 05:02
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La tragedia

Ancora sangue sulle strade, poliziotto 26enne di Siderno muore in un incidente sulla statale 109 a Sorbo San Basile

Violento impatto tra due moto sulla strada della Sila Piccola: una persona ha perso la vita. Traffico rallentato dopo la tragedia: forze dell’ordine e Anas sul posto
Redazione Cronaca
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Il blitz

Droga dalla Calabria alla Sicilia all’ombra della ’ndrangheta: 6 arresti, c’è un uomo del clan Bellocco – NOMI

In manette i presunti organizzatori della rete di narcotraffico, avviso di conclusione indagini per 19 persone. Sequestrati 25 chili di stupefacenti e sequestrati 163mila euro 
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L’operazione

Traffico di droga tra Sicilia e Calabria, scatta il blitz: sei persone arrestate

L'operazione coordinata dai carabinieri ha colpito un gruppo ritenuto attivo nello spaccio di sostanze stupefacenti tra le province di Catania e Caltanissetta, con contatti anche a Rosarno
Redazione
31 maggio 2026
Ore 07:39
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La denuncia

Caulonia, Maiolo: «Sette cani avvelenati, un atto di una crudeltà inaccettabile»

Il vicesindaco e assessore alla Cultura: «chiedo con forza che le autorità facciano piena luce sull'accaduto e individuino i responsabili. I maltrattamenti sugli animali sono reati penali, e come tali vanno perseguiti senza sconti»
30 maggio 2026
Ore 20:46
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“Per la gente, tra la gente”, Reggio inaugura il monumento all'Arma e intitola un Largo ai Caduti di Nassiriya