Bunker con camera di fuga e cunicoli segreti ad Ardore, i carabinieri portano alla luce un labirinto sotterraneo

Il Nucleo Operativo della Compagnia di Locri e della locale Stazione, ha operato con il decisivo supporto tecnico dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” e con l’ausilio logistico dei Vigili del Fuoco di Bianco
Due poliziotti penitenziari sono stati aggrediti durante il rientro dei detenuti dai passeggi e hanno riportato ferite da taglio. Il sindacato parla di una situazione ormai fuori controllo e chiede un intervento urgente del Governo
Epicentro al largo di Amantea, ipocentro a 250 chilometri e percezione diffusa in molte aree del Mezzogiorno. Il direttore generale della Protezione civile regionale spiega perché gli effetti sono stati attenuati e richiama i comportamenti da seguire in caso di emergenza. Il numero da chiamare
L'11 maggio 2026 l'Amministrazione ha unilateralmente soppresso un servizio attivo h24 presso il Reparto di Siderno, sostituendolo con un servizio ridotto alle ore 07:00-20:00. Il segretario provinciale Giuseppe De Stefano: «Non siamo stati convocati non siamo stati ascoltati, non siamo stati coinvolti»
Appena 0.4 più debole di quello che distrusse Norcia nell’ottobre 2016 e pari a quello che nel 2009 a L’Aquila fece 309 morti. A fare la differenza la profondità, decisamente maggiore rispetto ai precedenti di dieci anni fa
L’ex parlamentare reggino ripercorre gli anni dell’arresto, la detenzione e il lungo percorso giudiziario concluso con il proscioglimento: «Ho avuto pensieri suicidi, ma sono riuscito a rialzarmi. Abbandonato dalla politica, oggi trionfano ipocrisia e pressapochismo»
Nelle motivazioni della sentenza d’appello del processo sul traffico di droga in provincia di Imperia, i giudici di Genova riconoscono la presenza di una locale. I legami con le famiglie della Piana di Gioia Tauro e le minacce: «Ti dico che lo ammazzo, parli con un calabrese»
Il vicesindaco e assessore alla Cultura: «chiedo con forza che le autorità facciano piena luce sull'accaduto e individuino i responsabili. I maltrattamenti sugli animali sono reati penali, e come tali vanno perseguiti senza sconti»