Maxi confisca da 6 milioni a Reggio Calabria: smantellato sistema di corruzione negli appalti pubblici

VIDEO | Confiscate società, immobili e disponibilità finanziarie per un valore stimato di oltre 6 milioni di euro. Imprenditori finanziavano tangenti a cosche di ’ndrangheta di Africo e Melito Porto Salvo, così da garantirsi appalti e operare sotto la loro influenza sul territorio
Il ricordo del sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita: «La città si stringe attorno alla sua famiglia: la nostra vicinanza in questo momento di incommensurabile dolore». Franz Caruso: «Un colpo al cuore». Il Pd Calabria: «La Calabria perde una voce autorevole»
Collaboratore di LaC News24 e direttore del Fatto di Calabria, è deceduto per un malore mentre si trovava in auto tra Pizzo e Vibo Marina. L’editore Maduli: «Onorato di averti conosciuto, oggi perdo un amico». Il cordoglio dei direttori editoriale e responsabile Falduto e Laratta e della redazione
L’indagine, avviata subito dopo la denuncia presentata dalla vittima lo scorso marzo, ha consentito di documentare una condotta reiterata e invasiva. Una spirale persecutoria che ha generato un profondo stato di ansia e paura, costringendo la donna a modificare radicalmente abitudini di vita e a limitare la libertà di movimento
I fatti, avvenuti nella chiesa di Sant'Anna a Palizzi superiore, sono stati denunciati dal parroco alle autorità, poi l'annuncio di una Messa di riparazione. Il vicesindaco D'Aguì: «schiaffo al senso del sacro». Si riaccendono i timori dopo episodi analoghi nel territorio
La condanna a 15 anni e sei mesi riaccende il dibattito sulla legittima difesa in Italia. Tra reazioni politiche, proteste cittadine e l’intervento dell’Associazione Nazionale Magistrati, il caso divide l’opinione pubblica tra chi invoca maggiore tutela per chi si difende e chi richiama il rispetto delle regole giuridiche
A Brindisi stop fino a mezzogiorno del 7 aprile e nel frattempo garantite scorte solo per voli di Stato, sanitari e per soccorsi. Salgono a sei gli aeroporti italiani che hanno dovuto applicare restrizioni
Un uomo di quasi cinquant'anni, originario del reggino, è stato trovato senza vita nelle acque del porto di Scilla al termine di una notte segnata da momenti concitati e tentativi disperati di salvataggio.