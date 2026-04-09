Social
Home page>Cronaca>Maxi confisca da 6 milio...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cronaca

Maxi confisca da 6 milioni a Reggio Calabria: smantellato sistema di corruzione negli appalti pubblici

9 aprile, 2026
ULTIMA ORA
L'operazione

Un cartello di imprese e una cassa comune per indirizzare gli appalti del settore pulizie: maxi confisca della Guardia di finanza

VIDEO | Confiscate società, immobili e disponibilità finanziarie per un valore stimato di oltre 6 milioni di euro. Imprenditori finanziavano tangenti a cosche di ’ndrangheta di Africo e Melito Porto Salvo, così da garantirsi appalti e operare sotto la loro influenza sul territorio
Redazione
Un cartello di imprese e una cassa comune per indirizzare gli appalti del settore pulizie: maxi confisca\u00A0della Guardia di finanza\n
La cerimonia

Cittanova ricorda il vice brigadiere Iozia nel 39° anniversario dell’uccisione in località Petrara

Deposizione della corona, messa e partecipazione delle autorità per commemorare il carabiniere insignito della Medaglia d’Argento al Valor Militare
Redazione
Cittanova ricorda il vice brigadiere Iozia nel 39° anniversario dell’uccisione in località Petrara\n
controllo del territorio

Scoperto bunker sotterraneo nelle campagne della Piana di Gioia Tauro: sequestrate armi con matricola abrasa e munizioni

VIDEO | Struttura in cemento armato perfettamente occultata, un uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione illegale di armi e munizioni
Redazione
Scoperto bunker sotterraneo nelle campagne della Piana di Gioia Tauro:\u00A0sequestrate armi con matricola abrasa e munizioni\n
Cronaca

Droni sequestrati a Gioia Tauro, il patto dietro i traffici nel Mediterraneo: armi in cambio di petrolio libico

Furono sei i container bloccati nel porto calabrese nel 2024 con componenti per velivoli da guerra. Oggi emerge il retroscena: un sistema di affari che coinvolgerebbe la rete degli Haftar in Libia
Redazione Cronaca
Droni sequestrati a Gioia Tauro, il patto dietro i traffici nel Mediterraneo:\u00A0armi in cambio di\u00A0petrolio libico\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Cronaca

Allarme carburante per i voli, timori al Tito Minniti

8 aprile 2026
Ore 11:06
Allarme carburante per i voli, timori al Tito Minniti
Sport

Al "Cilea" di Reggio splende la stella Nba Kobe Bryant

8 aprile 2026
Ore 11:04
Al \"Cilea\" di Reggio splende la stella Nba Kobe Bryant
Politica

Reggio, quattro candidati per palazzo San Giorgio

7 aprile 2026
Ore 11:19
Reggio, quattro candidati per palazzo San Giorgio
Società

Aldea Bellantonio intervista Domenico Gatto

8 aprile 2026
Ore 15:26
Aldea Bellantonio intervista Domenico Gatto
Politica

Reggio, quattro candidati per palazzo San Giorgio

7 aprile 2026
Ore 11:19
Reggio, quattro candidati per palazzo San Giorgio
Società

Aldea Bellantonio intervista Domenico Gatto

8 aprile 2026
Ore 15:26
Aldea Bellantonio intervista Domenico Gatto
Cronaca

Allarme carburante per i voli, timori al Tito Minniti

8 aprile 2026
Ore 11:06
Allarme carburante per i voli, timori al Tito Minniti
Sport

Al "Cilea" di Reggio splende la stella Nba Kobe Bryant

8 aprile 2026
Ore 11:04
Al \"Cilea\" di Reggio splende la stella Nba Kobe Bryant
Politica

Reggio, quattro candidati per palazzo San Giorgio

7 aprile 2026
Ore 11:19
Reggio, quattro candidati per palazzo San Giorgio
Società

Aldea Bellantonio intervista Domenico Gatto

8 aprile 2026
Ore 15:26
Aldea Bellantonio intervista Domenico Gatto
Cronaca

Allarme carburante per i voli, timori al Tito Minniti

8 aprile 2026
Ore 11:06
Allarme carburante per i voli, timori al Tito Minniti
Sport

Al "Cilea" di Reggio splende la stella Nba Kobe Bryant

8 aprile 2026
Ore 11:04
Al \"Cilea\" di Reggio splende la stella Nba Kobe Bryant
Il lutto

«Professionista rigoroso e acuto»: il cordoglio per la scomparsa del giornalista Domenico Martelli

Il ricordo del sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita: «La città si stringe attorno alla sua famiglia: la nostra vicinanza in questo momento di incommensurabile dolore». Franz Caruso: «Un colpo al cuore». Il Pd Calabria: «La Calabria perde una voce autorevole»
Redazione
9 aprile 2026
Ore 15:06
«Professionista rigoroso e acuto»: il cordoglio per la scomparsa del giornalista Domenico Martelli\n
Guardia di Finanza

Confisca per corruzione, sequestri per oltre 6 milioni tra Calabria e Toscana

La misura della Dda di Reggio Calabria eseguita tra due regioni: colpito il patrimonio di un imprenditore coinvolto in un sistema corruttivo per appalti pubblici
Redazione
9 aprile 2026
Ore 14:32
Confisca per corruzione, sequestri per oltre 6 milioni tra Calabria e Toscana\n
La scomparsa

Lutto nel giornalismo in Calabria, è morto Domenico Martelli: il notista politico vittima di un malore a 56 anni

Collaboratore di LaC News24 e direttore del Fatto di Calabria, è deceduto per un malore mentre si trovava in auto tra Pizzo e Vibo Marina. L’editore Maduli: «Onorato di averti conosciuto, oggi perdo un amico». Il cordoglio dei direttori editoriale e responsabile Falduto e Laratta e della redazione  
Redazione Cronaca
9 aprile 2026
Ore 12:59
Lutto nel giornalismo in Calabria,\u00A0è morto Domenico Martelli: il notista politico vittima di un malore a 56 anni\n
Controlli e verifiche

Palmi, la Polizia Locale aggiorna il “Targa System” per individuare in tempo reale veicoli senza assicurazione e revisione

Il dispositivo legge le targhe e segnala alla pattuglia auto irregolari, non assicurate o non revisionate
Redazione
9 aprile 2026
Ore 10:52
Palmi, la Polizia Locale\u00A0aggiorna il “Targa System” per individuare in tempo reale veicoli senza assicurazione e revisione\n
Presenza capillare

Pasqua sotto controllo nella Piana, 22 denunce nei servizi straordinari dei Carabinieri tra controlli stradali e interventi sul territorio

Attività della Compagnia di Taurianova durante le festività: verifiche capillari e denunce per guida in stato di ebbrezza, truffe e violazioni
Redazione
8 aprile 2026
Ore 14:05
Pasqua sotto controllo nella Piana, 22 denunce nei servizi straordinari dei Carabinieri tra controlli stradali e interventi sul territorio\n
Azioni vessatorie

Incubo a Rosarno, perseguita l’ex moglie dopo la separazione: scatta il divieto di avvicinamento

L’indagine, avviata subito dopo la denuncia presentata dalla vittima lo scorso marzo, ha consentito di documentare una condotta reiterata e invasiva. Una spirale persecutoria che ha generato un profondo stato di ansia e paura, costringendo la donna a modificare radicalmente abitudini di vita e a limitare la libertà di movimento
8 aprile 2026
Ore 08:54
Incubo a Rosarno, perseguita l’ex moglie\u00A0dopo la separazione: scatta il divieto di avvicinamento\n
Ignoti in azione

Roccella, oscurato il parcheggio per disabili: la denuncia dei residenti  

L’episodio di vandalismo e inciviltà segnalato da una famiglia alla polizia municipale
Ilario Balì
7 aprile 2026
Ore 14:06
Roccella, oscurato il parcheggio per disabili: la denuncia dei residenti\n\u00A0\n
Ennesimo episodio

Palizzi, ostie consacrate rubate e sparse in chiesa: nuovo atto sacrilego a due mesi dal caso del cimitero

I fatti, avvenuti nella chiesa di Sant'Anna a Palizzi superiore, sono stati denunciati dal parroco alle autorità, poi l'annuncio di una Messa di riparazione. Il vicesindaco D'Aguì: «schiaffo al senso del sacro». Si riaccendono i timori dopo episodi analoghi nel territorio
Silvio Cacciatore
7 aprile 2026
Ore 14:00
Palizzi, ostie consacrate rubate e sparse in chiesa: nuovo atto sacrilego a due mesi dal caso del cimitero\n
Polizia locale

Gallico, incidente tra due auto nel pomeriggio di domenica: grave una ragazza di 13 anni

Lo schianto intorno alle 16:30 tra due veicoli. La tredicenne è ricoverata al Gom in prognosi riservata. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro
Redazione
7 aprile 2026
Ore 11:18
Gallico, incidente tra due auto nel pomeriggio di domenica: grave una ragazza di 13 anni\n
il caso

Melicucco, pressioni psicologiche, minacce con falce e coltello e violenze fisiche: disposto ricovero in comunità per uomo violento

Un provvedimento del Gip del Tribunale di Palmi, su richiesta della Procura guidata da Emanuele Crescenti, interviene su una vicenda di presunti maltrattamenti in ambito familiare protratti nel tempo
Redazione
7 aprile 2026
Ore 10:17
Melicucco, pressioni psicologiche, minacce con falce e coltello e violenze fisiche: disposto ricovero in comunità per uomo violento\n
Il fatto

Rissa nella notte a Gallico, è fuori pericolo il giovane accoltellato all’addome

Il ragazzo colpito è stato operato nella notte al Grande Ospedale Metropolitano. Proseguono le indagini delle forze dell’ordine
El.ba.
7 aprile 2026
Ore 08:04
Rissa nella notte a Gallico, è fuori pericolo il giovane accoltellato all’addome\n
Le reazioni

Il caso del “Macellaio di Reggio Calabria”: condanna, polemiche e il dibattito sulla legittima difesa

La condanna a 15 anni e sei mesi riaccende il dibattito sulla legittima difesa in Italia. Tra reazioni politiche, proteste cittadine e l’intervento dell’Associazione Nazionale Magistrati, il caso divide l’opinione pubblica tra chi invoca maggiore tutela per chi si difende e chi richiama il rispetto delle regole giuridiche
Elisa Barresi
7 aprile 2026
Ore 04:30
Il caso del “Macellaio di Reggio Calabria”: condanna, polemiche e il dibattito sulla legittima difesa\n
Causa guerra

Aeroporti senza carburante per gli aerei, anche Reggio Calabria a secco: introdotta una quota massima di rifornimento

A Brindisi stop fino a mezzogiorno del 7 aprile e nel frattempo garantite scorte solo per voli di Stato, sanitari e per soccorsi. Salgono a sei gli aeroporti italiani che hanno dovuto applicare restrizioni
Redazione Cronaca
6 aprile 2026
Ore 17:22
Aeroporti senza carburante per gli aerei, anche Reggio Calabria a secco:\u00A0introdotta una quota massima di rifornimento\n
Il dramma

Pasqua tragica nel Cosentino, ciclista trovato morto in un burrone a Santa Maria del Cedro

L’uomo ha perso la vita lungo la strada provinciale 9, che collega Pastina al centro del paese. I passanti hanno dato l’allarme dopo aver notato la bici abbandonata
Francesca Lagatta
5 aprile 2026
Ore 13:22
Pasqua tragica nel\u00A0Cosentino,\u00A0ciclista trovato morto in un burrone a Santa Maria del Cedro\n
Canale di Sicilia

Tragico naufragio nel Mediterraneo: 80 dispersi, 32 superstiti a Lampedusa

Trentadue migranti salvati al largo della Libia raccontano di un barcone rovesciato con circa 110 persone a bordo. Due cadaveri recuperati, ricerche ancora in corso per gli altri dispersi
Redazione cronaca
5 aprile 2026
Ore 12:11
Tragico naufragio nel Mediterraneo: 80 dispersi, 32 superstiti a Lampedusa\n
Controlli sul territorio

La stretta della polizia Locale a Reggio: denunce, sequestri e pioggia di sanzioni per abbandono di rifiuti

I servizi di tutte le specialità del Corpo si intensificheranno nei giorni di Pasqua e di Lunedì dell'Angelo
Redazione
4 aprile 2026
Ore 17:58
La stretta della polizia Locale a Reggio: denunce, sequestri e pioggia di sanzioni per abbandono di rifiuti\n
il giallo

Cadavere nelle acque di Scilla, ricostruiti gli ultimi istanti di vita del 50enne: nessuna ipotesi esclusa

Un uomo di quasi cinquant'anni, originario del reggino, è stato trovato senza vita nelle acque del porto di Scilla al termine di una notte segnata da momenti concitati e tentativi disperati di salvataggio.
Elisa Barresi
4 aprile 2026
Ore 10:50
Cadavere nelle acque di Scilla, ricostruiti gli ultimi istanti di vita del 50enne: nessuna ipotesi esclusa\n
macabra scoperta

Scilla, rinvenuto cadavere nel porto: indagini in corso

Il ritrovamento all’alba nelle acque dello scalo: indagini in corso per chiarire identità e cause della morte
El. Ba
4 aprile 2026
Ore 09:24
Scilla, rinvenuto cadavere nel porto: indagini in corso\n
Il fermo

Melicucco, viola il Daspo e si presenta in tribuna: tensione allo stadio e arresto durante la partita

Intervento dei Carabinieri durante il match tra Melicucco e Catona: l’uomo avrebbe assunto comportamenti provocatori verso la tifoseria ospite
Redazione
4 aprile 2026
Ore 07:45
Melicucco, viola il Daspo e si presenta in tribuna: tensione allo stadio e arresto durante la partita\n
L’operazione

Rizziconi, maxi sequestro di esplosivi in un casolare: arrestato un 54enne, decisivo l’intervento della Polizia di Stato

Operazione del Commissariato di Gioia Tauro: rinvenuti circa 500 kg tra fuochi d’artificio, bombe carta e materiale artigianale
Redazione
4 aprile 2026
Ore 07:40
Rizziconi, maxi sequestro di esplosivi in un casolare: arrestato un 54enne, decisivo l’intervento della Polizia di Stato\n
PIÙ LETTI
1
Il fatto

Rissa nella notte a Gallico, è fuori pericolo il giovane accoltellato all’addome

2
L'operazione

Un cartello di imprese e una cassa comune per indirizzare gli appalti del settore pulizie: maxi confisca della Guardia di finanza

3
Il lutto

Nel vento e nel mare. Si è spento Giovanni, zio della giornalista Elisa Barresi. Il cordoglio del network LaC

4
Le reazioni

Il caso del “Macellaio di Reggio Calabria”: condanna, polemiche e il dibattito sulla legittima difesa

5
impegno per la comunità

Condofuri, Laurenzano arriva alla guida della Pro Loco e lancia un messaggio ai candidati sindaco: «Ascoltate le associazioni»