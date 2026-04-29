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Cronaca

Operazione Marijoa Gioia Tauro carabinieri 29 aprile 2026

Operazione Marijoa Gioia Tauro carabinieri 29 aprile 2026

29 aprile, 2026
ULTIMA ORA
OPERAZIONE “MARIJOA”

Torture sequestri e violenze su persone fragili per la fama social: misure cautelari per 5 giovani di Gioia Tauro – I NOMI

VIDEO | Cinque giovani raggiunti da misure cautelari (tre ai domiciliari, due con obbligo di firma). Nel mirino soggetti fragili, vittime di violenze e umiliazioni sistematiche. Tra le accuse anche maltrattamenti e uccisione di animali
Redazione
Torture sequestri e violenze su persone fragili per la fama social: misure cautelari per 5 giovani di Gioia Tauro –\u00A0I NOMI\n\n\n
Paura nella notte

Vasto incendio di rifiuti nel quartiere Ciambra di Gioia Tauro: intervengono Polizia e Vigili del fuoco

L’allerta è scattata intorno alle 3 di notte. Preoccupazione tra la cittadinanza per le condizioni di salute legate all’esposizione a fumi nocivi e alle problematiche igienico-sanitarie
Giuseppe Mancini
Vasto incendio di rifiuti nel quartiere Ciambra di Gioia Tauro: intervengono Polizia e Vigili del fuoco\n
Il processo

Sacerdote accusato di abusi su minore ministrante: ammessa la parte civile

Prima udienza preliminare al Cedir nel procedimento a carico del sacerdote Luigi Grisi: il giudice Treglia accoglie la costituzione della persona offesa e dell’associazione “La Caramella Buona”. La difesa chiede il rito abbreviato condizionato all’audizione della vittima
Elisa Barresi
Sacerdote accusato di abusi su minore ministrante: ammessa la parte civile\n
Operazione Marijoa

Lo filmano mentre lo umiliano (anche) al cimitero: la paura della vittima nei video shock girati dalla banda della Piana

Perseguitato di notte, accerchiato e aggredito con una pistola alla tempia mentre i ragazzi riprendono tutto: i filmati nei telefoni svelano violenze sistematiche trasformate in spettacolo e poi diffuse. «Giravano per tutto il paese»
Pablo Petrasso
Lo filmano mentre lo umiliano (anche) al cimitero: la paura della vittima nei video shock girati dalla banda della Piana\n

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28 aprile 2026
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Sgominata banda del terrore nel reggino, tre arresti.

29 aprile 2026
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Processo al prete pedofilo, ok alla parte civile

28 aprile 2026
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A Reggio l'Archivio di Stato cerca una nuova sede

28 aprile 2026
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29 aprile 2026
Ore 12:15
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Cronaca

Sgominata banda del terrore nel reggino, tre arresti.

29 aprile 2026
Ore 12:23
Sgominata banda del terrore nel reggino, tre arresti.
Sgominata baby gang a Gioia Tauro

«Non c'è un ritorno criminale», il procuratore Crescenti non usa mezzi termini: «Violenza gratuita per mettersi in mostra sui social»

L’operazione dei Carabinieri a Gioia Tauro fa scattare misure cautelari per cinque ragazzi accusati di aggressioni brutali, spesso filmate e diffuse online, ai danni di persone fragili
Elisa Barresi
29 aprile 2026
Ore 10:45
«Non c'è un ritorno criminale», il procuratore Crescenti non usa mezzi termini: «Violenza gratuita per mettersi in mostra sui social»\n
Arrestati

Sequestri, umiliazioni e pestaggi: così agiva la baby banda del terrore nella Piana, le violenze filmate e condivise - NOMI

Cinque le persone fermate (tre domiciliari, due obbligo di firma). Nel mirino persone fragili trasformate in vittime di continui soprusi. Tra i reati contestati anche l’uccisione di animali
Redazione Cronaca
29 aprile 2026
Ore 09:21
Sequestri, umiliazioni e\u00A0pestaggi:\u00A0così agiva la baby banda del terrore nella Piana, le violenze filmate e condivise - NOMI
Le motivazioni

Spaccio di droga nel Cosentino, quattro anni di carcere per un reggino

Definitiva la condanna di Salvatore La Cava dopo la sentenza emessa dalla settima sezione penale della Corte di Cassazione
Antonio Alizzi
29 aprile 2026
Ore 05:30
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Operazione “Marijoa”

A Gioia Tauro i carabinieri sgominano baby-banda del terrore

VIDEO | Eseguita un’ordinanza di misura cautelare personale nei confronti di cinque giovani, di età compresa tra i 20 e i 22 anni. Conferenza stampa questa mattina alle 11
29 aprile 2026
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controlli straordinari

Blitz dei Carabinieri nella Piana di Gioia Tauro: scoperti caseificio abusivo, furti di energia e irregolarità commerciali

L’attività condotta testimonia l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel presidio della legalità e nella salvaguardia della collettività
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Finto Carabiniere truffa anziano a Varapodio: arrestato nel napoletano

Smantellato il raggiro grazie alla denuncia della vittima. L’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari
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Il 79enne, detenuto nel carcere di Milano, era considerato dalla magistratura elemento di spicco della criminalità organizzata nella Locride
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Lutto nella politica reggina, addio ad Alberto Sarra

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Reggio, denunciato un camionista per resistenza e minaccia aggravata a pubblico ufficiale

L’uomo avrebbe ignorato l’alt e tentato la fuga, poi identificato e denunciato
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Sorical annuncia interventi in corso per il ripristino del collegamento tra il pozzo San Lorenzello e il serbatoio di Gallina, con riattivazione del servizio prevista a fine lavori
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Giustizia amministrativa

Carabiniere forestale trasferito a causa della sorella avvocato, il Tar Calabria annulla il provvedimento: «È illegittimo»

I giudici di Catanzaro censurano il Ministero della Difesa per eccesso di potere e difetto di motivazione su un trasferimento d’autorità
Antonio Alizzi
24 aprile 2026
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Reggio, controlli serrati della Polizia Locale: otto denunce tra abusivismo, furti e violazioni edilizie

Raffica di sanzioni negli ultimi giorni, intensificati i controlli in vista degli eventi cittadini
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Nuovo inizio

Fu devastato da un incendio, il Sunset di Palmi al lavoro per ripartire: «Atto vile, ma non ci arrendiamo. Crediamo nella nostra terra»

Il noto locale fu distrutto da un incendio doloso l'8 marzo scorso. Ottenuto il dissequestro, i proprietari insieme ai dipendenti sono al lavoro per ripartire al più presto perlomeno dal servizio in spiaggia: «Corsa contro il tempo per iniziare l’1 maggio»
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Truffa del finto carabiniere, arrestato nel Casertano: vittima un’anziana di Cardeto

Eseguita un’ordinanza di domiciliari su richiesta della Procura di Reggio Calabria. L’uomo è ritenuto gravemente indiziato di aver raggirato una donna nel 2024, facendole consegnare oro con la scusa di un falso incidente della figlia.
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La Corte ha rinviato gli atti per un nuovo giudizio: il maltrattamento, cuore delle contestazioni, dovrà essere riesaminato integralmente. Esulta la Lega Antivivisezionista: «Ora mettiamo in salvo gli animali»
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Archivio di Stato di Reggio senza “casa”, la direttrice Puleio: «Il patrimonio documentale potrebbe essere trasferito fuori città»