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Cronaca

Maxi blitz antimafia a Reggio Calabria

14 luglio, 2026
ULTIMA ORA
L’operazione

'Ndrangheta a Reggio Calabria, il procuratore Borrelli: «Un colpo strategico alla “Confederazione”»

Smantellato il direttorio delle storiche cosche De Stefano, Tegano e Condello. Gli inquirenti in conferenza: «Registrata una pressione continua sul tessuto economico, dai riti di affiliazione alle infiltrazioni nel comparto ferroviario»
Elisa Barresi
'Ndrangheta a Reggio Calabria, il procuratore Borrelli: «Un colpo strategico alla “Confederazione”»\n
Le indagini

Reggio Calabria, il "sogno investigativo" e i nuovi rampolli: i dettagli di Polizia e Carabinieri sul blitz

Il Capo della Mobile Minissale descrive l’assoggettamento dei quartieri e le aggressioni agli agenti. I Carabinieri: «Affiliazioni ostentate anche alle lauree per accreditarsi tra gli imprenditori»
Elisa Barresi
Reggio Calabria, il \"sogno investigativo\" e i nuovi rampolli: i dettagli di Polizia e Carabinieri sul blitz\n
L’intervento

'Ndrangheta, Di Bella: «I boss sono uomini del disonore, la Calabria sta maturando gli anticorpi»

Il magistrato, a Reggio Calabria, traccia il bilancio del progetto "Liberi di Scegliere": oltre 200 minori sottratti alle logiche dei clan e un tabù finalmente infranto nelle scuole
Elisa Barresi
'Ndrangheta, Di Bella: «I boss sono uomini del disonore, la Calabria sta maturando gli anticorpi»\n
Welfare

Sistema penitenziario, Russo: «La Calabria modello nazionale di diritti, sicurezza e dignità»

La Garante regionale dei detenuti e coordinatrice nazionale del Forum dei Garanti elogia le iniziative del DAP, del Provveditorato regionale e del Governo, definendole esempi concreti di una nuova cultura dell'esecuzione penale
Redazione
Sistema penitenziario, Russo: «La Calabria modello nazionale di diritti, sicurezza e dignità»\n

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Cronaca

Blitz anti 'Ndrangheta a Reggio Calabria, 79 misure cautelari

14 luglio 2026
Ore 11:40
Blitz anti 'Ndrangheta a Reggio Calabria, 79 misure cautelari
Società

La fondazione Chops e il simposio internazionale

14 luglio 2026
Ore 16:20
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Economia e Lavoro

Caporalato, la Commissione parlamentare a Reggio

14 luglio 2026
Ore 05:02
Caporalato, la Commissione parlamentare a Reggio
Ambiente

Fiumi inquinanti,14 punti critici in Calabria

14 luglio 2026
Ore 10:52
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Economia e Lavoro

Caporalato, la Commissione parlamentare a Reggio

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14 luglio 2026
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Blitz anti 'Ndrangheta a Reggio Calabria, 79 misure cautelari

14 luglio 2026
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Caporalato, la Commissione parlamentare a Reggio

14 luglio 2026
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Ambiente

Fiumi inquinanti,14 punti critici in Calabria

14 luglio 2026
Ore 10:52
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Cronaca

Blitz anti 'Ndrangheta a Reggio Calabria, 79 misure cautelari

14 luglio 2026
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Società

La fondazione Chops e il simposio internazionale

14 luglio 2026
Ore 16:20
La fondazione Chops e il simposio internazionale
La decisione

San Luca resta commissariata: il Governo proroga di altri sei mesi lo scioglimento per infiltrazioni mafiose

Il Consiglio dei ministri conferma la gestione straordinaria del Comune reggino per completare il percorso di risanamento amministrativo
Redazione
15 luglio 2026
Ore 08:16
San Luca resta commissariata: il Governo proroga di altri sei mesi lo scioglimento per infiltrazioni mafiose\n
Doti e affiliazioni

'Ndrangheta, il "marketing" del rito e l’illusione del potere: se il fascino del male rapisce i nostri giovani

Tra i 79 arresti dell’operazione "Confederazione", emerge il volto di una criminalità che si rigenera attraverso simboli arcaici e nuove ambizioni. Il rito non è più solo tradizione, ma un inquietante strumento di "marketing criminale" per affascinare le nuove leve, mentre il tessuto economico cittadino scivola in una "comoda" sottomissione
Elisa Barresi
15 luglio 2026
Ore 04:30
\n\n'Ndrangheta, il \"marketing\" del rito e l’illusione del potere: se il fascino del male rapisce i nostri giovani\n\n\n
il blitz

Reggio, biciclette elettriche trasformate in ciclomotori: sequestri e multe salate

Su di essi erano state apportate delle modifiche sostanziali che di fatto avevano snaturato i tratti essenziali dei velocipedi
redazione
14 luglio 2026
Ore 15:10
Reggio, biciclette elettriche trasformate in ciclomotori: sequestri e multe salate\n
Epicentro 2

La «confederazione di cosche» e il ritorno ai riti di affiliazioni: «Chiesta una dote di ‘ndrangheta come regalo di laurea»

In conferenza stampa i dettagli dell’operazione che ha portato a 79 arresti. Il procuratore Borrelli: «Ridefiniti gli equilibri tra le famiglie che controllano il centro cittadino»
Redazione Cronaca
14 luglio 2026
Ore 12:56
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L’inchiesta

Le ingerenze negli appalti del polo ferroviario reggino, il narcotraffico e le estorsioni: i dettagli del blitz che ha portato a 79 arresti

Secondo gli inquirenti, le indagini hanno ricostruito gli assetti delle storiche famiglie mafiose cittadine. Colpite le cosche Tegano, Condello e De Stefano
Redazione Cronaca
14 luglio 2026
Ore 10:45
Le ingerenze negli appalti del polo ferroviario reggino, il narcotraffico e le estorsioni: i dettagli del blitz che ha portato a 79 arresti\n
‘Ndrangheta

Blitz Reggio Calabria contro le cosche Tegano, De Stefano e Condello: ecco i NOMI degli arrestati

Complessivamente 79 le persone raggiunte dal provvedimento. Tra i reati contestati traffico di droga ed estorsione
Redazione Cronaca
14 luglio 2026
Ore 08:56
Blitz Reggio Calabria contro le cosche Tegano, De Stefano e Condello:\u00A0ecco i NOMI degli arrestati\n
Le reazioni

Blitz contro le cosche di Reggio Calabria, il plauso della politica: «Colpo durissimo alla ’ndrangheta»

Tantissime le reazioni dopo l’operazione della DDA reggina. Il governatore Occhiuto: «Lo Stato è forte e determinato». La soddisfazione di Irto: Legalità, lavoro e sviluppo devono procedere insieme». Da Bruxelles interviene Denis Nesci: «Durissimo colpo alle cosche»
Redazione
14 luglio 2026
Ore 08:55
Blitz contro le cosche di Reggio Calabria, il plauso della politica: «Colpo durissimo alla ’ndrangheta»\n
La reazione

Arresti a Reggio Calabria, Meloni: «Colpo durissimo alla ‘ndrangheta, lo Stato non si piega»

Le parole della premier sul blitz che ha portato a 79 misure cautelari: «Grazie a chi ogni giorno difende la legalità con coraggio e professionalità»
Redazione Cronaca
14 luglio 2026
Ore 07:18
Arresti a Reggio Calabria, Meloni: «Colpo durissimo alla ‘ndrangheta, lo Stato non si piega»\n
I controlli

Reggio, extracomunitario si denuda sul Corso Garibaldi: fermato dalla Polizia Locale

Sanzioni anche per commercio abusivo, ubriachezza molesta, prostituzione e atti osceni in luogo pubblico. Denunciata anche l'occupazione abusiva di un immobile confiscato
Redazione
14 luglio 2026
Ore 06:30
Reggio, extracomunitario si denuda sul Corso Garibaldi:\u00A0fermato dalla Polizia Locale\n
colpo alle cosche

Maxi blitz antimafia a Reggio Calabria: 79 misure cautelari contro le cosche De Stefano, Tegano e Condello

VIDEO | Contestati, a vario titolo, associazione mafiosa, narcotraffico, estorsioni, rapine e reati in materia di armi
Redazione
14 luglio 2026
Ore 05:13
Maxi blitz antimafia a Reggio Calabria: 79 misure cautelari contro le cosche De Stefano, Tegano e Condello\n
Il giallo

Cadavere ritrovato a Reggio Calabria, si indaga tra le persone scomparse per risalire all’identità

Eseguita l’autopsia sul corpo rinvenuto in un sacco nei giorni scorsi nel quartiere Catona
Elisa Barresi
13 luglio 2026
Ore 14:57
Cadavere ritrovato a Reggio Calabria, si indaga tra le persone scomparse per risalire all’identità\n
Senza sosta

Proseguono le ricerche del marito della ministra Roccella: impegnati anche i sommozzatori di Reggio Calabria

Le operazioni proseguono senza sosta nel Viterbese. Fondali limacciosi, alghe e scarsa visibilità rendono particolarmente complesse le attività di ricerca di Luigi Cavallari, 84 anni
Redazione
13 luglio 2026
Ore 09:56
Proseguono le ricerche del marito della ministra Roccella:\u00A0impegnati anche i sommozzatori di Reggio Calabria\n
il giallo di Bovalino

Omicidio D’Aguì, la Procura di Locri apre un fascicolo contro ignoti sulla Polaroid fantasma

Scomparsa la prova decisiva che portò alla condanna di Paolo Giorgi. L’esposto punta il dito contro possibili manipolazioni dei fascicoli: «Quella foto non è mai esistita o è stata distrutta volontariamente»
Ilario Balì
11 luglio 2026
Ore 12:00
Omicidio D’Aguì, la Procura di Locri apre un fascicolo contro ignoti sulla Polaroid fantasma\n
Le operazioni

Sommozzatori anche da Reggio Calabria nelle ricerche del marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico

Da due settimane Vigili del fuoco e nuclei specializzati scandagliano senza sosta i fondali del lago viterbese con sonar e robot subacquei. Le operazioni sono rese difficili da fango, alghe e visibilità quasi nulla
Redazione Cronaca
11 luglio 2026
Ore 10:26
Sommozzatori anche da Reggio Calabria nelle ricerche del marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico\n\n\n
La sentenza

Operazione Pensierino, la Corte d'Appello di Reggio assolve il finanziere Cosimo Roberto Spanti

Era stato condannato in primo grado per accesso abusivo aggravato a sistema informatico dal Tribunale Collegiale
11 luglio 2026
Ore 08:02
Operazione Pensierino,\u00A0la Corte d'Appello di Reggio assolve il finanziere Cosimo Roberto Spanti\n
Sul territorio

Polizia, in Calabria 139 nuovi agenti da agosto. Ferro: «Investimento del Governo sulla sicurezza»

Le nuove risorse saranno distribuite tra tutte e cinque le province, con particolare attenzione ai Commissariati. Il sottosegretario all'Interno: «Rafforzamento della presenza dello Stato nei territori»
Redazione Cronaca
10 luglio 2026
Ore 16:39
Polizia, in Calabria 139 nuovi agenti da agosto. Ferro:\u00A0«Investimento del Governo sulla sicurezza»\n
Cronaca

Ordigno bellico ritrovato a Laureana di Borrello, programmate le operazioni di disinnesco

Le attività si svolgeranno nella notte tra sabato 18 e domenica 19 luglio 
redazione
10 luglio 2026
Ore 14:40
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l’operazione

Gioielli in oro sottratti a un’anziana di Reggio ritrovati dalla Polizia 

I preziosi, del valore di oltre 125 mila euro, sottratti con la tecnica del falso carabiniere
redazione
10 luglio 2026
Ore 13:24
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Le Precisazioni

Stabilimento balneare sequestrato, il Comune chiarisce: «La struttura non si trova nel territorio di Melito di Porto Salvo»

L'Amministrazione comunale precisa che il riferimento alla cittadina è legato esclusivamente alla competenza territoriale della Compagnia dei Carabinieri
Redazione
10 luglio 2026
Ore 11:56
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La sentenza

La Cassazione assolve Natale Feo: annullata senza rinvio la condanna a 9 anni per associazione mafiosa

La Suprema Corte accoglie il ricorso della difesa e chiude definitivamente la vicenda giudiziaria nata dall’operazione “Tutto in famiglia”: l’imputato assolto con la formula «per non avere commesso il fatto»
Redazione
10 luglio 2026
Ore 08:58
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