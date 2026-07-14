Maxi blitz antimafia a Reggio Calabria

Smantellato il direttorio delle storiche cosche De Stefano, Tegano e Condello. Gli inquirenti in conferenza: «Registrata una pressione continua sul tessuto economico, dai riti di affiliazione alle infiltrazioni nel comparto ferroviario»
La Garante regionale dei detenuti e coordinatrice nazionale del Forum dei Garanti elogia le iniziative del DAP, del Provveditorato regionale e del Governo, definendole esempi concreti di una nuova cultura dell'esecuzione penale
Tra i 79 arresti dell’operazione "Confederazione", emerge il volto di una criminalità che si rigenera attraverso simboli arcaici e nuove ambizioni. Il rito non è più solo tradizione, ma un inquietante strumento di "marketing criminale" per affascinare le nuove leve, mentre il tessuto economico cittadino scivola in una "comoda" sottomissione
Tantissime le reazioni dopo l’operazione della DDA reggina. Il governatore Occhiuto: «Lo Stato è forte e determinato». La soddisfazione di Irto: Legalità, lavoro e sviluppo devono procedere insieme». Da Bruxelles interviene Denis Nesci: «Durissimo colpo alle cosche»
Scomparsa la prova decisiva che portò alla condanna di Paolo Giorgi. L’esposto punta il dito contro possibili manipolazioni dei fascicoli: «Quella foto non è mai esistita o è stata distrutta volontariamente»
Da due settimane Vigili del fuoco e nuclei specializzati scandagliano senza sosta i fondali del lago viterbese con sonar e robot subacquei. Le operazioni sono rese difficili da fango, alghe e visibilità quasi nulla
Le nuove risorse saranno distribuite tra tutte e cinque le province, con particolare attenzione ai Commissariati. Il sottosegretario all'Interno: «Rafforzamento della presenza dello Stato nei territori»
La Suprema Corte accoglie il ricorso della difesa e chiude definitivamente la vicenda giudiziaria nata dall’operazione “Tutto in famiglia”: l’imputato assolto con la formula «per non avere commesso il fatto»