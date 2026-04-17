Platì, la droga nel sottosuolo: scoperto bunker segreto con serra clandestina: quattro arresti

Il giudice per l’udienza preliminare di Reggio ha riscontrato il “bis in idem” essendo la contestazione della Procura antimafia assorbita dalla precedente indagine Libro nero per il politico è attualmente a processo
La Procura coordinata dal magistrato Giuseppe Borrelli contesta la contraffazione delle opere esposte all’evento “Pop to Street Art: Influences”, organizzato tra il 2024 e il 2025 nella città dello Stretto
VIDEO | Un casolare agricolo in costruzione, isolato in area rurale, privo di qualsiasi accesso visibile ha attirato l’attenzioine dei carabinieri. I militari hanno rinvenuto una piantagione di marijuana, alte tra 110 e 160 centimetri, ormai prossima alla raccolta
La chiesa gremita di amici e cittadini che hanno voluto manifestare vicinanza alla famiglia devastata dal dolore. Alla cerimonia anche il sindaco Michele Tripodi. Don Pino Demasi: «L’amore non si spezza»
L’indagine partita dalla denuncia della vittima, residente nel comprensorio aspromontano, che aveva versato importi per 1200 euro. Gli accertamenti hanno permesso di risalire all’identità del truffatore, un giovane del Crotonese
Sdegno e solidarietà nella città del Reggino dopo che mani ignote hanno incendiato l'ingresso dello studio dello stimato professionista di medicina generale: «Purtroppo è successo anche ad altri colleghi»
Dopo la richiesta di ergastolo ribadita dal pm Giuseppe Lombardo, il processo entra in una fase decisiva. Nell’udienza di oggi spazio agli interventi mentre si ripercorre una vicenda giudiziaria lunga e complessa, segnata da pronunce contrastanti e dall’intervento della Cassazione
Sostituita la custodia in carcere per il 53enne di Palmi dopo oltre tre anni e mezzo di detenzione: decisivi l’affievolimento delle esigenze cautelari, l’incensuratezza e il mutato quadro personale; l’inchiesta aveva portato al sequestro di 4 tonnellate di cocaina per un valore di circa 800 milioni di euro
VIDEO | Il gruppo colpiva anziani e persone fragili tra Polistena, Taurianova e San Martino, provocando un danno economico complessivo superiore ai 75.000 euro e portando all’arresto di tre indagati tra le province di Napoli e Verona
Firmato dal procuratore generale della Corte d’Appello, Gerardo Dominijanni, e dal comandante regionale Calabria delle fiamme gialle, generale di divisione Gianluigi D’Alfonso. Solo nel 2025 sigilli a beni per un valore di oltre 580 milioni di euro
Il procuratore è partito dalle valutazioni della Cassazione che ha annullato la condanna all’ergastolo di Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone. Il magistrato ha chiesto la conferma della condanna all’ergastolo per entrambi, accusati di essere tra i mandanti degli attentati e omicidi del 1993-1994 costati la vita ai carabinieri Fava e Garofalo
La Polizia Locale di Reggio Calabria negli ultimi giorni ha posto in essere numerose attività nei settori di intervento di specifica competenza, utilizzando tutte le componenti specialistiche del Corpo