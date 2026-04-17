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24 ORE ALL NEWS

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Cronaca

Platì, la droga nel sottosuolo: scoperto bunker segreto con serra clandestina: quattro arresti

17 aprile, 2026
ULTIMA ORA
Inchiesta Millennium

Prosciolto l’ex vice presidente del Consiglio regionale della Calabria, Nicolò era accusato di scambio politico-mafioso per le Regionali 2020

Il giudice per l’udienza preliminare di Reggio ha riscontrato il “bis in idem” essendo la contestazione della Procura antimafia assorbita dalla precedente indagine Libro nero per il politico è attualmente a processo
Redazione
Prosciolto l’ex vice presidente del Consiglio regionale della Calabria, Nicolò era accusato di scambio politico-mafioso per le Regionali 2020\n
Vasta indagine

Reggio Calabria, i carabinieri del Tpc di Cosenza sequestrano 143 opere false in mostra su Warhol, Haring e Banksy

La Procura coordinata dal magistrato Giuseppe Borrelli contesta la contraffazione delle opere esposte all’evento “Pop to Street Art: Influences”, organizzato tra il 2024 e il 2025 nella città dello Stretto
Antonio Alizzi
Reggio Calabria, i carabinieri del Tpc di Cosenza sequestrano\u00A0143 opere false in mostra su Warhol, Haring e Banksy\n
Piantagione sotterranea

A Platì la droga nel sottosuolo, scoperto bunker segreto con serra clandestina: quattro arresti

VIDEO | Un casolare agricolo in costruzione, isolato in area rurale, privo di qualsiasi accesso visibile ha attirato l’attenzioine dei carabinieri. I militari hanno rinvenuto una piantagione di marijuana, alte tra 110 e 160 centimetri, ormai prossima alla raccolta
Redazione
A Platì\u00A0la droga nel sottosuolo, scoperto bunker segreto con serra clandestina:\u00A0quattro arresti
il caso

Danneggiato l’impianto irriguo di Reggio ovest a Rosarno

Il commissario del Consorzio di Bonifica lancia l’allarme: «Rischia di essere compromessa l’intera stagione»
Redazione
Danneggiato l’impianto irriguo di Reggio ovest a Rosarno\n

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Serie D, la Reggina vince e spera ancora

17 aprile 2026
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Scoperto bunker della droga nella Locride

17 aprile 2026
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Reggio, Cannizzaro presenta l'emendamento da 15 milioni

16 aprile 2026
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Reggio, Cannizzaro presenta l'emendamento da 15 milioni
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Focus spopolamento, a Pazzano nascite in calo

16 aprile 2026
Ore 12:30
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Reggio, Cannizzaro presenta l'emendamento da 15 milioni

16 aprile 2026
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Focus spopolamento, a Pazzano nascite in calo

16 aprile 2026
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Serie D, la Reggina vince e spera ancora

17 aprile 2026
Ore 12:00
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Cronaca

Scoperto bunker della droga nella Locride

17 aprile 2026
Ore 12:05
Scoperto bunker della droga nella Locride
Politica

Reggio, Cannizzaro presenta l'emendamento da 15 milioni

16 aprile 2026
Ore 00:30
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Società

Focus spopolamento, a Pazzano nascite in calo

16 aprile 2026
Ore 12:30
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Sport

Serie D, la Reggina vince e spera ancora

17 aprile 2026
Ore 12:00
Serie D, la Reggina vince e spera ancora
Cronaca

Scoperto bunker della droga nella Locride

17 aprile 2026
Ore 12:05
Scoperto bunker della droga nella Locride
Il funerale

Polistena si ferma per l’ultimo saluto a Chiara Mammola, la bimba di 5 anni travolta dal trattore del padre

La chiesa gremita di amici e cittadini che hanno voluto manifestare vicinanza alla famiglia devastata dal dolore. Alla cerimonia anche il sindaco Michele Tripodi. Don Pino Demasi: «L’amore non si spezza»
Giuseppe Mancini
17 aprile 2026
Ore 14:25
Polistena si ferma per l’ultimo saluto a Chiara Mammola, la bimba di 5 anni travolta dal trattore del padre\n
OPERAZIONE MILLENIUM

Estradato dalla Spagna, libero dopo undici mesi: il Tribunale del Riesame annulla la custodia cautelare nei confronti di Matteo Costanza

La Cassazione aveva già smontato l'impianto indiziario. Ora il Riesame di Reggio Calabria ne prende atto: la scarcerazione disposta per carenza di gravi indizi
Redazione
17 aprile 2026
Ore 13:32
Estradato dalla Spagna, libero dopo undici mesi: il Tribunale del Riesame annulla la custodia cautelare nei confronti di Matteo Costanza\n
Il blitz

La droga in un bunker: scoperta una piantagione di marijuana nel sottosuolo, 4 arresti a Platì

Il ritrovamento in un casolare abbandonato. I militari hanno rinvenuto una serra perfettamente funzionante e diversi chilogrammi di sostanza già essiccata
Redazione Cronaca
17 aprile 2026
Ore 05:13
La droga in un bunker: scoperta una piantagione di marijuana nel sottosuolo, 4 arresti a Platì\n
Controlli sul territorio

Polizia di stato, scatta l’inseguimento: auto bloccata al Ponte di Sant’Anna

Un inseguimento lungo le strade cittadine si è sviluppato nel corso di un’ordinaria attività di controllo del territorio.
Aldea Bellantonio
16 aprile 2026
Ore 15:26
Polizia di stato, scatta l’inseguimento: auto bloccata al Ponte di Sant’Anna\n
Il raggiro

San Luca, truffa on line sull’assicurazione auto: smascherato (e denunciato) falso broker

L’indagine partita dalla denuncia della vittima, residente nel comprensorio aspromontano, che aveva versato importi per 1200 euro. Gli accertamenti hanno permesso di risalire all’identità del truffatore, un giovane del Crotonese
Redazione
16 aprile 2026
Ore 09:54
San Luca, truffa on line sull’assicurazione auto: smascherato (e denunciato) falso broker\n
il blitz

San Luca, truffa online sulle polizze auto: smascherato e denunciato falso broker

Determinante si è rivelata la meticolosa attività investigativa dei Carabinieri, sviluppata attraverso un accurato lavoro di analisi e incrocio dei dati telematici e dei flussi finanziari
Redazione
16 aprile 2026
Ore 09:45
San Luca, truffa online sulle polizze auto: smascherato e denunciato falso broker\n
La tragedia

Tragedia a Polistena, bimba di 5 anni muore travolta dal trattore del padre

Nell’incidente ha perso la vita la piccola Chiara Mammola. Indagini per capire se sia caduta dal mezzo in movimento oppure se sia scesa durante le manovre. Proclamato il lutto cittadino
Giuseppe Mancini
16 aprile 2026
Ore 05:39
Tragedia a Polistena,\u00A0bimba di 5 anni muore travolta dal trattore del padre\n
La tragedia

Polistena: bimba di 5 anni perde la vita travolta dal trattore del padre

Gli inquirenti dovranno ora stabilire se la bambina sia caduta dal mezzo in movimento oppure se sia scesa da un lato rivelatosi pericoloso durante le manovre
Redazione
16 aprile 2026
Ore 05:22
Polistena: bimba di 5 anni perde la vita travolta dal trattore del padre\n
Senza paura

Rosarno, l’intimidazione non ferma il medico Aldo Ingegnere: «Vado avanti per i pazienti, le istituzioni ci stiano accanto»

Sdegno e solidarietà nella città del Reggino dopo che mani ignote hanno incendiato l'ingresso dello studio dello stimato professionista di medicina generale: «Purtroppo è successo anche ad altri colleghi»
Giuseppe Mancini
16 aprile 2026
Ore 04:46
Rosarno, l’intimidazione non ferma il medico\u00A0Aldo Ingegnere: «Vado avanti per i pazienti, le istituzioni ci stiano accanto»\n
Il processo

’Ndrangheta stragista bis, si torna in aula dopo la requisitoria: oggi toccherà a parti civili e difese

Dopo la richiesta di ergastolo ribadita dal pm Giuseppe Lombardo, il processo entra in una fase decisiva. Nell’udienza di oggi spazio agli interventi mentre si ripercorre una vicenda giudiziaria lunga e complessa, segnata da pronunce contrastanti e dall’intervento della Cassazione
Elisa Barresi
16 aprile 2026
Ore 04:30
’Ndrangheta stragista bis, si torna in aula dopo la requisitoria: oggi toccherà a parti civili e difese\n
Servizio pubblico negato

Reggio, la denuncia di un cittadino: «L’autista mi ha vietato di salire a bordo dell’autobus con la sedia a rotelle motorizzata»

L’avvocato Giuseppe Darian Paviglianiti, al quale è stato impedito l’accesso: «Utilizzo regolarmente i mezzi pubblici da circa un anno senza aver mai riscontrato problemi analoghi»
15 aprile 2026
Ore 09:38
Reggio, la denuncia di un cittadino:\u00A0«L’autista mi ha\u00A0vietato di salire\u00A0a bordo dell’autobus con la sedia a rotelle motorizzata»\n
La sentenza

Operazione “Tre Croci”, scarcerato Fazio Santi: la Corte d’Appello accoglie l’istanza della difesa

Sostituita la custodia in carcere per il 53enne di Palmi dopo oltre tre anni e mezzo di detenzione: decisivi l’affievolimento delle esigenze cautelari, l’incensuratezza e il mutato quadro personale; l’inchiesta aveva portato al sequestro di 4 tonnellate di cocaina per un valore di circa 800 milioni di euro
Redazione
15 aprile 2026
Ore 06:22
Operazione “Tre Croci”, scarcerato Fazio Santi: la Corte d’Appello accoglie l’istanza della difesa\n
truffe agli anziani

Polistena: smantellata la banda del “finto maresciallo”: in manette due uomini e una donna

VIDEO | Il gruppo colpiva anziani e persone fragili tra Polistena, Taurianova e San Martino, provocando un danno economico complessivo superiore ai 75.000 euro e portando all’arresto di tre indagati tra le province di Napoli e Verona
Redazione
15 aprile 2026
Ore 05:12
Polistena: smantellata la banda del “finto maresciallo”:\u00A0in manette due uomini e una donna\n
Gara annullata

Porto di Milazzo, il CGA conferma: illegittima la procedura per il terminal passeggeri

Respinto l’appello dell’Autorità portuale dello Stretto: accolte le ragioni di Afrodite Group. I giudici: formula matematica irragionevole, gara da rifare
Redazione
14 aprile 2026
Ore 13:52
Porto di Milazzo, il CGA conferma: illegittima la procedura per il terminal passeggeri\n
L’accordo

Confische patrimoniali, guardia di finanza e procura generale di Reggio sottoscrivono un memorandum operativo 

Firmato dal procuratore generale della Corte d’Appello, Gerardo Dominijanni, e dal comandante regionale Calabria delle fiamme gialle, generale di divisione Gianluigi D’Alfonso. Solo nel 2025 sigilli a beni per un valore di oltre 580 milioni di euro
14 aprile 2026
Ore 06:26
Confische patrimoniali, guardia di finanza e procura generale\u00A0di Reggio sottoscrivono\u00A0un\u00A0memorandum operativo\u00A0\n
Legalità e prevenzione

Reggio Calabria, i Carabinieri incontrano gli studenti: il cane “Manco” protagonista del progetto «InFormare»

All’Istituto Piria Ferraris Da Empoli confronto con circa 150 studenti su droghe, rischi e responsabilità. Dimostrazioni operative del Nucleo Cinofili e focus su nuove sostanze sintetiche.
Redazione
13 aprile 2026
Ore 13:40
Reggio Calabria, i Carabinieri incontrano gli studenti: il cane “Manco” protagonista del progetto «InFormare»\n
La reazione

Papa Leone risponde a Trump che lo accusa di essere sulla politica estera: «Non ho paura, non faccio un dibattito con lui»

Il pontefice risponde subito al presidente americano e rilancia: «Il mio riferimento è il Vangelo e continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra»
13 aprile 2026
Ore 10:52
Papa Leone risponde a Trump che lo accusa di essere sulla politica estera: «Non ho paura, non faccio un dibattito con lui»\n
La requisitoria

Ndrangheta stragista bis, il pm Lombardo: «Serve coraggio per accettare la verità anche quando non coincide con le attese»

Il procuratore è partito dalle valutazioni della Cassazione che ha annullato la condanna all’ergastolo di Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone. Il magistrato ha chiesto la conferma della condanna all’ergastolo per entrambi, accusati di essere tra i mandanti degli attentati e omicidi del 1993-1994 costati la vita ai carabinieri Fava e Garofalo
Elisa Barresi
13 aprile 2026
Ore 04:30
Ndrangheta stragista bis, il pm Lombardo: «Serve coraggio per accettare la verità anche quando non coincide con le attese»\n
La denuncia

Reggio Bic–Amicacci, condizioni indecorose al Palacalafiore prima della gara: «Siamo intervenuti noi per ripulire»

«Abbiamo trovato lavandini con evidenti macchie di sangue, corridoi nelle stesse condizioni, cestini stracolmi di rifiuti e spogliatoi pieni di bottigliette usate e materiali abbandonati»
12 aprile 2026
Ore 08:45
Reggio Bic–Amicacci, condizioni indecorose al Palacalafiore prima della gara: «Siamo intervenuti noi per ripulire»\n
controllo del territorio

Reggio, Polizia Locale: due arresti, denunce e sanzioni per abbandono di rifiuti nelle ultime 48 ore

La Polizia Locale di Reggio Calabria negli ultimi giorni ha posto in essere numerose attività nei settori di intervento di specifica competenza, utilizzando tutte le componenti specialistiche del Corpo
Redazione
11 aprile 2026
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Centrodestra, Ettore Rosato smonta il “caso Califano”: «Semmai esiste un caso Azione, perché questa non è un’operazione personale»

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