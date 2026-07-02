Non c'è nenti? Se qualcuno dovesse ancora sostenerlo, probabilmente non ha dato un'occhiata al calendario di questi giorni. Il primo fine settimana di luglio attraversa la città e la provincia con una lunga sequenza di eventi che cambiano volto a ogni chilometro: il rombo dei motori al Palapentimele, le piazze dei borghi che si trasformano in teatri a cielo aperto, i festival gastronomici, le serate sul mare e le notti dedicate alla musica dance. Per chi ha voglia di uscire, il problema non sarà trovare qualcosa da fare, ma scegliere dove andare.

Giovedì 2 luglio

Il weekend parte già giovedì con uno degli appuntamenti più spettacolari dell'estate reggina. Al Palapentimele prosegue il Motor Show Italia, tra monster truck, stuntman e acrobazie motoristiche che stanno richiamando pubblico da tutta la provincia.

Sul fronte culturale, il Circolo Tennis Polimeni ospita la presentazione del libro I padroni della ’ndrangheta del giornalista Claudio Cordova, mentre al Denavino va in scena Pasolini – Il profeta scomodo, spettacolo dedicato alla figura del poeta e intellettuale italiano.

A Palmi, Villa Luigi Repaci accoglie l'iniziativa Reggio Calabria Sound Healing, esperienza tra bagno sonoro, camminata in ecoconnessione e performance.

La sera si sposta poi sul mare. Allo Scialo torna Vicino O' Mare, appuntamento tra tramonto e musica, mentre al Malavenda Cafè salgono sul palco i Good Old Boys con il loro repertorio tra pop, soul e rock.

Al Tuluum Beach Club torna invece Human, format ormai diventato un appuntamento fisso della nightlife estiva. La notte continua al Piro Piro con Mediterranea, evento organizzato dagli studenti dell'Università Mediterranea che negli anni si è trasformato in uno dei ritrovi più frequentati dai giovani reggini. Completano il programma le serate di Undead, della Gilda Role & Roll e il karaoke dell'Oasi Village.

Venerdì 3 luglio

A Melia va in scena lo Street Food Festival, una serata che mette insieme gastronomia, musica e intrattenimento. Dalle degustazioni dei prodotti locali al concerto dei Kalavria, fino al party Rewind 90, il piccolo centro aspromontano si prepara ad accogliere centinaia di visitatori.

A Laureana di Borrello nell'ambito della rassegna Borghi in Arte, appuntamento con Coria, spettacolo di Mariano Monea costruito come un mosaico di immagini, suoni e memoria collettiva, seguito da una degustazione di vini del territorio.

Prende inoltre il via a Brancaleone la terza edizione delle Giornate Ecologiche delle Pro Loco Italiane, iniziativa dedicata alla tutela ambientale e alla valorizzazione degli spazi pubblici.

Sabato 4 luglio

Il sabato concentra alcuni degli eventi più attesi del weekend. Ad Arghillà, in piazza Arghelle a San Salvatore, arrivano gli Etnosound per una serata all'insegna della musica dal vivo.

A Villa San Giovanni il Pilone by Rare ospita Fluo in the Dark, evento dance che avrà come ospite speciale Nathalie Aarts, una delle voci simbolo della musica dance anni Novanta e Duemila.

Sempre sabato il Tuluum Beach Club propone The Fire Ritual, quarto appuntamento del format Oracolo, una notte tra musica elettronica, scenografie immersive e atmosfere ispirate al segno zodiacale dell'Ariete.

Al Piro Piro si festeggia invece il primo compleanno di Fridaylicious, con cena spettacolo e live show affidato a Filippo e Massimo Lopresto. Proseguono inoltre le attività delle Giornate Ecologiche a Brancaleone e gli appuntamenti estivi nei centri della provincia.

Domenica 5 luglio

Per chi non ha ancora esaurito le energie, il weekend si chiude al Casual Club con Chapter II, evento che vedrà protagonisti Fae, Crisart e Olem in una serata tra musica elettronica e atmosfera da beach club.

A Brancaleone si conclude il percorso delle Giornate Ecologiche delle Pro Loco, mentre lungo la costa continuano le iniziative che stanno accompagnando l'avvio della stagione estiva.

Dal centro di Reggio ai borghi dell'entroterra, passando per il lungomare, le spiagge e le piazze della provincia, il primo weekend di luglio conferma una certezza: l'estate reggina è ormai entrata nel vivo. E questa volta, davvero, dire che non c'è nenti sarà piuttosto difficile.