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Cronaca

Armi da guerra e clandestine (anche) per la 'ndrangheta: 3 arresti nella Piana di Gioia Tauro 28 marzo 2026

28 marzo, 2026
ULTIMA ORA
Kalashnikov e tritolo

‘Ndrangheta, i Molè si riarmano e la Piana di Gioia Tauro è una polveriera: il rischio della guerra con i Piromalli

Intercettazioni e verbali dei pentiti rivelano i progetti militari del clan in un clima di tensione che va avanti dal 2008. Furfaro: «Consegnai mitragliette e fucili da usare in caso di una riesplosione della faida». Chi è Salvatore Infantino, accusato di essere vicino alla cosca
Pablo Petrasso
‘Ndrangheta,\u00A0i Molè si riarmano e la Piana di Gioia Tauro è una polveriera: il rischio della guerra con i Piromalli\n
L’arsenale da guerra

Contesto criminale pericoloso e agguerrito, Ciccarelli (Pef): «Armi balcaniche su mercati occulti anche per azioni eversive e terroristiche»

Il comandante provinciale Agostino Tortora: «Un arsenale impressionante a Gioia Tauro dove passano miliardi di euro di cocaina». La sostituta procuratrice Lucia Spirito: «Un quantitativo sproporzionato rispetto al fabbisogno criminale di tre persone che evidentemente detenevano le armi per conto della cosca Molè»
Anna Foti
Contesto criminale\u00A0pericoloso e agguerrito, Ciccarelli (Pef): «Armi balcaniche su mercati occulti\u00A0anche per azioni eversive e terroristiche»\n
I dettagli

Arsenale sequestrato nelle campagne di Gioia Tauro, Borrelli: «Armi micidiali a disposizione di più cosche»

VIDEO | Il procuratore Capo della Repubblica di Reggio Calabria evidenzia i possibili scambi tra clan, i contatti della criminalità organizzata con le aree di guerra nel Mediterraneo per la fornitura di armi e la necessità di strumenti più efficaci per utilizzare la messaggistica criptata nelle indagini
Anna Foti
Arsenale sequestrato nelle campagne di Gioia Tauro, Borrelli: «Armi micidiali a disposizione di più cosche»
La sentenza

Rapina a mano armata a Gioia Tauro, assolto Cosimo Bevilacqua

La pubblica accusa aveva chiesto la condanna a dodici anni e sei mesi di reclusione
Redazione
Rapina a mano armata a Gioia Tauro, assolto Cosimo Bevilacqua\n

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Gioia Tauro, arsenale altamente offensivo: tre arresti

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28 marzo 2026
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Poverta educativa, al via crescere nella Locride

28 marzo 2026
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Cronaca

Gioia Tauro, arsenale altamente offensivo: tre arresti

28 marzo 2026
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Gioia Tauro, arsenale altamente offensivo: tre arresti
Economia e Lavoro

Ciucci a Villa ottimista sul sì della Corte dei Conti

28 marzo 2026
Ore 13:35
Ciucci a Villa ottimista sul sì della Corte dei Conti
Le indagini

’Ndrangheta, dalle chat cifrate all’arsenale a Gioia Tauro: scacco gli armieri vicini ai clan Molè e Piromalli – NOMI

Le indagini della Guardia di finanza hanno seguito il percorso tracciato da una piattaforma informatica incrociando i dati con le informazioni ottenute con un sequestro del gennaio 2025. Nell’inchiesta anche le dichiarazioni dei pentiti
Redazione Cronaca
28 marzo 2026
Ore 09:51
’Ndrangheta, dalle chat cifrate all’arsenale a Gioia Tauro: scacco gli armieri vicini ai\u00A0clan Molè e Piromalli –\u00A0NOMI\n
L'operazione

"Scambi" di armi altamente offensive tra le cosche della Piana, sequestrato ingente arsenale nelle campagne di Gioia Tauro

L’operazione coordinata dalla Guardia di Finanza con il supporto dello S.C.I.C.O. e della componente aerea, ha avuto conferma tecnica negli accertamenti del R.I.S. di Messina, che hanno collegato le armi sequestrate agli arrestati
Redazione
28 marzo 2026
Ore 09:34
\"Scambi\" di armi altamente offensive tra le cosche della Piana, sequestrato ingente arsenale nelle campagne di Gioia Tauro\n
la sentenza

Liberty Lines, assolti i comandanti coinvolti nell’indagine del 2025

L’attenzione degli inquirenti si era concentrata su alcune tratte annullate ritenendo che le condizioni meteomarine non fossero del tutto proibitive, ipotizzando il reato di interruzione di pubblico servizio
Redazione
27 marzo 2026
Ore 15:55
Liberty Lines,\u00A0assolti i comandanti coinvolti nell’indagine del 2025\n
Il ciclone artico

Neve sull’A2 e sulle Statali in Calabria, in corso gli interventi dell’Anas per mettere in sicurezza la rete viaria

Le situazioni più critiche in provincia di Cosenza e Reggio, dove le squadre hanno operato anche per la rimozione di mezzi pesanti rimasti bloccati. Possibili disagi per temporali, grandinati e forti raffiche di vento
Redazione Cronaca
27 marzo 2026
Ore 10:28
Neve sull’A2 e sulle Statali in Calabria, in corso gli interventi dell’Anas per mettere in sicurezza la rete viaria\n
Controlli del territorio

Nel salotto deteneva una penna-pistola, un arresto a Riace. È il secondo ritrovamento in pochi mesi nel Reggino

Un uomo è stato arrestato e dovrà ora spiegare come mai la custodisse insieme a diverse munizioni, una delle quali rinvenuta proprio all’interno dell’arma
Redazione Cronaca
27 marzo 2026
Ore 06:14
Nel salotto deteneva una penna-pistola, un arresto a Riace. È il secondo ritrovamento in pochi mesi nel Reggino\n
attività di perquisizione

Riace, deteneva clandestinamente una “penna-pistola” nel salotto di casa: arrestato un uomo

VIDEO | L’uomo dovrà ora spiegare come mai la custodisse insieme a diverse munizioni, una delle quali rinvenuta proprio all’interno dell’arma
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27 marzo 2026
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La sentenza

’Ndrangheta Capitale, 240 anni di carcere nel processo Propaggine a Roma: 24 per il boss Alvaro

I giudici di primo grado riconoscono l’esistenza del primo locale a Roma: l’autorizzazione ottenuta in Calabria da Antonio Carzo per esportare il brand mafioso nel 2015
Redazione Cronaca
26 marzo 2026
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Braccato dalle indagini

Fine della latitanza: si consegna 50enne di San Luca, deve scontare condanna per reati in Belgio

Giuseppe Giorgi, ricercato da novembre, si presenta al carcere di Locri, ponendo così fine alla propria fuga e avviando l’espiazione della pena di oltre 6 anni
Redazione
26 marzo 2026
Ore 11:19
Fine della latitanza: si consegna 50enne di San Luca, deve scontare condanna per reati in Belgio\n
Fine della latitanza

San Luca, si consegna in carcere Giuseppe Giorgi condannato per reati commessi in Belgio

L’uomo si era reso irreperibile dallo scorso novembre 2025 dando inizio a un periodo di latitanza che ha richiesto un’intensa e articolata attività investigativa
Redazione
26 marzo 2026
Ore 11:11
San Luca, si consegna in carcere Giuseppe Giorgi\u00A0condannato per reati commessi in Belgio\n
Nuovo decreto Sicurezza

Reggio, giovane motociclista non si ferma all’alt: i carabinieri lo arrestano per “fuga pericolosa”

Dopo l’inseguimento e le successive verifiche è stato accertato che il conducente era alla guida con patente sospesa e che il veicolo risultava privo di copertura assicurativa
Redazione
26 marzo 2026
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Cronaca

Reggio, i carabinieri eseguono il primo arresto per “fuga pericolosa”: un giovane in sella a una motocicletta non si è fermato all’alt

Dopo l’inseguimento e le successive verifiche è stato accertato che il conducente era alla guida con patente sospesa e che il veicolo risultava privo di copertura assicurativa
Redazione
26 marzo 2026
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Nuovo decreto Sicurezza

Reggio, i carabinieri eseguono il primo arresto per “fuga pericolosa”: un giovane in sella a una motocicletta non si è fermato all’alt

Dopo l’inseguimento e le successive verifiche è stato accertato che il conducente era alla guida con patente sospesa e che il veicolo risultava privo di copertura assicurativa
26 marzo 2026
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Reggio, i\u00A0carabinieri eseguono il\u00A0primo arresto per “fuga pericolosa”: un giovane in sella a una motocicletta\u00A0non si è fermato all’alt\n
Operazione antimafia

’Ndrangheta, il primo giudizio per l’inchiesta Millennium: udienza preliminare per 64 persone – NOMI

Appuntamento fissato per il 28 aprile: nel mirino della Dda di Reggio Calabria gli affari delle cosche di Platì e Sinopoli: tra i reati contestati lo scambio elettorale politico-mafioso e il traffico di droga 
Redazione Cronaca
25 marzo 2026
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L'incontro

Dopo la protesta dei residenti, a Ciccarello torna l'ordine: strada ripulita da Ecologia Oggi

Era stata occupata nella notte da rifiuti posti dai residenti indignati per la mancata raccolta
Elisa Barresi
25 marzo 2026
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Dopo la protesta dei residenti, a Ciccarello torna l'ordine: strada ripulita da Ecologia Oggi\n
L’ordinanza

Reggio, carpisce la fiducia e si appropria indebitamente di somme di denaro: uomo ai domiciliari

Indagato per anche per minacce ed estorsione, proponendo il suo aiuto alla persona offesa, rimasta a gestire il patrimonio familiare dopo la perdita dei genitori, ne avrebbe approfittato, trattenendo i ricavi della vendita di beni e monili. Le indagini della guardia di finanza hanno avuto origine da una denuncia/querela presentata nel mese di marzo 2024
25 marzo 2026
Ore 07:37
Reggio, carpisce la fiducia e si appropria indebitamente di somme di denaro: uomo ai domiciliari\n
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Protesta rifiuti a Reggio Calabria: strada bloccata in via Ciccarello, tensione con i residenti

Cumuli di spazzatura usati come barricata nella zona sud di Reggio Calabria. I cittadini denunciano la mancata raccolta da giorni. Sul posto la Polizia locale, clima teso
Elisa Barresi
24 marzo 2026
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Gioia Tauro, stretta contro l’abusivismo: sequestrati due quintali di prodotti ortofrutticoli

In arrivo revoche di licenze per operatori irregolari e tolleranza zero annunciata dal sindaco Scarcella
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Lavoro nero, sei imprese sospese nel Reggino e maxi-sanzioni

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Controlli straordinari della Polfer a Villa San Giovanni: verifiche in stazione e sui treni

Operazione nazionale del Servizio Polizia Ferroviaria: agenti in campo con metal detector e dispositivi digitali per controlli in tempo reale su identità e precedenti.
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Dal brindisi in piazza alla riflessione, Lombardo si gode il No: «Scelta consapevole a difesa della Costituzione»

Il procuratore e presidente del comitato “Giusto dire no” reggino commenta l’esito della consultazione: «Un passaggio di rilievo nella vita democratica». Sottolineati partecipazione, responsabilità e necessità di riforme condivise
Elisa Barresi
24 marzo 2026
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