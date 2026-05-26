operazione antidroga rione marconi

Il procuratore capo di Reggio Calabria ospite di “Tu per Tu” sul truck di LaC: dal nuovo Palazzo di Giustizia alla lotta alla corruzione, passando per intercettazioni e abuso d’ufficio. «La magistratura deve parlare ai cittadini, lavoriamo in nome del popolo italiano».
Blitz della Direzione distrettuale antimafia e della Squadra Mobile di Reggio Calabria nelle prime ore del mattino. Smantellate due presunte organizzazioni dedite al traffico di stupefacenti tra la periferia nord cittadina e il quartiere Marconi. Contestate anche aggravanti legate all’uso di armi, alla presenza di minori e alla vicinanza con una scuola.
È di tre feriti, uno dei quali in prognosi riservata, il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 13.20 lungo la vecchia strada di Pentimele, poco prima del distributore di carburante, nella zona nord della città.
L’uomo è stato condannato alla pena di dodici anni di reclusione per associazione mafiosa scaturita dall’operazione di polizia denominata Provvidenza, condotta dal Ros dei Carabinieri, che aveva riguardato la famiglia di ‘ndrangheta dei Piromalli
Il bilancio dei controlli effettuati durante la campagna elettorale. Sanzioni, oscuramenti e verifiche sui manifesti: il racconto della sfida per consentire un’equa competizione sul territorio cittadino
Con un tumore al pancreas e fegato al quarto stadio, il 56enne di Taurianova parla del bando che prevede un sostegno economico solo per le donne affette da patologie e lancia un appello: «Siamo tutti uguali. Non esiste un dolore maschile o uno femminile»
Soldi passati negli uffici comunali, procedure costruite su misura e pratiche accelerate per soldi: l’inchiesta della Procura dello Stretto ricostruisce un presunto sistema stabile di favori e tangenti negli appalti