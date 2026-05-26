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Cronaca

operazione antidroga rione marconi

26 maggio, 2026
ULTIMA ORA
L’operazione

Sistema criminale familiare, arrestati interi nuclei Rom dediti allo spaccio a Reggio – I NOMI

Trentuno persone destinatarie della custodia cautelare in carcere e una ai domiciliari: sequestrati circa 40 chili di droga e ricostruita una piazza di spaccio attiva senza sosta
Redazione
Sistema criminale familiare, arrestati interi nuclei Rom dediti allo spaccio a Reggio –\u00A0I NOMI\n
le dichiarazioni

Blitz anti-droga a Reggio Calabria, Borrelli: «Un’intera parte della città dedicata allo spaccio»

Il procuratore in conferenza stampa: «In quei quartieri necessario ripristinare le condizion di legalità»
Elisa Barresi
Blitz anti-droga a Reggio Calabria, Borrelli: «Un’intera parte della città dedicata allo spaccio»\n
il verdetto

Processo Gotha, in Appello confermata l’assoluzione per l’ex senatore Caridi

Assolto anche l’ex parlamentare reggino del Psdi Romeo e altri 4 imputati
Redazione
Processo Gotha, in Appello confermata l’assoluzione per l’ex senatore Caridi\n
la strada maledetta

Due incidenti nel giro di poche ore a Roccella e Siderno sulla 106, un ferito grave in elisoccorso

In corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dei sinistri e stabilire eventuali responsabilità
Ilario Balì
Due incidenti nel giro di poche ore a Roccella e Siderno sulla 106, un ferito grave in elisoccorso\n

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Reggio, blitz antidroga: 32 misure cautelari

26 maggio 2026
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Reggio, blitz antidroga: 32 misure cautelari
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Reggio, Cannizzaro stravince e affossa il campo largo

26 maggio 2026
Ore 12:11
Reggio, Cannizzaro stravince e affossa il campo largo
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Amministrative 2026: il voto nel Reggino

26 maggio 2026
Ore 12:03
Amministrative 2026: il voto nel Reggino
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Elisa Barresi intervista Giuseppe Borrelli

26 maggio 2026
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26 maggio 2026
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26 maggio 2026
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Amministrative 2026: il voto nel Reggino

26 maggio 2026
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Reggio, blitz antidroga: 32 misure cautelari

26 maggio 2026
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Politica

Reggio, Cannizzaro stravince e affossa il campo largo

26 maggio 2026
Ore 12:11
Reggio, Cannizzaro stravince e affossa il campo largo
a tu per tu

Giuseppe Borrelli: «La corruzione è ancora un’emergenza culturale, non possiamo considerarla normale»

Il procuratore capo di Reggio Calabria ospite di “Tu per Tu” sul truck di LaC: dal nuovo Palazzo di Giustizia alla lotta alla corruzione, passando per intercettazioni e abuso d’ufficio. «La magistratura deve parlare ai cittadini, lavoriamo in nome del popolo italiano».
Elisa Barresi
26 maggio 2026
Ore 17:00
Giuseppe Borrelli: «La corruzione è ancora un’emergenza culturale, non possiamo considerarla normale»\n
l’operazione

Operazione antidroga tra Catona e il rione Marconi: 31 persone in carcere, coinvolti anche minorenni

Blitz della Direzione distrettuale antimafia e della Squadra Mobile di Reggio Calabria nelle prime ore del mattino. Smantellate due presunte organizzazioni dedite al traffico di stupefacenti tra la periferia nord cittadina e il quartiere Marconi. Contestate anche aggravanti legate all’uso di armi, alla presenza di minori e alla vicinanza con una scuola.
al.be
26 maggio 2026
Ore 11:12
Operazione antidroga tra Catona e il rione Marconi: 31\u00A0persone in carcere, coinvolti anche minorenni\n
l’operazione

Droga a Reggio Calabria, la Polizia smantella una piazza di spaccio

Nei guai 32 persone, accusate anche di estorsione, furto e danneggiamento
Redazione
26 maggio 2026
Ore 05:40
Droga a Reggio Calabria, la Polizia smantella una piazza di spaccio\n
il blitz

Maxi operazione anti-droga della Dda, scoperta nel Reggino una raffineria: 4 fermati

Nel laboratorio, sequestrato a Sant’Agata del Bianco, sono stati rinvenuti oltre 500 kg di miscele destinate ad abbassare la purezza dello stupefacente per moltiplicarne i profitti
Redazione
26 maggio 2026
Ore 05:32
Maxi operazione anti-droga della Dda, scoperta nel Reggino una raffineria: 4 fermati\n
lo scontro

Incidente a Pentimele, 18enne in prognosi riservata dopo lo scontro tra auto e ciclomotore

È di tre feriti, uno dei quali in prognosi riservata, il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 13.20 lungo la vecchia strada di Pentimele, poco prima del distributore di carburante, nella zona nord della città.
Redazione
25 maggio 2026
Ore 13:50
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Scoperti

Cinquemila false pizze Made in Italy sequestrate e donate alla Caritas, perquisizioni anche a Reggio

I prodotti sequestrati dalla Guardia di finanza nel porto di Barletta. Indagati l’autotrasportatore e il destinatario della merce
Redazione Cronaca
25 maggio 2026
Ore 07:54
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La denuncia

Arghillà, distrutte le apparecchiature per la telemedicina nel carcere: cresce la preoccupazione della Garante Russo

Il grave episodio avvenuto nella Casa Circondariale reggina. Allarme sulla tutela sanitaria dei detenuti
Redazione
25 maggio 2026
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Maltrattamenti in famiglia

Palmi, violenze e lesioni aggravate ai danni della moglie: in manette un 52enne

Disposta la custodia cautelare in carcere dopo la ricostruzione degli investigatori del Commissariato di P.S. di Palmi
Redazione
24 maggio 2026
Ore 09:52
Palmi,\u00A0violenze e lesioni aggravate ai danni della moglie: in manette un 52enne\n
In manette

Maltrattava la moglie da anni, arrestato 52enne a Palmi: violenze emerse solo dopo l’ultima Pasquetta

La donna si è rivolta alla polizia dopo l'ennesima aggressione. Le indagini del commissariato di Palmi hanno ricostruito un quadro di umiliazioni domestiche reiterate e mai denunciate
Redazione Cronaca
24 maggio 2026
Ore 09:44
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L’allarme

Rizziconi, allarme furti in abitazione: il Comune invita i cittadini alla massima attenzione

Il Comune invita tutti alla prudenza e a segnalare tempestivamente alle autorità eventuali persone, movimenti o autovetture sospette
Giuseppe Mancini
24 maggio 2026
Ore 07:14
Rizziconi, allarme furti in abitazione: il Comune invita i cittadini alla massima attenzione\n
lutto nel giornalismo reggino

Addio a Domenico “Mimì” Grillone, cronista d’altri tempi e voce autentica di Reggio Calabria

Uomo appassionato e di grande sensibilità, ha raccontato la realtà con rigore, umanità e discrezione, lasciando un segno profondo nel giornalismo reggino
Redazione
24 maggio 2026
Ore 06:55
Addio a Domenico “Mimì” Grillone, cronista d’altri tempi e voce autentica di Reggio Calabria\n
Cronaca

‘Ndrangheta, arrestato latitante a Genova: la polizia individua il 65enne di Gioia Tauro all’interno di un condominio

L’uomo è stato condannato alla pena di dodici anni di reclusione per associazione mafiosa scaturita dall’operazione di polizia denominata Provvidenza, condotta dal Ros dei Carabinieri, che aveva riguardato la famiglia di ‘ndrangheta dei Piromalli
redazione
23 maggio 2026
Ore 08:09
‘Ndrangheta, arrestato\u00A0latitante a Genova:\u00A0la polizia individua il 65enne di Gioia Tauro\u00A0all’interno di un condominio
Il blitz

Arrestato in un b&b di Genova il latitante Giuseppe Antonio Trimboli, il 65enne di Gioia Tauro ricercato da oltre un anno

L’uomo era stato condannato a 12 anni di reclusione nell’ambito dell’operazione di polizia denominata Provvidenza che aveva riguardato la famiglia di ‘ndrangheta dei Piromalli
Redazione Cronaca
23 maggio 2026
Ore 08:07
Arrestato in un b&b di Genova il latitante Giuseppe Antonio Trimboli, il 65enne di Gioia Tauro ricercato da oltre un anno\n
Gravi indizi

Esercizio abusivo della professione, il Nas di Reggio sequestra ambulatorio e siti web di un falso dermatologo e tricologo

L’operazione rappresenta l’esito di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura reggina a carico dell’indagato privo dei necessari titoli abilitativi
23 maggio 2026
Ore 07:16
Esercizio abusivo della professione, il Nas\u00A0di Reggio sequestra ambulatorio e siti web di un falso\u00A0dermatologo e tricologo\n
A tu per tu / Speciale Elezioni

Manifesti abusivi, il comandante Zucco racconta la stretta della Polizia Locale reggina

Il bilancio dei controlli effettuati durante la campagna elettorale. Sanzioni, oscuramenti e verifiche sui manifesti: il racconto della sfida per consentire un’equa competizione sul territorio cittadino
Elisa Barresi
22 maggio 2026
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La discussione

’Ndrangheta stragista, la difesa di Giuseppe Graviano punta sul “corto circuito” probatorio e mette nel mirino i pentiti

L’avvocato Antonio Sanvito ha discusso davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria: «Il processo penale non è storia»
Antonio Alizzi
22 maggio 2026
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Il provvedimento

Rosarno, bar diventa ritrovo abituale di pregiudicati: il questore sospende l’attività per 15 giorni

In un significativo arco temporale presso l'esercizio pubblico si incontravano persone ritenute responsabili di reati quali spaccio di sostanze stupefacenti e reati contro la persona ed il patrimonio
21 maggio 2026
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Disperata richiesta

Contributi economici dalla Regione solo alle pazienti oncologiche, l’appello di Sergio: «La dignità non ha genere»

Con un tumore al pancreas e fegato al quarto stadio, il 56enne di Taurianova parla del bando che prevede un sostegno economico solo per le donne affette da patologie e lancia un appello: «Siamo tutti uguali. Non esiste un dolore maschile o uno femminile»
Giuseppe Mancini
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La zona grigia

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Soldi passati negli uffici comunali, procedure costruite su misura e pratiche accelerate per soldi: l’inchiesta della Procura dello Stretto ricostruisce un presunto sistema stabile di favori e tangenti negli appalti
Pablo Petrasso
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Orrore a Caulonia, trovati in un sacco tre cuccioli morti con gli arti fratturati

Il rinvenimento nei pressi della foce del torrente Allaro. La condanna dell’amministrazione comunale
Ilario Balì
20 maggio 2026
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