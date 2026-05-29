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24 ORE ALL NEWS

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Società

Silvio Nocera intervista Demetrio D'Arrigo

29 maggio, 2026
ULTIMA ORA
Il decennale

Quel 29 maggio 2016, quando dal porto di Reggio al cimitero di Armo si scrissero pagine di Accoglienza oltre la Vita

45 salme di migranti, dieci anni fa, trovarono qui sepoltura. Istituì il 3 giugno, come giornata in memoria delle vittime delle migrazioni, il Comune che in questi giorni vede mutare sindaco e consiglio. Al momento, dunque, alcuna iniziativa istituzionale all'orizzonte. In programma la veglia di preghiera di Caritas e Arcidiocesi
Anna Foti
Quel 29 maggio 2016, quando dal porto di Reggio al cimitero di Armo si scrissero pagine di Accoglienza oltre la Vita\n
L’adesione

Il Gal Terre Locridee sostiene il “Piano Gelsomini Link”

Il presidente Macrì: «Collegamenti rapidi indispensabili per il futuro della Locride»
Redazione
Il Gal\u00A0Terre Locridee sostiene il “Piano Gelsomini Link”\n\n\n
Le celebrazioni

Gioia Tauro, la Fanfara dei Bersaglieri dei Peloritani per celebrare gli 80 anni della Repubblica

Il prestigioso gruppo musicale è stato accolto in Piazza dell’Incontro da una miriade di alunni delle scuole cittadine. Il sindaco, Simona Scarcella: «Momento altamente simbolico»
Giuseppe Mancini
Gioia Tauro, la Fanfara dei Bersaglieri dei Peloritani per celebrare gli 80 anni della Repubblica\n
La cerimonia

2075, il mondo come lo immaginano le giovani generazioni. Premiate a palazzo Campanella le scuole calabresi vincitrici del concorso “Ragazzi in Aula”

Giornata di festa per le scuole calabresi chiamate a riflettere sul futuro che ci attende e su come poterlo governare. Presentati e premiati i lavori migliori delle studentesse e degli studenti partecipanti all’edizione 2026: al primo posto il Liceo scientifico Leonardo da Vinci di Reggio
Silvio Nocera
2075, il mondo come lo immaginano le giovani generazioni. Premiate a palazzo Campanella le scuole calabresi vincitrici del concorso “Ragazzi in Aula”\n

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Mafie, giovani e nuove frontiere del crimine: a Reggio Calabria il confronto nazionale dell’ANM sulle sfide della legalità

Il 5 giugno a Palazzo Alvaro magistrati ed esperti analizzeranno infiltrazioni economiche, criptovalute, comunicazioni criptate e contrasto alle organizzazioni mafiose
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Il “Giugno Locrese” entra a scuola: poesia, performance e “Premio Commisso” a Vincenzo Mastropirro

«Nella sua opera – si legge nella motivazione – rivive la più antica lezione della civiltà mediterranea: quella dei poeti-cantori della Magna Grecia, per i quali parola, musica e destino costituivano un’unica armonia»
Redazione
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l’iniziativa

Palmi, l’associazione Pitagora-XXIX Agosto dona parrucche ai pazienti oncologici

L’iniziativa ha rappresentato anche un’importante occasione di dialogo sul tema della sanità: un confronto aperto sulle eccellenze da valorizzare, sulle criticità ancora presenti e sul ruolo fondamentale che il mondo associativo può assumere nel sostenere diritti, bisogni e battaglie comuni del territorio
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«E se trovassi una famiglia?», Cna Reggio Calabria presenta al rettore Zimbalatti il progetto di co-housing intergenerazionale 

Iniziativa promossa dal presidente provinciale di Cna Pensionati Franco Mileto e condiviso con l’Ateneo reggino nell’ambito di una più ampia visione di welfare e sostegno agli studenti universitari
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Assegnati i Rotary Scilla Costa Viola Award 2026

La prima edizione del riconoscimento che valorizza i linguaggi contemporanei del racconto della Calabria e della Costa Viola
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Comunità Luigi Monti di Polistena, l’allarme del Garante Festicini: «Così fallisce il sistema dei diritti dei minori»

Il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria denuncia i ritardi nei pagamenti a educatori e operatori della struttura: «La burocrazia sta mettendo a rischio assistenza, servizi e futuro dei ragazzi più fragili»
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Stabilizzati i lavoratori ex TIS del Comune di Calanna: firmati i contratti di assunzione

Concluso il percorso di stabilizzazione per cinque lavoratori impegnati nei servizi comunali esterni. L’Amministrazione: «Un traguardo di giustizia sociale che rafforza la macchina amministrativa e garantisce dignità e certezze occupazionali»
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Il progetto ha coinvolto istituti, Comuni e associazioni in un percorso condiviso culminato nella visita ai luoghi simbolo delle stragi
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Aziende agricole, cooperative, studenti, tecnici, istituzioni, professionisti e famiglie si ritroveranno ancora una volta nello stesso spazio, trasformando l’area in un luogo attraversato da lavoro, confronto, partecipazione attiva, scambio
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Porto di Gioia Tauro, USB e Orsa Porti: «Un altro operaio ferito, basta lavoro insicuro e traffici di guerra»

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