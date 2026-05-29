Silvio Nocera intervista Demetrio D'Arrigo

45 salme di migranti, dieci anni fa, trovarono qui sepoltura. Istituì il 3 giugno, come giornata in memoria delle vittime delle migrazioni, il Comune che in questi giorni vede mutare sindaco e consiglio. Al momento, dunque, alcuna iniziativa istituzionale all'orizzonte. In programma la veglia di preghiera di Caritas e Arcidiocesi
Giornata di festa per le scuole calabresi chiamate a riflettere sul futuro che ci attende e su come poterlo governare. Presentati e premiati i lavori migliori delle studentesse e degli studenti partecipanti all’edizione 2026: al primo posto il Liceo scientifico Leonardo da Vinci di Reggio
«Nella sua opera – si legge nella motivazione – rivive la più antica lezione della civiltà mediterranea: quella dei poeti-cantori della Magna Grecia, per i quali parola, musica e destino costituivano un’unica armonia»
L’iniziativa ha rappresentato anche un’importante occasione di dialogo sul tema della sanità: un confronto aperto sulle eccellenze da valorizzare, sulle criticità ancora presenti e sul ruolo fondamentale che il mondo associativo può assumere nel sostenere diritti, bisogni e battaglie comuni del territorio
Il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria denuncia i ritardi nei pagamenti a educatori e operatori della struttura: «La burocrazia sta mettendo a rischio assistenza, servizi e futuro dei ragazzi più fragili»
Concluso il percorso di stabilizzazione per cinque lavoratori impegnati nei servizi comunali esterni. L’Amministrazione: «Un traguardo di giustizia sociale che rafforza la macchina amministrativa e garantisce dignità e certezze occupazionali»
Aziende agricole, cooperative, studenti, tecnici, istituzioni, professionisti e famiglie si ritroveranno ancora una volta nello stesso spazio, trasformando l’area in un luogo attraversato da lavoro, confronto, partecipazione attiva, scambio
Nel 52esimo anniversario della strage di Brescia, il vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Caulonia richiama il valore della memoria democratica: «Difendere ogni giorno libertà, dignità e partecipazione»
Il rettore Giuseppe Zimbalatti e la comunità accademicaaugurano buon lavoro al nuovo sindaco e ribadiscono la disponibilità a collaborare per la crescita del territorio e l’attrazione di studenti dall’Italia e dall’estero