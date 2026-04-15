Polistena: smantellata banda del finto Carabiniere

VIDEO | Il gruppo colpiva anziani e persone fragili tra Polistena, Taurianova e San Martino, provocando un danno economico complessivo superiore ai 75.000 euro e portando all’arresto di tre indagati tra le province di Napoli e Verona
Sostituita la custodia in carcere per il 53enne di Palmi dopo oltre tre anni e mezzo di detenzione: decisivi l’affievolimento delle esigenze cautelari, l’incensuratezza e il mutato quadro personale; l’inchiesta aveva portato al sequestro di 4 tonnellate di cocaina per un valore di circa 800 milioni di euro
Firmato dal procuratore generale della Corte d’Appello, Gerardo Dominijanni, e dal comandante regionale Calabria delle fiamme gialle, generale di divisione Gianluigi D’Alfonso. Solo nel 2025 sigilli a beni per un valore di oltre 580 milioni di euro
Il procuratore è partito dalle valutazioni della Cassazione che ha annullato la condanna all’ergastolo di Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone. Il magistrato ha chiesto la conferma della condanna all’ergastolo per entrambi, accusati di essere tra i mandanti degli attentati e omicidi del 1993-1994 costati la vita ai carabinieri Fava e Garofalo
La Polizia Locale di Reggio Calabria negli ultimi giorni ha posto in essere numerose attività nei settori di intervento di specifica competenza, utilizzando tutte le componenti specialistiche del Corpo
Depositata in procura a Reggio Calabria la consulenza del pm: «Arresto cardio-circolatorio da un quadro infettivo infiammatorio sistemico». Indagata l’ultima moglie dell’ex parlamentare morto a Dubai: ora l’inchiesta punta a stabilire se il suo testamento sia autentico
I familiari si sono sempre opposti alla chiusura del fascicolo d'indagine per istigazione al suicidio. Dubbi su la donna mai identificata che segnalò il cadavere e sui file cancellati dal telefono della vittima
Avvistato questa mattina, l'uomo, che ieri si era allontanato da solo, è vigile ma provato. Le condizioni cliniche, viste anche una lieve demenza e altre patologie, dovranno essere attentamente valutate nel corso del ricovero presso il nosocomio locrese
Un sistema criminale radicato e resiliente continua a infiltrarsi nella gestione della sanità pubblica calabrese, sfruttando complicità interne e meccanismi corruttivi. Nonostante l’impegno costante della magistratura e delle forze dell’ordine, emergono ancora reti capaci di soffocare la concorrenza e compromettere l’economia legale
Il ricordo del sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita: «La città si stringe attorno alla sua famiglia: la nostra vicinanza in questo momento di incommensurabile dolore». Franz Caruso: «Un colpo al cuore». Il Pd Calabria: «La Calabria perde una voce autorevole»
Collaboratore di LaC News24 e direttore del Fatto di Calabria, è deceduto per un malore mentre si trovava in auto tra Pizzo e Vibo Marina. L’editore Maduli: «Onorato di averti conosciuto, oggi perdo un amico». Il cordoglio dei direttori editoriale e responsabile Falduto e Laratta e della redazione
VIDEO | Confiscate società, immobili e disponibilità finanziarie per un valore stimato di oltre 6 milioni di euro. Imprenditori finanziavano tangenti a cosche di ’ndrangheta di Africo e Melito Porto Salvo, così da garantirsi appalti e operare sotto la loro influenza sul territorio