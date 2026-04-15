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Cronaca

Polistena: smantellata banda del finto Carabiniere

15 aprile, 2026
ULTIMA ORA
truffe agli anziani

Polistena: smantellata la banda del “finto maresciallo”: in manette due uomini e una donna

VIDEO | Il gruppo colpiva anziani e persone fragili tra Polistena, Taurianova e San Martino, provocando un danno economico complessivo superiore ai 75.000 euro e portando all’arresto di tre indagati tra le province di Napoli e Verona
Redazione
Polistena: smantellata la banda del “finto maresciallo”:\u00A0in manette due uomini e una donna\n
Servizio pubblico negato

Reggio, la denuncia di un cittadino: «L’autista mi ha vietato di salire a bordo dell’autobus con la sedia a rotelle motorizzata»

L’avvocato Giuseppe Darian Paviglianiti, al quale è stato impedito l’accesso: «Utilizzo regolarmente i mezzi pubblici da circa un anno senza aver mai riscontrato problemi analoghi»
Redazione
Reggio, la denuncia di un cittadino:\u00A0«L’autista mi ha\u00A0vietato di salire\u00A0a bordo dell’autobus con la sedia a rotelle motorizzata»\n
La sentenza

Operazione “Tre Croci”, scarcerato Fazio Santi: la Corte d’Appello accoglie l’istanza della difesa

Sostituita la custodia in carcere per il 53enne di Palmi dopo oltre tre anni e mezzo di detenzione: decisivi l’affievolimento delle esigenze cautelari, l’incensuratezza e il mutato quadro personale; l’inchiesta aveva portato al sequestro di 4 tonnellate di cocaina per un valore di circa 800 milioni di euro
Redazione
Operazione “Tre Croci”, scarcerato Fazio Santi: la Corte d’Appello accoglie l’istanza della difesa\n
Gara annullata

Porto di Milazzo, il CGA conferma: illegittima la procedura per il terminal passeggeri

Respinto l’appello dell’Autorità portuale dello Stretto: accolte le ragioni di Afrodite Group. I giudici: formula matematica irragionevole, gara da rifare
Redazione
Porto di Milazzo, il CGA conferma: illegittima la procedura per il terminal passeggeri\n

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13 aprile 2026
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Società

Anna Foti intervista Massimo Martino

14 aprile 2026
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Anna Foti intervista Massimo Martino
L’accordo

Confische patrimoniali, guardia di finanza e procura generale di Reggio sottoscrivono un memorandum operativo 

Firmato dal procuratore generale della Corte d’Appello, Gerardo Dominijanni, e dal comandante regionale Calabria delle fiamme gialle, generale di divisione Gianluigi D’Alfonso. Solo nel 2025 sigilli a beni per un valore di oltre 580 milioni di euro
14 aprile 2026
Ore 06:26
Confische patrimoniali, guardia di finanza e procura generale\u00A0di Reggio sottoscrivono\u00A0un\u00A0memorandum operativo\u00A0\n
Legalità e prevenzione

Reggio Calabria, i Carabinieri incontrano gli studenti: il cane “Manco” protagonista del progetto «InFormare»

All’Istituto Piria Ferraris Da Empoli confronto con circa 150 studenti su droghe, rischi e responsabilità. Dimostrazioni operative del Nucleo Cinofili e focus su nuove sostanze sintetiche.
Redazione
13 aprile 2026
Ore 13:40
Reggio Calabria, i Carabinieri incontrano gli studenti: il cane “Manco” protagonista del progetto «InFormare»\n
La reazione

Papa Leone risponde a Trump che lo accusa di essere sulla politica estera: «Non ho paura, non faccio un dibattito con lui»

Il pontefice risponde subito al presidente americano e rilancia: «Il mio riferimento è il Vangelo e continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra»
13 aprile 2026
Ore 10:52
Papa Leone risponde a Trump che lo accusa di essere sulla politica estera: «Non ho paura, non faccio un dibattito con lui»\n
La requisitoria

Ndrangheta stragista bis, il pm Lombardo: «Serve coraggio per accettare la verità anche quando non coincide con le attese»

Il procuratore è partito dalle valutazioni della Cassazione che ha annullato la condanna all’ergastolo di Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone. Il magistrato ha chiesto la conferma della condanna all’ergastolo per entrambi, accusati di essere tra i mandanti degli attentati e omicidi del 1993-1994 costati la vita ai carabinieri Fava e Garofalo
Elisa Barresi
13 aprile 2026
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Reggio Bic–Amicacci, condizioni indecorose al Palacalafiore prima della gara: «Siamo intervenuti noi per ripulire»

«Abbiamo trovato lavandini con evidenti macchie di sangue, corridoi nelle stesse condizioni, cestini stracolmi di rifiuti e spogliatoi pieni di bottigliette usate e materiali abbandonati»
12 aprile 2026
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Reggio, Polizia Locale: due arresti, denunce e sanzioni per abbandono di rifiuti nelle ultime 48 ore

La Polizia Locale di Reggio Calabria negli ultimi giorni ha posto in essere numerose attività nei settori di intervento di specifica competenza, utilizzando tutte le componenti specialistiche del Corpo
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Tentato omicidio Mangiola, 17 anni a Minniti e oltre 15 a Paleologo per l’agguato di Ravagnese

Il tribunale di Reggio Calabria ha emesso la sentenza di primo grado sull’agguato del 13 ottobre 2023: condanne pesanti e assolti altri due imputati
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La svolta

Amedeo Matacena non fu avvelenato, la perizia cancella i dubbi e chiude l’ipotesi di un omicidio per l’eredità

Depositata in procura a Reggio Calabria la consulenza del pm: «Arresto cardio-circolatorio da un quadro infettivo infiammatorio sistemico». Indagata l’ultima moglie dell’ex parlamentare morto a Dubai: ora l’inchiesta punta a stabilire se il suo testamento sia autentico 
Redazione Cronaca
10 aprile 2026
Ore 10:41
Amedeo Matacena non fu avvelenato, la perizia\u00A0cancella i dubbi e chiude l’ipotesi di un omicidio per l’eredità\n
Caso chiuso

Sissy Trovato Mazza, archiviato per la quarta volta il caso dell’agente penitenziaria calabrese trovata morta a Venezia

I familiari si sono sempre opposti alla chiusura del fascicolo d'indagine per istigazione al suicidio. Dubbi su la donna mai identificata che segnalò il cadavere e sui file cancellati dal telefono della vittima
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Atti persecutori

Codice rosso: in due giorni nella piana di Gioia Tauro eseguite 4 misure a tutela di donne vittime di condotte vessatorie

Tecnologia e sensibilizzazione per fermare la violenza di genere: interventi a Gioia Tauro, Rosarno, Melicucco e San Ferdinando
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10 aprile 2026
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Gli interventi

Stalking e maltrattamenti nel Reggino, quattro provvedimenti in 48 ore: scatta la rete del “Codice Rosso”

Raffica di provvedimenti dei carabinieri tra San Ferdinando, Gioia Tauro, Rosarno e Melicucco: arresti, divieti di avvicinamento e collocamenti in comunità per fermare la violenza di genere
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Il salvataggio

Gioiosa Jonica, trovato il settantenne disperso: era accasciato in un canale. Difficoltose operazioni di recupero

Avvistato questa mattina, l'uomo, che ieri si era allontanato da solo, è vigile ma provato. Le condizioni cliniche, viste anche una lieve demenza e altre patologie, dovranno essere attentamente valutate nel corso del ricovero presso il nosocomio locrese
10 aprile 2026
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Gioiosa Jonica, trovato il settantenne disperso: era\u00A0accasciato in un canale. Difficoltose operazioni di recupero\n
L’operazione

Sanità sotto assedio: la lunga ombra della ’ndrangheta e le falle dello Stato

Un sistema criminale radicato e resiliente continua a infiltrarsi nella gestione della sanità pubblica calabrese, sfruttando complicità interne e meccanismi corruttivi. Nonostante l’impegno costante della magistratura e delle forze dell’ordine, emergono ancora reti capaci di soffocare la concorrenza e compromettere l’economia legale
Elisa Barresi
10 aprile 2026
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Il lutto

«Professionista rigoroso e acuto»: il cordoglio per la scomparsa del giornalista Domenico Martelli

Il ricordo del sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita: «La città si stringe attorno alla sua famiglia: la nostra vicinanza in questo momento di incommensurabile dolore». Franz Caruso: «Un colpo al cuore». Il Pd Calabria: «La Calabria perde una voce autorevole»
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Confisca per corruzione, sequestri per oltre 6 milioni tra Calabria e Toscana

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Lutto nel giornalismo in Calabria, è morto Domenico Martelli: il notista politico vittima di un malore a 56 anni

Collaboratore di LaC News24 e direttore del Fatto di Calabria, è deceduto per un malore mentre si trovava in auto tra Pizzo e Vibo Marina. L’editore Maduli: «Onorato di averti conosciuto, oggi perdo un amico». Il cordoglio dei direttori editoriale e responsabile Falduto e Laratta e della redazione  
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Cittanova ricorda il vice brigadiere Iozia nel 39° anniversario dell’uccisione in località Petrara

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Il dispositivo legge le targhe e segnala alla pattuglia auto irregolari, non assicurate o non revisionate
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Scoperto bunker sotterraneo nelle campagne della Piana di Gioia Tauro: sequestrate armi con matricola abrasa e munizioni

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