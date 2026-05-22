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Politica

Silvio Cacciatore intervista Maria Foti

22 maggio, 2026
ULTIMA ORA
A tu per tu / Speciale Elezioni

Francesco Cannizzaro: «Reggio è davanti a un bivio: o la continuità del malgoverno o la nostra normalizzazione»

Il candidato del centrodestra illustra le principali direttrici del suo programma per amministrare la città. Le azioni per indirizzare meglio i flussi turistici crescenti, il nuovo approccio alla Città Metropolitana, e la solidità dei rapporti con Regione e Governo: «Non prendiamo impegni, facciamo annunci e fatti». Poi risponde al centrosinistra: «Io forestiero? Ho 43 anni e vivo in questa città da ben 36»
Claudio Labate
Francesco Cannizzaro: «Reggio è davanti a un bivio: o la continuità del malgoverno o la nostra normalizzazione»\n
Elezioni comunali 2026

Domenico Battaglia: «Reggio può fare il salto avendo ora delle fondamenta e delle radici certe, per poi proiettarsi nel futuro»

Il sindaco facente funzioni che ha ricompattato il centrosinistra è convinto che la città abbia le carte in regola per aprire una nuova stagione da protagonista nel Mediterraneo. I conti risanati, il piano per riavvicinare le periferie e per rilanciare il progetto integrato dell’Area dello Stretto. Poi, l’emozione di correre con un cognome indissolubilmente legato alla città: «Sento la responsabilità, ma anche tanto affetto che mi viene restituito»
Claudio Labate
Domenico Battaglia: «Reggio può fare il salto avendo ora delle fondamenta e delle radici certe, per poi proiettarsi nel futuro»\n
Elezioni comunali 2026

Fratelli d'Italia schiera il ministro Mazzi per Cannizzaro sindaco: «Saremo al vostro fianco per il rilancio turistico di Reggio»

Il candidato del centrodestra atteso presso la sede romana del Ministero all’indomani del voto per discutere del futuro della città destinata ad essere porta del Mediterraneo e non più solo meta di passaggio. Questa mattina l’incontro presso la sede del partito
Anna Foti
Fratelli d'Italia schiera il ministro Mazzi per Cannizzaro sindaco: «Saremo al vostro fianco per il rilancio turistico di Reggio»\n\n\n
A tu per tu / Speciale Elezioni

«Il Parco del Vento di Pellaro è una cattedrale nel deserto. Reggio città di mare? Dotiamola di un Istituto Tecnico Nautico». Ecco le proposte di Nicola Zera Falduto

Da un cambio di metodo a uno di prospettiva che passa attraverso una visione di Reggio diretta a fare del proprio mare una risorsa a 360 gradi. A partire dalla formazione e dall’educazione dei giovani alle opportunità derivanti dall’economia blu

Silvio Nocera
«Il Parco del Vento di Pellaro è una cattedrale nel deserto. Reggio città di mare? Dotiamola di un Istituto Tecnico Nautico». Ecco le proposte di Nicola Zera Falduto

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22 maggio 2026
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l Orodicalabria approda a Reggio con Xpitch

21 maggio 2026
Ore 12:21
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Politica

Claudio Labate intervista Domenico Battaglia - Speciale Elezioni Reggio Calabria 2026

20 maggio 2026
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Politica

Speciale Elezioni Comunali 2026 Aldea Bellantonio intervista Marco Parisi

20 maggio 2026
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22 maggio 2026
Ore 13:48
Società

l Orodicalabria approda a Reggio con Xpitch

21 maggio 2026
Ore 12:21
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Politica

Dallo spopolamento alla sfida delle aree interne, Antonino Iaria rilancia il ruolo della Calabria: «Servono reti territoriali e una visione politica concreta»

L’onorevole del Movimento 5 Stelle originario di Condofuri parte dal comune grecanico per riflettere su giovani, servizi, amministrazioni locali e sviluppo integrato: «Il Sud non può restare prigioniero della nostalgia o delle promesse irrealizzate»
Silvio Cacciatore
22 maggio 2026
Ore 17:30
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A tu per tu / Speciale Elezioni

Montebello, Maria Foti punta sulla continuità: «Si riparta da servizi, porto e dignità dei cittadini»

La sindaca uscente in cerca della rielezione per un secondo mandato rilancia su risanamento dei conti, sviluppo dell’Area Grecanica e rilancio strategico del porto di Saline Joniche  
Silvio Cacciatore
22 maggio 2026
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A tu per tu / Speciale Elezioni

La Reggio "Possibile" di Silvia Giandoriggio: «Dobbiamo diventare una città europea»

La candidata di Reset con Mimmo Battaglia sindaco punta su rigenerazione urbana, servizi di prossimità, south working e partecipazione per contrastare lo spopolamento e riportare i giovani a Reggio
Silvio Cacciatore
22 maggio 2026
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l’accusa

«Nomine e assunzioni record a un passo dal voto»: il centrodestra attacca l’amministrazione uscente

Conferenza stampa delle opposizioni a Palazzo San Giorgio: nel mirino incarichi, contributi e procedure accelerate tra Comune e Città Metropolitana. Duro affondo anche sulla gestione della società Castore
Redazione
22 maggio 2026
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Daniela Musarella: «Scendo in campo per una Reggio che ascolti e non lasci indietro nessuno»

La dirigente scolastica candidata nella lista Forza Italia a sostegno di Francesco Cannizzaro: «Servono competenza, concretezza e una visione capace di valorizzare centro e periferie». Al centro scuole, welfare, decoro urbano e rilancio dei quartieri
Aldea Bellantonio
22 maggio 2026
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verso le elezioni

A Palazzo San Giorgio partecipato incontro di formazione rivolto ai presidenti di Seggio

Il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio ha ospitato un incontro formativo e organizzativo dedicato a coloro che hanno manifestato l’intenzione di svolgere il ruolo di presidenti di Seggio in occasione delle prossime consultazioni elettorali del 24-25 maggio 2026.
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Villa San Giuseppe e Reggio Nord rilanciano il ruolo delle periferie: «Devono essere protagoniste del futuro della città»

L’associazione “Amici di Villa San Giuseppe” traccia un bilancio del percorso promosso durante la campagna elettorale: incontri con i quattro candidati a sindaco, confronto sui temi del territorio e attenzione al ritorno delle circoscrizioni
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Ultimo round tra i candidati: rifiuti, opere pubbliche e turismo al centro del confronto

A poche ore dal silenzio elettorale, Battaglia, Cannizzaro, Lamberti Castronuovo e Pazzano si sono confrontati sui dossier più urgenti per Reggio Calabria: dalla gestione dei servizi essenziali alla trasparenza sui cantieri, fino alla costruzione della futura giunta
Aldea Bellantonio
22 maggio 2026
Ore 11:50
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il caso

Ponte Calopinace, Nuccio Azzarà rompe gli indugi: depositato esposto in Procura

Il candidato alle comunali: «Non è spirito polemico, ma dovere civico»
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Reggio, Minasi: «Salvini unico leader nazionale presente per le comunali»

La senatrice della Lega: «Con queste elezioni la città rinascerà dopo 14 anni di buio»
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22 maggio 2026
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Elezioni comunali 2026

Investimenti sicurezza e campagna elettorale, Salvini torna in città: «Non è un voto nazionale, è un voto per Reggio»

Il leader della Lega si divide tra il lungomare e il mercato di Botteghelle, attacca l’amministrazione uscente, difende il Ponte sullo Stretto e rilancia la ricetta dello sviluppo: «La ‘ndrangheta teme i giovani che restano qui a lavorare».
Aldea Bellantonio
22 maggio 2026
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Elezioni comunali 2026

Taurianova, Radici e Futuro chiude la campagna elettorale: ascolto, competenza e un nuovo modo di parlare alla città

La lista a sostegno di Raffaele Loprete conclude il percorso elettorale con tre comizi sul territorio e rilancia un modello politico fondato su proposte concrete, comunicazione moderna e coinvolgimento dei cittadini
Redazione
22 maggio 2026
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l’intervento

Castore, Battaglia: «L'intenzione era concedere un’ulteriore proroga come gesto di responsabilità»

Le dichiarazioni del primo cittadino ff nel corso del consiglio comunale di oggi
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Antonio Ruvolo: «La città non può avere una sola veste, siamo centrali nel Mediterraneo e da qui discendono molteplici opportunità»

Prima consigliere, poi Capo di Gabinetto, si presenta nella lista del Pd mantenendo solide le proprie radici socialiste. «Avrei dichiarato il dissesto per avere maggior libertà di manovra e tasse non alle stelle». Poi l’appello al voto, che non è personale: «La partecipazione è fondamentale per concorrere alla scelta del governo della città»
Claudio Labate
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Condofuri tra ricostruzione e rilancio, Massimo Nucera: «Ai cittadini serve la normalità»

Il candidato sindaco di “Vivi Condofuri” punta su sicurezza, sviluppo turistico e sostegno alle imprese: «Non ci chiedono miracoli, ci chiedono servizi essenziali»
Silvio Cacciatore
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L’assessore all’istruzione: «Costruire un canale di confronto per tradurre le esigenze del settore in azioni concrete»
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Nuccio Azzarà: «Resto autenticamente civico, conosco bene le criticità della città perché cammino a piedi e parlo con i cittadini»

Non si arresta l’impegno del noto ex sindacalista che aveva mosso i primi passi di questa tornata elettorale con il Polo Civico, poi la decisione di schierarsi con la coalizione di centrodestra all’interno di “Reggio protagonista”. La critica a Lamberti e l’endorsement nei confronti di Cannizzaro. I nodi di Piazza del Popolo e del ponticello sul Calopinace. «Ho avuto due maestri di nome Italo...»
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Alfieri a Reggio con Battaglia: «Sul Pnrr il Sud rischia di perdere risorse decisive»

Il senatore del Pd in città per il doppio appuntamento elettorale tra piazza Camagna e Pellaro. Al centro autonomia differenziata, riforme, fondi europei e campagna elettorale: «Il centrodestra ha rallentato il Pnrr, serve flessibilità per salvare i cantieri»
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