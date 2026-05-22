Silvio Cacciatore intervista Maria Foti

Il candidato del centrodestra illustra le principali direttrici del suo programma per amministrare la città. Le azioni per indirizzare meglio i flussi turistici crescenti, il nuovo approccio alla Città Metropolitana, e la solidità dei rapporti con Regione e Governo: «Non prendiamo impegni, facciamo annunci e fatti». Poi risponde al centrosinistra: «Io forestiero? Ho 43 anni e vivo in questa città da ben 36»
Il sindaco facente funzioni che ha ricompattato il centrosinistra è convinto che la città abbia le carte in regola per aprire una nuova stagione da protagonista nel Mediterraneo. I conti risanati, il piano per riavvicinare le periferie e per rilanciare il progetto integrato dell’Area dello Stretto. Poi, l’emozione di correre con un cognome indissolubilmente legato alla città: «Sento la responsabilità, ma anche tanto affetto che mi viene restituito»
Il candidato del centrodestra atteso presso la sede romana del Ministero all’indomani del voto per discutere del futuro della città destinata ad essere porta del Mediterraneo e non più solo meta di passaggio. Questa mattina l’incontro presso la sede del partito
Da un cambio di metodo a uno di prospettiva che passa attraverso una visione di Reggio diretta a fare del proprio mare una risorsa a 360 gradi. A partire dalla formazione e dall’educazione dei giovani alle opportunità derivanti dall’economia blu
L’onorevole del Movimento 5 Stelle originario di Condofuri parte dal comune grecanico per riflettere su giovani, servizi, amministrazioni locali e sviluppo integrato: «Il Sud non può restare prigioniero della nostalgia o delle promesse irrealizzate»
Conferenza stampa delle opposizioni a Palazzo San Giorgio: nel mirino incarichi, contributi e procedure accelerate tra Comune e Città Metropolitana. Duro affondo anche sulla gestione della società Castore
La dirigente scolastica candidata nella lista Forza Italia a sostegno di Francesco Cannizzaro: «Servono competenza, concretezza e una visione capace di valorizzare centro e periferie». Al centro scuole, welfare, decoro urbano e rilancio dei quartieri
Il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio ha ospitato un incontro formativo e organizzativo dedicato a coloro che hanno manifestato l’intenzione di svolgere il ruolo di presidenti di Seggio in occasione delle prossime consultazioni elettorali del 24-25 maggio 2026.
L’associazione “Amici di Villa San Giuseppe” traccia un bilancio del percorso promosso durante la campagna elettorale: incontri con i quattro candidati a sindaco, confronto sui temi del territorio e attenzione al ritorno delle circoscrizioni
A poche ore dal silenzio elettorale, Battaglia, Cannizzaro, Lamberti Castronuovo e Pazzano si sono confrontati sui dossier più urgenti per Reggio Calabria: dalla gestione dei servizi essenziali alla trasparenza sui cantieri, fino alla costruzione della futura giunta
Il leader della Lega si divide tra il lungomare e il mercato di Botteghelle, attacca l’amministrazione uscente, difende il Ponte sullo Stretto e rilancia la ricetta dello sviluppo: «La ‘ndrangheta teme i giovani che restano qui a lavorare».
La lista a sostegno di Raffaele Loprete conclude il percorso elettorale con tre comizi sul territorio e rilancia un modello politico fondato su proposte concrete, comunicazione moderna e coinvolgimento dei cittadini
Prima consigliere, poi Capo di Gabinetto, si presenta nella lista del Pd mantenendo solide le proprie radici socialiste. «Avrei dichiarato il dissesto per avere maggior libertà di manovra e tasse non alle stelle». Poi l’appello al voto, che non è personale: «La partecipazione è fondamentale per concorrere alla scelta del governo della città»
Non si arresta l’impegno del noto ex sindacalista che aveva mosso i primi passi di questa tornata elettorale con il Polo Civico, poi la decisione di schierarsi con la coalizione di centrodestra all’interno di “Reggio protagonista”. La critica a Lamberti e l’endorsement nei confronti di Cannizzaro. I nodi di Piazza del Popolo e del ponticello sul Calopinace. «Ho avuto due maestri di nome Italo...»
Il senatore del Pd in città per il doppio appuntamento elettorale tra piazza Camagna e Pellaro. Al centro autonomia differenziata, riforme, fondi europei e campagna elettorale: «Il centrodestra ha rallentato il Pnrr, serve flessibilità per salvare i cantieri»