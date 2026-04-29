VIDEO | Cinque giovani raggiunti da misure cautelari (tre ai domiciliari, due con obbligo di firma). Nel mirino soggetti fragili, vittime di violenze e umiliazioni sistematiche. Tra le accuse anche maltrattamenti e uccisione di animali
Prima udienza preliminare al Cedir nel procedimento a carico del sacerdote Luigi Grisi: il giudice Treglia accoglie la costituzione della persona offesa e dell’associazione “La Caramella Buona”. La difesa chiede il rito abbreviato condizionato all’audizione della vittima
Perseguitato di notte, accerchiato e aggredito con una pistola alla tempia mentre i ragazzi riprendono tutto: i filmati nei telefoni svelano violenze sistematiche trasformate in spettacolo e poi diffuse. «Giravano per tutto il paese»
Il noto locale fu distrutto da un incendio doloso l'8 marzo scorso. Ottenuto il dissequestro, i proprietari insieme ai dipendenti sono al lavoro per ripartire al più presto perlomeno dal servizio in spiaggia: «Corsa contro il tempo per iniziare l’1 maggio»
Eseguita un’ordinanza di domiciliari su richiesta della Procura di Reggio Calabria. L’uomo è ritenuto gravemente indiziato di aver raggirato una donna nel 2024, facendole consegnare oro con la scusa di un falso incidente della figlia.
La Corte ha rinviato gli atti per un nuovo giudizio: il maltrattamento, cuore delle contestazioni, dovrà essere riesaminato integralmente. Esulta la Lega Antivivisezionista: «Ora mettiamo in salvo gli animali»
La Soldano Srl che commercia il marchio Uovosol precisa inoltre che la merce interessata era destinata al Reggino e non alla provincia vibonese. Poi rende noto il referto del 17 aprile con esito «non rilevabile» per la ricerca del bacillo. L’Asp conferma