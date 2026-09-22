Ribellarsi alla 'ndrangheta e (tentare di) “ricominciare”: il dolore per Denise e il coraggio di Giuseppina

VIDEO | In questo frangente risuona con forza il racconto inedito della più importante collaboratrice di giustizia che ha testimoniato contro la sua famiglia, la potente cosca Pesce di Rosarno, e che da 15 anni vive in località protetta sotto copertura. Il racconto della sua difficile scelta, nel libro “La figlia del clan” di Danilo Chirico
Gianni Aricò, con la giovane moglie Anneliese Borth, Angelo Casile, Franco Scordo, e Luigi Lo Celso erano diretti a Roma. Un impatto “misterioso” li fermò per sempre la sera tra il 26 e il 27 settembre 1970. La sorella di Gianni: «Ho presentato un esposto alla Procura. Dopo due anni ancora tutto tace ma io non mi arrendo»
La Volante interviene dopo il grave malore e, non essendo immediatamente disponibile un mezzo di soccorso sanitario, agevola il trasferimento al Pronto Soccorso. Dopo l’intervento e la riabilitazione, l’uomo incontra i poliziotti che lo avevano aiutato
Il provvedimento del Gip riguarda beni immobili, denaro e disponibilità finanziarie per circa 545mila euro. Le indagini della Guardia di Finanza contestano omissioni nelle variazioni patrimoniali tra il 2020 e il 2023
I militari hanno individuato la coltivazione di circa 550 piante in una zona montana particolarmente impervia. Impiegati la Compagnia di Serra San Bruno e l’8° Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia. Le piante, alte fino a due metri, sono state distrutte
La misura cautelare disposta dal Gip di Reggio Calabria riguarda i fatti avvenuti nella notte del 12 settembre nei pressi della stazione ferroviaria. L’indagato resta in carcere in attesa dell’interrogatorio di garanzia
Tutto comincia il 14 settembre, quando alcuni familiari che vivono fuori regione segnalano via Pec le condizioni preoccupanti di un’anziana congiunta che vive da sola sul territorio comunale. Il Servizio sociale prende subito in carico il caso
Il Piano si propone come strumento di coordinamento a livello provinciale delle attività connesse alla raccolta, al trasporto, alla conservazione, all’identificazione, alla registrazione del decesso negli atti di stato civile e alla sepoltura dei deceduti a seguito di calamità naturali
VIDEO | Questa mattina eseguita dai carabinieri l’ordinanza emessa dal gip su richiesta della procura. Altre tre persone sono state destinatarie del divieto di dimora nell'intera provincia. Tutti ritenuti, a vario titolo, responsabili del reato di pubblica intimidazione con uso di armi. Tra gennaio e maggio 2026, avrebbero danneggiato e reso inservibili, mediante l'esplosione di colpi d'arma da fuoco, alcune telecamere installate nell'area