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Cronaca
22 settembre, 2026
ULTIMA ORA
Destini

Ribellarsi alla 'ndrangheta e (tentare di) “ricominciare”: il dolore per Denise e il coraggio di Giuseppina

VIDEO | In questo frangente risuona con forza il racconto inedito della più importante collaboratrice di giustizia che ha testimoniato contro la sua famiglia, la potente cosca Pesce di Rosarno, e che da 15 anni vive in località protetta sotto copertura. Il racconto della sua difficile scelta, nel libro “La figlia del clan” di Danilo Chirico 
Anna Foti
Ribellarsi alla 'ndrangheta e (tentare di) “ricominciare”: il dolore per Denise e il coraggio di Giuseppina\n
Attività capillare

Gioiosa Ionica, piante di canapa indiana alte fino a 4 metri: carabinieri scoprono una piantagione nelle Preserre calabresi

VIDEO | Più di due milioni di euro sottratti alle economie criminali delle Locride e stimate oltre 200 mila dosi
Redazione
Gioiosa Ionica, piante di canapa indiana alte fino a 4 metri: carabinieri scoprono\u00A0una piantagione nelle Preserre calabresi
L’udienza

Processo al sacerdote accusato di abusi su un ministrante: in aula la testimonianza della vittima

Nel dibattimento a carico di padre Luigi Grisi si compie un passaggio fondamentale con la deposizione del giovane. Il collegio riaggiorna il procedimento per la discussione
Elisa Barresi
Processo al sacerdote accusato di abusi su un ministrante: in aula la testimonianza della vittima\n
L’ultimo viaggio

Cinque anarchici della Baracca, Antonella Aricò ricorda: «Era domenica quando ci informarono dell’incidente...»

Gianni Aricò, con la giovane moglie Anneliese Borth, Angelo Casile, Franco Scordo, e Luigi Lo Celso erano diretti a Roma. Un impatto “misterioso” li fermò per sempre la sera tra il 26 e il 27 settembre 1970. La sorella di Gianni: «Ho presentato un esposto alla Procura. Dopo due anni ancora tutto tace ma io non mi arrendo»
Anna Foti
Cinque anarchici della Baracca,\u00A0Antonella Aricò ricorda: «Era domenica quando ci informarono dell’incidente...»\n

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Disabiltà, la relatrice Onu Heba Hagrass a Reggio

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Agedi compie 40 anni tra inclusione e progetti futuri

27 settembre 2026
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26 settembre 2026
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Controllo del territorio

Oltre 2mila piante di marijuana scoperte nelle Locride, avrebbero fruttato due milioni di euro

Dalle coltivazioni individuate avrebbero potuto essere ricavate oltre 200.000 singole dosi. L’ultimo sequestro di una piantagione a Gioiosa Ionica
Redazione Cronaca
26 settembre 2026
Ore 05:03
Oltre 2mila piante di marijuana scoperte nelle Locride, avrebbero fruttato due milioni di euro\n
la sentenza

Rosarno, cauzione non versata nell’ambito della misura di prevenzione: assolto in Appello

La difesa ha posto all’attenzione della Corte la concreta condizione economica dell’imputato
Redazione
25 settembre 2026
Ore 15:22
Rosarno, cauzione non versata nell’ambito della misura di prevenzione: assolto in Appello\n
Buone azioni

Polistena, colpito da un infarto viene accompagnato d’urgenza in ospedale dai poliziotti: mesi dopo torna in Commissariato per ringraziarli

La Volante interviene dopo il grave malore e, non essendo immediatamente disponibile un mezzo di soccorso sanitario, agevola il trasferimento al Pronto Soccorso. Dopo l’intervento e la riabilitazione, l’uomo incontra i poliziotti che lo avevano aiutato
Redazione
25 settembre 2026
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Polistena, colpito da un infarto viene accompagnato d’urgenza in ospedale dai poliziotti: mesi dopo torna in Commissariato per ringraziarli\n
Le indagini

Sequestrati oltre 500mila euro a un pregiudicato: nel mirino della Procura di Reggio operazioni non comunicate alle autorità

Il provvedimento del Gip riguarda beni immobili, denaro e disponibilità finanziarie per circa 545mila euro. Le indagini della Guardia di Finanza contestano omissioni nelle variazioni patrimoniali tra il 2020 e il 2023
Redazione
25 settembre 2026
Ore 07:50
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Dall’Arma

I carabinieri di Serra e i Cacciatori di Calabria scoprono una piantagione di cannabis a San Giovanni di Gerace

I militari hanno individuato la coltivazione di circa 550 piante in una zona montana particolarmente impervia. Impiegati la Compagnia di Serra San Bruno e l’8° Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia. Le piante, alte fino a due metri, sono state distrutte
Redazione
25 settembre 2026
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Dark web

Gli hacker di Revolut: «Online i primi dati rubati all’Italia». L’inchiesta partita da Reggio Calabria

Il gruppo avrebbe iniziato a pubblicare quelli che definisce "The Italy Files": 150 gigabyte di dati che sostiene di aver sottratto a sistemi riconducibili alla pubblica amministrazione italiana
Redazione Cronaca
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In manette

Scilla, turista brasiliana denuncia una violenza sessuale sul lungomare: uomo arrestato dai Carabinieri

La misura cautelare disposta dal Gip di Reggio Calabria riguarda i fatti avvenuti nella notte del 12 settembre nei pressi della stazione ferroviaria. L’indagato resta in carcere in attesa dell’interrogatorio di garanzia
Redazione
24 settembre 2026
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Cold case

Locri, 22 anni fa l’omicidio di Massimiliano Carbone rimasto ancora senza un colpevole

L'imprenditore venne assassinato sotto casa dopo una partita di calcetto. Un delitto impunito che attende ancora un responsabile, mentre mamma Liliana continua la sua battaglia contro l'indifferenza
Ilario Balì
24 settembre 2026
Ore 09:00
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La lettera

Mamma Liliana non si rassegna: «Ho bisogno che resti Memoria di un figlio spezzato per la sua Bellezza e per i suoi sogni»

«Non posso non rilevare la poca considerazione resa al contesto, una realtà nella quale, per invidia o per rancore, molti hanno creduto di potersi avvantaggiare della morte di Massimiliano»
Redazione
24 settembre 2026
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Intervento tempestivo

Caulonia, un’anziana messa in salvo e una lettera di gratitudine che l’Amministrazione accoglie con orgoglio

Tutto comincia il 14 settembre, quando alcuni familiari che vivono fuori regione segnalano via Pec le condizioni preoccupanti di un’anziana congiunta che vive da sola sul territorio comunale. Il Servizio sociale prende subito in carico il caso
24 settembre 2026
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Caulonia, un’anziana messa in salvo e\n\nuna lettera di gratitudine che l’Amministrazione accoglie con orgoglio\n
Dignità e umanità

Carcere di Palmi, sarà riqualificata la sezione di media sicurezza

Il Garante regionale Russo: «Dopo le criticità relazionate nei mesi scorsi, avviata la progettazione degli interventi»
Elisa Barresi
23 settembre 2026
Ore 16:00
Carcere di Palmi, sarà riqualificata la sezione di media sicurezza\n
IL BLITZ

Marina di Gioiosa, tenta estorsione a un imprenditore: arrestato

L’impresa risultava aggiudicataria di un appalto pubblico finalizzato alla riqualificazione di aree verdi urbane nei comuni della Valle del Torbido
REDAZIONE
23 settembre 2026
Ore 13:27
Marina di Gioiosa, tenta estorsione a un imprenditore: arrestato\n
Nuove minacce

Cosoleto, imprenditore di Vibo nel mirino: incendiati 9 tubi, è la seconda intimidazione in tre mesi

Nel mirino la Costruire Group di Ionadi, impegnata nei lavori per il Comune del Reggino. Danni per 8-10mila euro. A giugno erano andati in fumo un mini escavatore e una minipala
Redazione Cronaca
23 settembre 2026
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il caso

Cosoleto, intimidazione a un imprenditore: incendiati tubi per la raccolta delle acque

Sull'episodio stanno indagando i carabinieri dopo la denuncia presentata dall’uomo
Redazione
23 settembre 2026
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Operazione interforze

Roccella Jonica, yacht sotto sequestro per contrabbando aggravato: contestati oltre 2 milioni di euro di diritti doganali

Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane ricostruiscono gli spostamenti dell’imbarcazione extra UE e contestano il superamento del periodo previsto dal regime di ammissione temporanea
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Le misure

Reggio, approvato in Prefettura il “Piano deceduti a seguito di eventi emergenziali di protezione civile”

Il Piano si propone come strumento di coordinamento a livello provinciale delle attività connesse alla raccolta, al trasporto, alla conservazione, all’identificazione, alla registrazione del decesso negli atti di stato civile e alla sepoltura dei deceduti a seguito di calamità naturali
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Montebello Jonico, arrestato un uomo per atti persecutori e minacce in ambito familiare: la denuncia della vittima fa scattare le indagini

Secondo la Procura di Reggio Calabria, avrebbe avanzato insistenti richieste di denaro accompagnandole con intimidazioni e minacce di morte. L’intervento del Commissariato di Roghudi-Condofuri
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Arghillà nord, sparavano con pistole e fucili per affermare la propria legge sul quartiere: in tre finiscono ai domiciliari

VIDEO | Questa mattina eseguita dai carabinieri l’ordinanza emessa dal gip su richiesta della procura. Altre tre persone sono state destinatarie del divieto di dimora nell'intera provincia. Tutti ritenuti, a vario titolo, responsabili del reato di pubblica intimidazione con uso di armi. Tra gennaio e maggio 2026, avrebbero danneggiato e reso inservibili, mediante l'esplosione di colpi d'arma da fuoco, alcune telecamere installate nell'area
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Scommesse e controllo giudiziario, il Tar di Reggio Calabria annulla il diniego di licenza

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Cittanova, sindaco Antico: «La giustizia ha ristabilito la verità dei fatti smentendo la tesi di incompatibilità»

Il Tribunale di Palmi ha rigettato l’accusa avanzata dalla Prefettura di Reggio Calabria attraverso l’azione popolare per la decadenza
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