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24 ORE ALL NEWS

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Cronaca

Confisca di oltre 20 milioni di euro nei confronti di imprenditori reggini

30 marzo, 2026
ULTIMA ORA
La cerimonia

Scilla, inaugurata la nuova caserma dei carabinieri intitolata agli appuntati Antonino Fava e Vincenzo Garofalo

Presenti i familiari degli appuntati insigniti della Medaglia d’oro al Valor Militare alla memoria, per i fatti occorsi il 18 gennaio 1994, le vedove Antonia Anile e Patrizia Scano e i figli Ivana e Valerio Fava, nonché Guglielmo e Andrea Garofalo
Redazione
Scilla, inaugurata la nuova caserma dei carabinieri intitolata agli appuntati Antonino Fava e Vincenzo Garofalo\n
operazione “Araba Fenice”

Maxi confisca da oltre 20 milioni a Reggio Calabria: colpiti imprenditori legati alla ’ndrangheta – NOMI

VIDEO | Sequestrati beni, società e conti riconducibili a esponenti di rilievo delle cosche Chirico, Musolino, Ficara-Latella, Rosmini, Fontana-Saraceno, Ficareddi, Condello, Nicolò-Serraino 
Redazione
Maxi confisca da oltre 20 milioni a Reggio Calabria:\u00A0colpiti\u00A0imprenditori legati\u00A0alla ’ndrangheta – NOMI
L’arsenale da guerra

Contesto criminale pericoloso e agguerrito, Ciccarelli (Pef): «Armi balcaniche su mercati occulti anche per azioni eversive e terroristiche»

Il comandante provinciale Agostino Tortora: «Un arsenale impressionante a Gioia Tauro dove passano miliardi di euro di cocaina». La sostituta procuratrice Lucia Spirito: «Un quantitativo sproporzionato rispetto al fabbisogno criminale di tre persone che evidentemente detenevano le armi per conto della cosca Molè»
Anna Foti
Contesto criminale\u00A0pericoloso e agguerrito, Ciccarelli (Pef): «Armi balcaniche su mercati occulti\u00A0anche per azioni eversive e terroristiche»\n
La memoria

Taurianova, domani la commemorazione dei carabinieri Stefano Condello e Vincenzo Caruso

I militari furono barbaramente uccisi il 1 aprile 1977 in uno scontro a fuoco. Il programma delle celebrazioni sul luogo dell’eccidio sito in contrada Razzà
Redazione
Taurianova, domani la commemorazione dei\u00A0carabinieri Stefano Condello e Vincenzo Caruso

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Gioia Tauro, arsenale altamente offensivo: tre arresti

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Ciucci a Villa ottimista sul sì della Corte dei Conti

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29 marzo 2026
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28 marzo 2026
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29 marzo 2026
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Ospedale di Locri, Oncologia verso un ridimensionamento

29 marzo 2026
Ore 11:23
Ospedale di Locri, Oncologia verso un ridimensionamento
Il blitz

Reggio, maxi sequestro a imprese legate alla 'ndrangheta: confiscato patrimonio da 20 mln di euro

La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato ditte, immobili, auto e orologi di lusso. L’operazione segue le indagini dell’operazione “Araba Fenice” e colpisce esponenti di un cartello criminale attivo nei lavori edili
Redazione Cronaca
30 marzo 2026
Ore 05:09
Reggio, maxi sequestro a imprese legate alla 'ndrangheta: confiscato patrimonio da 20 mln di euro\n
Tragedia sfiorata

Incidente nel porto di Gioia Tauro: auto cade in acqua durante le operazioni di sbarco

Non si conoscono le dinamiche esatte dell'accaduto. Salvo il conducente. Efficace l'intervento dei soccorritori che con attrezzature specializzate sono riusciti a recuperare la Fiat bianca dal fondo del mare
Giuseppe Mancini
29 marzo 2026
Ore 04:44
Incidente nel porto di Gioia Tauro: auto cade in acqua durante le operazioni di sbarco
Kalashnikov e tritolo

‘Ndrangheta, i Molè si riarmano e la Piana di Gioia Tauro è una polveriera: il rischio della guerra con i Piromalli

Intercettazioni e verbali dei pentiti rivelano i progetti militari del clan in un clima di tensione che va avanti dal 2008. Furfaro: «Consegnai mitragliette e fucili da usare in caso di una riesplosione della faida». Chi è Salvatore Infantino, accusato di essere vicino alla cosca
Pablo Petrasso
28 marzo 2026
Ore 15:13
‘Ndrangheta,\u00A0i Molè si riarmano e la Piana di Gioia Tauro è una polveriera: il rischio della guerra con i Piromalli\n
La sentenza

Rapina a mano armata a Gioia Tauro, assolto Cosimo Bevilacqua

La pubblica accusa aveva chiesto la condanna a dodici anni e sei mesi di reclusione
Redazione
28 marzo 2026
Ore 12:00
Rapina a mano armata a Gioia Tauro, assolto Cosimo Bevilacqua\n
I dettagli

Arsenale sequestrato nelle campagne di Gioia Tauro, Borrelli: «Armi micidiali a disposizione di più cosche»

VIDEO | Il procuratore Capo della Repubblica di Reggio Calabria evidenzia i possibili scambi tra clan, i contatti della criminalità organizzata con le aree di guerra nel Mediterraneo per la fornitura di armi e la necessità di strumenti più efficaci per utilizzare la messaggistica criptata nelle indagini
Anna Foti
28 marzo 2026
Ore 10:10
Arsenale sequestrato nelle campagne di Gioia Tauro, Borrelli: «Armi micidiali a disposizione di più cosche»
Le indagini

’Ndrangheta, dalle chat cifrate all’arsenale a Gioia Tauro: scacco gli armieri vicini ai clan Molè e Piromalli – NOMI

Le indagini della Guardia di finanza hanno seguito il percorso tracciato da una piattaforma informatica incrociando i dati con le informazioni ottenute con un sequestro del gennaio 2025. Nell’inchiesta anche le dichiarazioni dei pentiti
Redazione Cronaca
28 marzo 2026
Ore 09:51
’Ndrangheta, dalle chat cifrate all’arsenale a Gioia Tauro: scacco gli armieri vicini ai\u00A0clan Molè e Piromalli –\u00A0NOMI\n
L'operazione

"Scambi" di armi altamente offensive tra le cosche della Piana, sequestrato ingente arsenale nelle campagne di Gioia Tauro

L’operazione coordinata dalla Guardia di Finanza con il supporto dello S.C.I.C.O. e della componente aerea, ha avuto conferma tecnica negli accertamenti del R.I.S. di Messina, che hanno collegato le armi sequestrate agli arrestati
Redazione
28 marzo 2026
Ore 09:34
\"Scambi\" di armi altamente offensive tra le cosche della Piana, sequestrato ingente arsenale nelle campagne di Gioia Tauro\n
la sentenza

Liberty Lines, assolti i comandanti coinvolti nell’indagine del 2025

L’attenzione degli inquirenti si era concentrata su alcune tratte annullate ritenendo che le condizioni meteomarine non fossero del tutto proibitive, ipotizzando il reato di interruzione di pubblico servizio
Redazione
27 marzo 2026
Ore 15:55
Liberty Lines,\u00A0assolti i comandanti coinvolti nell’indagine del 2025\n
Il ciclone artico

Neve sull’A2 e sulle Statali in Calabria, in corso gli interventi dell’Anas per mettere in sicurezza la rete viaria

Le situazioni più critiche in provincia di Cosenza e Reggio, dove le squadre hanno operato anche per la rimozione di mezzi pesanti rimasti bloccati. Possibili disagi per temporali, grandinati e forti raffiche di vento
Redazione Cronaca
27 marzo 2026
Ore 10:28
Neve sull’A2 e sulle Statali in Calabria, in corso gli interventi dell’Anas per mettere in sicurezza la rete viaria\n
Controlli del territorio

Nel salotto deteneva una penna-pistola, un arresto a Riace. È il secondo ritrovamento in pochi mesi nel Reggino

Un uomo è stato arrestato e dovrà ora spiegare come mai la custodisse insieme a diverse munizioni, una delle quali rinvenuta proprio all’interno dell’arma
Redazione Cronaca
27 marzo 2026
Ore 06:14
Nel salotto deteneva una penna-pistola, un arresto a Riace. È il secondo ritrovamento in pochi mesi nel Reggino\n
attività di perquisizione

Riace, deteneva clandestinamente una “penna-pistola” nel salotto di casa: arrestato un uomo

VIDEO | L’uomo dovrà ora spiegare come mai la custodisse insieme a diverse munizioni, una delle quali rinvenuta proprio all’interno dell’arma
Redazione
27 marzo 2026
Ore 06:07
Riace,\u00A0deteneva clandestinamente una “penna-pistola” nel salotto di casa: arrestato un uomo\n
La sentenza

’Ndrangheta Capitale, 240 anni di carcere nel processo Propaggine a Roma: 24 per il boss Alvaro

I giudici di primo grado riconoscono l’esistenza del primo locale a Roma: l’autorizzazione ottenuta in Calabria da Antonio Carzo per esportare il brand mafioso nel 2015
Redazione Cronaca
26 marzo 2026
Ore 19:49
’Ndrangheta Capitale, 240 anni di carcere nel processo Propaggine a Roma: 24 per il boss Alvaro\n
Braccato dalle indagini

Fine della latitanza: si consegna 50enne di San Luca, deve scontare condanna per reati in Belgio

Giuseppe Giorgi, ricercato da novembre, si presenta al carcere di Locri, ponendo così fine alla propria fuga e avviando l’espiazione della pena di oltre 6 anni
Redazione
26 marzo 2026
Ore 11:19
Fine della latitanza: si consegna 50enne di San Luca, deve scontare condanna per reati in Belgio\n
Fine della latitanza

San Luca, si consegna in carcere Giuseppe Giorgi condannato per reati commessi in Belgio

L’uomo si era reso irreperibile dallo scorso novembre 2025 dando inizio a un periodo di latitanza che ha richiesto un’intensa e articolata attività investigativa
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Reggio, giovane motociclista non si ferma all’alt: i carabinieri lo arrestano per “fuga pericolosa”

Dopo l’inseguimento e le successive verifiche è stato accertato che il conducente era alla guida con patente sospesa e che il veicolo risultava privo di copertura assicurativa
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’Ndrangheta, il primo giudizio per l’inchiesta Millennium: udienza preliminare per 64 persone – NOMI

Appuntamento fissato per il 28 aprile: nel mirino della Dda di Reggio Calabria gli affari delle cosche di Platì e Sinopoli: tra i reati contestati lo scambio elettorale politico-mafioso e il traffico di droga 
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L'incontro

Dopo la protesta dei residenti, a Ciccarello torna l'ordine: strada ripulita da Ecologia Oggi

Era stata occupata nella notte da rifiuti posti dai residenti indignati per la mancata raccolta
Elisa Barresi
25 marzo 2026
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L’ordinanza

Reggio, carpisce la fiducia e si appropria indebitamente di somme di denaro: uomo ai domiciliari

Indagato per anche per minacce ed estorsione, proponendo il suo aiuto alla persona offesa, rimasta a gestire il patrimonio familiare dopo la perdita dei genitori, ne avrebbe approfittato, trattenendo i ricavi della vendita di beni e monili. Le indagini della guardia di finanza hanno avuto origine da una denuncia/querela presentata nel mese di marzo 2024
25 marzo 2026
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A margine

Le scelte del centrodestra, il fuoco amico e i nostalgici del passato che devono farsi una ragione

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