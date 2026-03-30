Confisca di oltre 20 milioni di euro nei confronti di imprenditori reggini

Presenti i familiari degli appuntati insigniti della Medaglia d’oro al Valor Militare alla memoria, per i fatti occorsi il 18 gennaio 1994, le vedove Antonia Anile e Patrizia Scano e i figli Ivana e Valerio Fava, nonché Guglielmo e Andrea Garofalo
Il comandante provinciale Agostino Tortora: «Un arsenale impressionante a Gioia Tauro dove passano miliardi di euro di cocaina». La sostituta procuratrice Lucia Spirito: «Un quantitativo sproporzionato rispetto al fabbisogno criminale di tre persone che evidentemente detenevano le armi per conto della cosca Molè»
La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato ditte, immobili, auto e orologi di lusso. L’operazione segue le indagini dell’operazione “Araba Fenice” e colpisce esponenti di un cartello criminale attivo nei lavori edili
Non si conoscono le dinamiche esatte dell'accaduto. Salvo il conducente. Efficace l'intervento dei soccorritori che con attrezzature specializzate sono riusciti a recuperare la Fiat bianca dal fondo del mare
Intercettazioni e verbali dei pentiti rivelano i progetti militari del clan in un clima di tensione che va avanti dal 2008. Furfaro: «Consegnai mitragliette e fucili da usare in caso di una riesplosione della faida». Chi è Salvatore Infantino, accusato di essere vicino alla cosca
VIDEO | Il procuratore Capo della Repubblica di Reggio Calabria evidenzia i possibili scambi tra clan, i contatti della criminalità organizzata con le aree di guerra nel Mediterraneo per la fornitura di armi e la necessità di strumenti più efficaci per utilizzare la messaggistica criptata nelle indagini
Le indagini della Guardia di finanza hanno seguito il percorso tracciato da una piattaforma informatica incrociando i dati con le informazioni ottenute con un sequestro del gennaio 2025. Nell’inchiesta anche le dichiarazioni dei pentiti
L’operazione coordinata dalla Guardia di Finanza con il supporto dello S.C.I.C.O. e della componente aerea, ha avuto conferma tecnica negli accertamenti del R.I.S. di Messina, che hanno collegato le armi sequestrate agli arrestati
L’attenzione degli inquirenti si era concentrata su alcune tratte annullate ritenendo che le condizioni meteomarine non fossero del tutto proibitive, ipotizzando il reato di interruzione di pubblico servizio
Le situazioni più critiche in provincia di Cosenza e Reggio, dove le squadre hanno operato anche per la rimozione di mezzi pesanti rimasti bloccati. Possibili disagi per temporali, grandinati e forti raffiche di vento
Appuntamento fissato per il 28 aprile: nel mirino della Dda di Reggio Calabria gli affari delle cosche di Platì e Sinopoli: tra i reati contestati lo scambio elettorale politico-mafioso e il traffico di droga
Indagato per anche per minacce ed estorsione, proponendo il suo aiuto alla persona offesa, rimasta a gestire il patrimonio familiare dopo la perdita dei genitori, ne avrebbe approfittato, trattenendo i ricavi della vendita di beni e monili. Le indagini della guardia di finanza hanno avuto origine da una denuncia/querela presentata nel mese di marzo 2024