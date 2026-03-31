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24 ORE ALL NEWS

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Cronaca

Quasi 400 chilogrammi di cocaina sequestrati al porto di Gioia Tauro

31 marzo, 2026
ULTIMA ORA
Le operazioni

Maxi sequestro di cocaina al porto di Gioia Tauro: intercettati quasi 400 kg in una settimana

VIDEO | Tre operazioni della Guardia di Finanza tra container, mare e navi: arresto di un sospetto e traffico da 60 milioni di euro bloccato
Redazione
Maxi sequestro di cocaina al porto di Gioia Tauro: intercettati quasi 400 kg in una settimana\n
Il salvataggio

Roccella, tenta il suicidio gettandosi in mare: soccorsa e salvata

L’episodio avvenuto all’alba di oggi. Decisivo l’intervento di Guardia Costiera e Carabinieri
Ilario Balì
Roccella, tenta il suicidio gettandosi in mare: soccorsa e salvata\n
La cerimonia

Scilla, inaugurata la nuova caserma dei carabinieri intitolata agli appuntati Antonino Fava e Vincenzo Garofalo

Presenti i familiari degli appuntati insigniti della Medaglia d’oro al Valor Militare alla memoria, per i fatti occorsi il 18 gennaio 1994, le vedove Antonia Anile e Patrizia Scano e i figli Ivana e Valerio Fava, nonché Guglielmo e Andrea Garofalo
Redazione
Scilla, inaugurata la nuova caserma dei carabinieri intitolata agli appuntati Antonino Fava e Vincenzo Garofalo\n
Le conseguenze

Minacce a Gratteri, la solidarietà della politica

Redazione
Minacce a Gratteri, la solidarietà della politica\n

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A Bova rivive il rito millenario delle Persefoni

30 marzo 2026
Ore 12:14
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Cronaca

Colpo alle cosche reggine: confiscati 20 milioni di euro

30 marzo 2026
Ore 12:25
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A scuola di sport e vita con il Ct Azzurro De Giorgi

30 marzo 2026
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Colpo alle cosche reggine: confiscati 20 milioni di euro

30 marzo 2026
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30 marzo 2026
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30 marzo 2026
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A Bova rivive il rito millenario delle Persefoni

30 marzo 2026
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Cronaca

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30 marzo 2026
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30 marzo 2026
Ore 12:10
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A Bova rivive il rito millenario delle Persefoni

30 marzo 2026
Ore 12:14
A Bova rivive il rito millenario delle Persefoni
L’impatto

Incidente sull’A2: coinvolto un mezzo pesante, autostrada chiusa tra Rosarno e Mileto

Il camion è rimasto di traverso sulla carreggiata, ferito il conducente. Sul posto le squadre Anas e forze dell’ordine, intervenuto anche l’elisoccorso
Redazione Cronaca
31 marzo 2026
Ore 15:36
Incidente sull’A2: coinvolto un mezzo pesante, autostrada chiusa tra Rosarno e Mileto\n
Indagini

Proiettili di kalashnikov davanti casa, grave intimidazione al sindaco di Gioia Tauro Scarcella

L’episodio risale al 18 dicembre scorso ma solo oggi è stato reso noto. Indagini in corso delle forze dell’ordine
Giuseppe Mancini
31 marzo 2026
Ore 14:42
Proiettili di kalashnikov davanti casa, grave intimidazione al sindaco di Gioia Tauro Scarcella\n
momenti di paura

Fumo sul tetto a Ravagnese, poliziotto fuori servizio salva due anziane sorelle

Sul posto sono giunti in pochi minuti i Vigili del Fuoco con l’autoscala, che hanno domato le fiamme evitando il peggio
31 marzo 2026
Ore 13:45
Fumo sul tetto a Ravagnese, poliziotto fuori servizio salva due anziane sorelle\n
Tensione a Palazzo San Giorgio

Cozzucoli protesta con benzina e accendino: trattativa in corso con la Digos

L’imprenditore davanti al municipio in attesa di una risposta sulla concessione del mercato ittico. Sul posto forze dell’ordine e vertici comunali.
Redazione
31 marzo 2026
Ore 13:15
Cozzucoli protesta con benzina e accendino: trattativa in corso con la Digos\n
La sentenza

Concessi arresti domiciliari a due giovani di Gioia Tauro fermati con due chili di cocaina

Fermati dalla Guardia di Finanza di Palermo in auto, i due avevano con sé oltre 2 kg di cocaina nascosti in una borsa a tracolla
Redazione
31 marzo 2026
Ore 08:53
Concessi\u00A0arresti domiciliari a due giovani di Gioia Tauro fermati con due chili di cocaina\n
Il blitz

Droga al porto di Gioia Tauro, sequestrati 400 kg di cocaina per un valore di 60 milioni di euro

Tre interventi della Guardia di finanza e dei sommozzatori dei Reparti Aeronavali consentono il blocco di 309 panetti di cocaina purissima destinata al mercato europeo
Redazione cronaca
31 marzo 2026
Ore 05:12
Droga al porto di Gioia Tauro, sequestrati\u00A0400 kg di cocaina per un valore di\u00A060 milioni di euro\n
La memoria

Taurianova, domani la commemorazione dei carabinieri Stefano Condello e Vincenzo Caruso

I militari furono barbaramente uccisi il 1 aprile 1977 in uno scontro a fuoco. Il programma delle celebrazioni sul luogo dell’eccidio sito in contrada Razzà
30 marzo 2026
Ore 13:01
Taurianova, domani la commemorazione dei\u00A0carabinieri Stefano Condello e Vincenzo Caruso
operazione “Araba Fenice”

Maxi confisca da oltre 20 milioni a Reggio Calabria: colpiti imprenditori legati alla ’ndrangheta – NOMI

VIDEO | Sequestrati beni, società e conti riconducibili a esponenti di rilievo delle cosche Chirico, Musolino, Ficara-Latella, Rosmini, Fontana-Saraceno, Ficareddi, Condello, Nicolò-Serraino 
Redazione
30 marzo 2026
Ore 05:24
Maxi confisca da oltre 20 milioni a Reggio Calabria:\u00A0colpiti\u00A0imprenditori legati\u00A0alla ’ndrangheta – NOMI
Il blitz

Reggio, maxi sequestro a imprese legate alla 'ndrangheta: confiscato patrimonio da 20 mln di euro

La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato ditte, immobili, auto e orologi di lusso. L’operazione segue le indagini dell’operazione “Araba Fenice” e colpisce esponenti di un cartello criminale attivo nei lavori edili
Redazione Cronaca
30 marzo 2026
Ore 05:09
Reggio, maxi sequestro a imprese legate alla 'ndrangheta: confiscato patrimonio da 20 mln di euro\n
Tragedia sfiorata

Incidente nel porto di Gioia Tauro: auto cade in acqua durante le operazioni di sbarco

Non si conoscono le dinamiche esatte dell'accaduto. Salvo il conducente. Efficace l'intervento dei soccorritori che con attrezzature specializzate sono riusciti a recuperare la Fiat bianca dal fondo del mare
Giuseppe Mancini
29 marzo 2026
Ore 04:44
Incidente nel porto di Gioia Tauro: auto cade in acqua durante le operazioni di sbarco
Kalashnikov e tritolo

‘Ndrangheta, i Molè si riarmano e la Piana di Gioia Tauro è una polveriera: il rischio della guerra con i Piromalli

Intercettazioni e verbali dei pentiti rivelano i progetti militari del clan in un clima di tensione che va avanti dal 2008. Furfaro: «Consegnai mitragliette e fucili da usare in caso di una riesplosione della faida». Chi è Salvatore Infantino, accusato di essere vicino alla cosca
Pablo Petrasso
28 marzo 2026
Ore 15:13
‘Ndrangheta,\u00A0i Molè si riarmano e la Piana di Gioia Tauro è una polveriera: il rischio della guerra con i Piromalli\n
L’arsenale da guerra

Contesto criminale pericoloso e agguerrito, Ciccarelli (Pef): «Armi balcaniche su mercati occulti anche per azioni eversive e terroristiche»

Il comandante provinciale Agostino Tortora: «Un arsenale impressionante a Gioia Tauro dove passano miliardi di euro di cocaina». La sostituta procuratrice Lucia Spirito: «Un quantitativo sproporzionato rispetto al fabbisogno criminale di tre persone che evidentemente detenevano le armi per conto della cosca Molè»
Anna Foti
28 marzo 2026
Ore 14:20
Contesto criminale\u00A0pericoloso e agguerrito, Ciccarelli (Pef): «Armi balcaniche su mercati occulti\u00A0anche per azioni eversive e terroristiche»\n
La sentenza

Rapina a mano armata a Gioia Tauro, assolto Cosimo Bevilacqua

La pubblica accusa aveva chiesto la condanna a dodici anni e sei mesi di reclusione
Redazione
28 marzo 2026
Ore 12:00
Rapina a mano armata a Gioia Tauro, assolto Cosimo Bevilacqua\n
I dettagli

Arsenale sequestrato nelle campagne di Gioia Tauro, Borrelli: «Armi micidiali a disposizione di più cosche»

VIDEO | Il procuratore Capo della Repubblica di Reggio Calabria evidenzia i possibili scambi tra clan, i contatti della criminalità organizzata con le aree di guerra nel Mediterraneo per la fornitura di armi e la necessità di strumenti più efficaci per utilizzare la messaggistica criptata nelle indagini
Anna Foti
28 marzo 2026
Ore 10:10
Arsenale sequestrato nelle campagne di Gioia Tauro, Borrelli: «Armi micidiali a disposizione di più cosche»
Le indagini

’Ndrangheta, dalle chat cifrate all’arsenale a Gioia Tauro: scacco gli armieri vicini ai clan Molè e Piromalli – NOMI

Le indagini della Guardia di finanza hanno seguito il percorso tracciato da una piattaforma informatica incrociando i dati con le informazioni ottenute con un sequestro del gennaio 2025. Nell’inchiesta anche le dichiarazioni dei pentiti
Redazione Cronaca
28 marzo 2026
Ore 09:51
’Ndrangheta, dalle chat cifrate all’arsenale a Gioia Tauro: scacco gli armieri vicini ai\u00A0clan Molè e Piromalli –\u00A0NOMI\n
L'operazione

"Scambi" di armi altamente offensive tra le cosche della Piana, sequestrato ingente arsenale nelle campagne di Gioia Tauro

L’operazione coordinata dalla Guardia di Finanza con il supporto dello S.C.I.C.O. e della componente aerea, ha avuto conferma tecnica negli accertamenti del R.I.S. di Messina, che hanno collegato le armi sequestrate agli arrestati
Redazione
28 marzo 2026
Ore 09:34
\"Scambi\" di armi altamente offensive tra le cosche della Piana, sequestrato ingente arsenale nelle campagne di Gioia Tauro\n
la sentenza

Liberty Lines, assolti i comandanti coinvolti nell’indagine del 2025

L’attenzione degli inquirenti si era concentrata su alcune tratte annullate ritenendo che le condizioni meteomarine non fossero del tutto proibitive, ipotizzando il reato di interruzione di pubblico servizio
Redazione
27 marzo 2026
Ore 15:55
Liberty Lines,\u00A0assolti i comandanti coinvolti nell’indagine del 2025\n
Il ciclone artico

Neve sull’A2 e sulle Statali in Calabria, in corso gli interventi dell’Anas per mettere in sicurezza la rete viaria

Le situazioni più critiche in provincia di Cosenza e Reggio, dove le squadre hanno operato anche per la rimozione di mezzi pesanti rimasti bloccati. Possibili disagi per temporali, grandinati e forti raffiche di vento
Redazione Cronaca
27 marzo 2026
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Controlli del territorio

Nel salotto deteneva una penna-pistola, un arresto a Riace. È il secondo ritrovamento in pochi mesi nel Reggino

Un uomo è stato arrestato e dovrà ora spiegare come mai la custodisse insieme a diverse munizioni, una delle quali rinvenuta proprio all’interno dell’arma
Redazione Cronaca
27 marzo 2026
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Nel salotto deteneva una penna-pistola, un arresto a Riace. È il secondo ritrovamento in pochi mesi nel Reggino\n
attività di perquisizione

Riace, deteneva clandestinamente una “penna-pistola” nel salotto di casa: arrestato un uomo

VIDEO | L’uomo dovrà ora spiegare come mai la custodisse insieme a diverse munizioni, una delle quali rinvenuta proprio all’interno dell’arma
Redazione
27 marzo 2026
Ore 06:07
Riace,\u00A0deteneva clandestinamente una “penna-pistola” nel salotto di casa: arrestato un uomo\n
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Tragedia sfiorata

Incidente nel porto di Gioia Tauro: auto cade in acqua durante le operazioni di sbarco

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Affari Tuoi, Iside da Reggio Calabria cambia il suo pacco con quello nero e vince 200 mila euro

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Le previsioni

Calabria nella morsa del maltempo, dopo Deborah arriva un nuovo ciclone: ecco quando

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Scossa di terremoto nel Reggino all’alba: epicentro vicino San Roberto