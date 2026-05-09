Social
Home page>Cronaca>Reggio, auto in fiamme s...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cronaca

Reggio, auto in fiamme sul raccordo autostradale

9 maggio, 2026
ULTIMA ORA
Dramma ad Anoia

Operaio precipita dal tetto e muore, tragico incidente sul lavoro nel Reggino: avviate le indagini

Comunità sconvolta per la morte del 46enne di Gioia Turo. La tragedia nel pomeriggio di ieri ad Anoia. Carabinieri sul posto per i rilievi
Giuseppe Mancini
Operaio precipita dal tetto e muore, tragico incidente sul lavoro nel Reggino: avviate le indagini\n
La seduta

Reggio, in prefettura la riunione del Comitato operativo Viabilità: dal restringimento sul viadotto Torbido alla variante di Palizzi

Al tavolo i comuni di Villa San Giovanni e di Palizzi, la Città Metropolitana, la Questura, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Sezione Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile regionale, il Suem 118, la Polizia Metropolitana, la Polizia Locale di Reggio Calabria, l’Anas e la ditta “Jonica Strade Scarl”
Redazione
Reggio, in prefettura la riunione del Comitato operativo Viabilità: dal\u00A0restringimento\u00A0sul viadotto Torbido alla variante di Palizzi\n
La cerimonia

Un presidio di sicurezza a Placanica, taglio del nastro per la nuova caserma dei Carabinieri

FOTO – La struttura, realizzata per garantire spazi più moderni ed efficienti, rappresenta un importante punto di riferimento per l’intera comunità della Locride
Ilario Balì
Un presidio di sicurezza a Placanica, taglio del nastro per la nuova caserma dei Carabinieri\n
Traffico in tilt

Reggio, auto in fiamme sul raccordo autostradale: nessun ferito

VIDEO| Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un incendio accidentale
Redazione
Reggio, auto in fiamme sul raccordo autostradale: nessun ferito\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Sanità

Pronto Soccorso e sala operatoria Hi-Tech all'ospedale di Locri

8 maggio 2026
Ore 16:10
Pronto Soccorso e sala operatoria Hi-Tech all'ospedale di Locri
Cultura

Notre Dame de Paris incanta Reggio e fa sold out

8 maggio 2026
Ore 11:34
Notre Dame de Paris incanta Reggio e fa sold out
Società

A Reggio le testimonianze dei portuali contro la guerra

8 maggio 2026
Ore 11:39
A Reggio le testimonianze dei portuali contro la guerra
Società

Placanica, inaugurata la nuova caserma dei carabinieri

7 maggio 2026
Ore 18:49
Placanica, inaugurata la nuova caserma dei carabinieri
Società

A Reggio le testimonianze dei portuali contro la guerra

8 maggio 2026
Ore 11:39
A Reggio le testimonianze dei portuali contro la guerra
Società

Placanica, inaugurata la nuova caserma dei carabinieri

7 maggio 2026
Ore 18:49
Placanica, inaugurata la nuova caserma dei carabinieri
Sanità

Pronto Soccorso e sala operatoria Hi-Tech all'ospedale di Locri

8 maggio 2026
Ore 16:10
Pronto Soccorso e sala operatoria Hi-Tech all'ospedale di Locri
Cultura

Notre Dame de Paris incanta Reggio e fa sold out

8 maggio 2026
Ore 11:34
Notre Dame de Paris incanta Reggio e fa sold out
Società

A Reggio le testimonianze dei portuali contro la guerra

8 maggio 2026
Ore 11:39
A Reggio le testimonianze dei portuali contro la guerra
Società

Placanica, inaugurata la nuova caserma dei carabinieri

7 maggio 2026
Ore 18:49
Placanica, inaugurata la nuova caserma dei carabinieri
Sanità

Pronto Soccorso e sala operatoria Hi-Tech all'ospedale di Locri

8 maggio 2026
Ore 16:10
Pronto Soccorso e sala operatoria Hi-Tech all'ospedale di Locri
Cultura

Notre Dame de Paris incanta Reggio e fa sold out

8 maggio 2026
Ore 11:34
Notre Dame de Paris incanta Reggio e fa sold out
Allarme sanitario

Hantavirus, attivato in Calabria protocollo di sorveglianza per un passeggero del volo Klm sui cui salì una donna morta per il virus

Comunicazione del ministero della Salute per quattro Regioni dopo le segnalazioni ricevute dai circuiti internazionali sul focolaio del virus collegato alla nave MV Hondius. Il rischio continua a essere classificato come molto basso in Europa
Redazione Cronaca
9 maggio 2026
Ore 09:26
Hantavirus, attivato in Calabria protocollo di sorveglianza per un passeggero del volo Klm sui cui salì una donna morta per il virus\n
Dramma nel Vibonese

Francavilla Angitola, gru si ribalta e prende fuoco: operaio muore nel cantiere del depuratore consortile

La vittima, 53 anni, era originaria di Reggio Calabria. Stava partecipando alle attività di ripristino della struttura in località Carcarella quando il mezzo si sarebbe rovesciato. Inutili i soccorsi del 118, rilievi affidati ai carabinieri
E.D.G.
9 maggio 2026
Ore 04:15
Francavilla Angitola, gru si ribalta e prende fuoco: operaio muore nel cantiere del depuratore consortile\n
Giustizia

Operazione Millennium, assolto in udienza preliminare Matteo Costanza

Dopo l’annullamento della custodia cautelare disposto in aprile dal Tribunale del Riesame, il GUP di Reggio Calabria pronuncia sentenza di non luogo a procedere
Redazione
8 maggio 2026
Ore 16:20
Operazione Millennium, assolto in udienza preliminare Matteo Costanza\n
il processo

Accusato di aver incendiato diverse auto tra Marina di Gioiosa e Locri, chiesti 10 anni di carcere

I legali delle parti civili si sono associati a quanto invocato dal pm. Prossima udienza il 13 maggio
Ilario Balì
8 maggio 2026
Ore 14:08
Accusato di aver incendiato diverse auto tra Marina di Gioiosa e Locri, chiesti 10 anni di carcere\n
la sentenza

Foto online e violazione dei diritti di autore, il tribunale dà ragione a un’azienda reggina

Secondo i giudici l’assenza di mala fede ha reso illegittima l’esosa pretesa risarcitoria
8 maggio 2026
Ore 14:04
Foto online e violazione dei diritti di autore, il tribunale dà ragione a un’azienda reggina\n
L’editoriale

Vibo nella morsa della criminalità, basta silenzi e passerelle: lo Stato dimostri di esserci davvero

Troppi episodi criminali e un territorio sotto pressione: imprese, cittadini e società civile chiedono risposte immediate e presenza concreta delle istituzioni
Domenico Maduli*
7 maggio 2026
Ore 12:33
Vibo nella morsa della criminalità, basta silenzi e passerelle: lo Stato dimostri di esserci davvero\n
il caso

Africo, tensione durante il pellegrinaggio a San Leo: decisiva la mediazione del sindaco

Il nervosismo tra un gruppo di ragazzi in moto e le forze dell’ordine non ha provocato feriti. La condanna dell’amministrazione comunale
Redazione
6 maggio 2026
Ore 16:23
Africo, tensione durante il pellegrinaggio a San Leo: decisiva la mediazione del sindaco\n
Clamorose rivelazioni

Savi: «La “Uno Bianca” lavorava per i servizi segreti». Il filo rosso con ‘Ndrangheta e Falange Armata

Il capo della banda a “Belve Crime”: «Gli apparati ci chiesero di uccidere Capolungo perché ex 007. Ci garantivano protezione, potevamo muoverci». I delitti della Uno Bianca rivendicati da Falange Armata, la stessa sigla dell’omicidio Mormile, delle stragi continentali e della stagione stragista in Calabria
Consolato Minniti
6 maggio 2026
Ore 07:01
Savi: «La “Uno Bianca” lavorava per i servizi segreti». Il filo rosso con ‘Ndrangheta e Falange Armata\n
abbandono illecito di rifiuti

Rifiuti abbandonati nel parco giochi di Caulonia Marina: due persone identificate e sanzionate grazie alla videosorveglianza

l sistema di videosorveglianza attualmente in uso prevede sia presidi fissi che un’articolata rete di telecamere mobili
Redazione
6 maggio 2026
Ore 06:40
Rifiuti abbandonati nel parco giochi di Caulonia Marina: due persone identificate e sanzionate grazie alla videosorveglianza\n
Il provvedimento

Confisca da oltre 7 milioni di euro a un imprenditore di Rosarno imputato per intestazione fittizia di beni

VIDEO | L’uomo, considerato contiguo alla cosca Pesce, aveva già due condanne per reati associativi. Secondo le indagini, aveva attribuito la titolarità di società e unità immobiliari a tre prestanome
Redazione Cronaca
6 maggio 2026
Ore 05:12
Confisca da oltre 7 milioni di euro a un imprenditore di Rosarno imputato per intestazione fittizia di beni\n
Operazione congiunta

Confisca per oltre 7 milioni di euro ad imprenditore di Rosarno per intestazione fittizia di beni

Operazione congiunta di Guardia di Finanza e Carabinieri: sequestrati immobili, terreni, una cooperativa agricola e conti finanziari riconducibili a un sistema illecito collegato alla cosca Pesce
Redazione
6 maggio 2026
Ore 05:09
Confisca per oltre 7 milioni di euro ad imprenditore di Rosarno per intestazione fittizia di beni\n
L’appello

«Nessuno vuole affittarci casa perché ho un bambino disabile»: la denuncia di una mamma calabrese

La donna originaria di Palmi lamenta difficoltà nel trovare un alloggio per lei e suo figlio Gabriele di 10 anni: «Credono che poi non paghiamo e non possono buttarci fuori. Ma non siamo tutti uguali. Spero che le istituzioni si passino una mano sulla coscienza»
Giuseppe Mancini
6 maggio 2026
Ore 04:15
«Nessuno vuole affittarci casa perché ho un bambino disabile»: la denuncia di una mamma calabrese\n
Cronaca

Reggio Calabria, il Csm punta su Rosa Raffa: domani il nome del successore di Giuseppe Lombardo

La Quinta Commissione propone la magistrata messinese per l’ufficio di procuratore aggiunto: «Indubbiamente la più idonea» per merito e attitudini
Antonio Alizzi
5 maggio 2026
Ore 16:10
Reggio Calabria, il Csm punta su Rosa Raffa: domani il nome del successore di Giuseppe Lombardo\n
L’insediamento

Giuseppe Campagna alla guida del Tribunale: commozione, impegno e sfide per il futuro della giustizia reggina

La prima presidente donna, Maria Grazia Arena passa il testimone all’insegna di un percorso condiviso  
Elisa Barresi
5 maggio 2026
Ore 13:02
Giuseppe Campagna alla guida del Tribunale: commozione, impegno e sfide per il futuro della giustizia reggina\n
Il giallo

Scomparsa Barbara Corvi, dopo 17 anni la Procura di Terni riapre le indagini: convocato il marito Lo Giudice

L’uomo, originario di Reggio Calabria e fratello di un pentito di ’ndrangheta, è di nuovo indagato per omicidio e occultamento di cadavere: «Non ho nulla da nascondere»
Redazione Cronaca
5 maggio 2026
Ore 07:32
Scomparsa Barbara Corvi, dopo 17 anni la Procura di Terni riapre le indagini: convocato il marito Lo Giudice\n
«La voglio sfilettare»

Aggredita con violenza brutale anche davanti ai figli: arrestato l’uomo che tentò di soffocarla nel sonno

L’inchiesta partita da segnali indiretti svela un clima di terrore in famiglia, decisive intercettazioni e attività d’ufficio per fermare l’uomo che evocava di voler «sfilettare» la moglie
Redazione
5 maggio 2026
Ore 07:20
Aggredita con violenza brutale anche davanti ai figli: arrestato l’uomo che tentò di soffocarla nel sonno\n
Il bilancio

Violenze nel corso di partite di calcio e di basket, emessi 16 daspo a Reggio Calabria

In totale sono state 37 le misure di prevenzione monitorie e interdittive disposte dal questore. Nei confronti di 4 persone, considerate socialmente pericolose, proposta l’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno
Redazione Cronaca
5 maggio 2026
Ore 06:56
Violenze nel corso di partite di calcio e di basket, emessi 16 daspo a Reggio Calabria\n
Attività anticrimine

Polizia di Stato, emesse dalla Questura reggina 37 misure di prevenzione nel mese di aprile

Dai Daspo agli ammonimenti, passando per fogli di via e sorveglianze speciali, la Questura intensifica il controllo del territorio e la tutela della legalità
Redazione
5 maggio 2026
Ore 06:42
Polizia di Stato, emesse dalla Questura reggina 37 misure di prevenzione nel mese di aprile\n
Incidente

Caulonia, autobetoniera precipita in un burrone: conducente in gravi condizioni

L’incidente avvenuto in contrada Candidati. Sul posto i Vigili del Fuoco, carabinieri e 118
Ilario Balì
4 maggio 2026
Ore 19:29
Caulonia, autobetoniera precipita in un burrone: conducente in gravi condizioni\n
Viaggio della speranza

Da Reggio Calabria a Genova, bimba di 5 anni trasferita d’urgenza al Gaslini con un volo dell’Aeronautica

La piccola era ricoverata al Grande ospedale metropolitano. Ha viaggiato sul velivolo militare insieme a un'equipe medica
4 maggio 2026
Ore 15:27
Da Reggio Calabria a Genova, bimba di 5 anni trasferita d’urgenza al Gaslini con un volo dell’Aeronautica\n
PIÙ LETTI
1
Dramma ad Anoia

Operaio precipita dal tetto e muore, tragico incidente sul lavoro nel Reggino: avviate le indagini

2
Questioni aperte

Nuovo ospedale unico di Reggio: a che punto è l'iter? Ancora da sciogliere i nodi della proprietà dei terreni e delle opere compensative?

3
Aeroporto dello Stretto

Il nuovo Tito Minniti sarà inaugurato sabato 16 maggio

4
Allarme sanitario

Hantavirus, attivato in Calabria protocollo di sorveglianza per un passeggero del volo Klm sui cui salì una donna morta per il virus

5
Storia senza tempo

Notre Dame de Paris incanta Reggio Calabria, sold out e ovazioni per la prima al PalaCalafiore – GALLERY