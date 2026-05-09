Reggio, auto in fiamme sul raccordo autostradale

Al tavolo i comuni di Villa San Giovanni e di Palizzi, la Città Metropolitana, la Questura, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Sezione Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile regionale, il Suem 118, la Polizia Metropolitana, la Polizia Locale di Reggio Calabria, l’Anas e la ditta “Jonica Strade Scarl”
Comunicazione del ministero della Salute per quattro Regioni dopo le segnalazioni ricevute dai circuiti internazionali sul focolaio del virus collegato alla nave MV Hondius. Il rischio continua a essere classificato come molto basso in Europa
La vittima, 53 anni, era originaria di Reggio Calabria. Stava partecipando alle attività di ripristino della struttura in località Carcarella quando il mezzo si sarebbe rovesciato. Inutili i soccorsi del 118, rilievi affidati ai carabinieri
Il capo della banda a “Belve Crime”: «Gli apparati ci chiesero di uccidere Capolungo perché ex 007. Ci garantivano protezione, potevamo muoverci». I delitti della Uno Bianca rivendicati da Falange Armata, la stessa sigla dell’omicidio Mormile, delle stragi continentali e della stagione stragista in Calabria
La donna originaria di Palmi lamenta difficoltà nel trovare un alloggio per lei e suo figlio Gabriele di 10 anni: «Credono che poi non paghiamo e non possono buttarci fuori. Ma non siamo tutti uguali. Spero che le istituzioni si passino una mano sulla coscienza»
In totale sono state 37 le misure di prevenzione monitorie e interdittive disposte dal questore. Nei confronti di 4 persone, considerate socialmente pericolose, proposta l’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno