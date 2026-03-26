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Politica

Cannizzaro candidato sindaco di Reggio, l'annuncio arriva sui social

Cannizzaro candidato sindaco di Reggio, l'annuncio arriva sui social

26 marzo, 2026
ULTIMA ORA
L’intervento

La vittoria del No, Melidona: «Le vere difficoltà operative della Giustizia attengono al diritto penale sostanziale e processuale»

Il procuratore aggiunto di Palmi: «I cittadini italiani hanno espresso con chiarezza che non sono accettabili interventi sulla Carta che, pur presentati come riforme, risultino in realtà fondati sulla compressione del diritto della magistratura ad autorappresentarsi»
Redazione
La vittoria del No, Melidona: «Le vere difficoltà operative della Giustizia attengono al diritto penale sostanziale e processuale»\n
Verso il voto

 Elezioni comunali, sabato la presentazione della lista Rinascita per Cinquefrondi 

Appuntamento alle ore 18, Piazza della Repubblica (in caso di maltempo, presso la mediateca comunale)
Redazione
\u00A0Elezioni comunali, sabato la presentazione della lista Rinascita per Cinquefrondi\u00A0\n
La decisione

Decadenza sindaco Antico, Pd: «La Prefettura investe l'Avvocatura Distrettuale per proporre un’azione popolare»

Il circolo Ciccio Vinci: «È il momento della verità. Chiediamo con forza che il primo cittadino tragga immediatamente le conseguenze politiche di quanto accaduto e restituisca dignità alle istituzioni»
Redazione
Decadenza sindaco Antico, Pd:\u00A0«La Prefettura investe l'Avvocatura Distrettuale per proporre un’azione popolare»
Verso le Comunali

Il centrodestra si compatta sulla candidatura di Cannizzaro: il sostegno di Noi Moderati

Galati: «Pieno sostegno alla candidatura di Francesco Cannizzaro a sindaco di Reggio Calabria»
Redazione
Il centrodestra si compatta sulla candidatura di Cannizzaro: il sostegno di Noi Moderati\n

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Carcere di Reggio, una palestra per le donne detenute

27 marzo 2026
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Reggio, Cannizzaro candidato sindaco del centrodestra

27 marzo 2026
Ore 12:54
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Cannizzaro candidato sindaco di Reggio, l'annuncio arriva sui social

E' arrivato tramite un video sui propri profili social l'annuncio della candidatura di Francesco Cannizzaro a primo cittadino di Reggio Calabria per la coalizione di centrodestra.

26 marzo 2026
Ore 19:33
Cannizzaro candidato sindaco di Reggio, l'annuncio arriva sui social
Società

Conclusa la due giorni degli Stati Generali del Fare

26 marzo 2026
Ore 12:30
Conclusa la due giorni degli Stati Generali del Fare
Politica

Cannizzaro candidato sindaco di Reggio, l'annuncio arriva sui social

E' arrivato tramite un video sui propri profili social l'annuncio della candidatura di Francesco Cannizzaro a primo cittadino di Reggio Calabria per la coalizione di centrodestra.

26 marzo 2026
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Conclusa la due giorni degli Stati Generali del Fare

26 marzo 2026
Ore 12:30
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Società

Carcere di Reggio, una palestra per le donne detenute

27 marzo 2026
Ore 12:56
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Politica

Reggio, Cannizzaro candidato sindaco del centrodestra

27 marzo 2026
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Politica

Cannizzaro candidato sindaco di Reggio, l'annuncio arriva sui social

E' arrivato tramite un video sui propri profili social l'annuncio della candidatura di Francesco Cannizzaro a primo cittadino di Reggio Calabria per la coalizione di centrodestra.

26 marzo 2026
Ore 19:33
Cannizzaro candidato sindaco di Reggio, l'annuncio arriva sui social
Società

Conclusa la due giorni degli Stati Generali del Fare

26 marzo 2026
Ore 12:30
Conclusa la due giorni degli Stati Generali del Fare
Società

Carcere di Reggio, una palestra per le donne detenute

27 marzo 2026
Ore 12:56
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Politica

Reggio, Cannizzaro candidato sindaco del centrodestra

27 marzo 2026
Ore 12:54
Reggio, Cannizzaro candidato sindaco del centrodestra
le dichiarazioni

Dializzati, Barreca: «Non si possono toccare i servizi essenziali»

Il consigliere comunale del Pd rilancia l’allarme e richiama le responsabilità politiche
Redazione
27 marzo 2026
Ore 17:35
Dializzati, Barreca: «Non si possono toccare i servizi essenziali»\n
il caso

Referendum, Sergi  denuncia la «narrazione distorta» su Platì

Il consigliere del Pri: «I dati smentiscono le tesi di correlazione tra voto e criminalità. Basta con la stigmatizzazione collettiva che offende la Costituzione»
Redazione
27 marzo 2026
Ore 15:19
Referendum, Sergi\u00A0 denuncia la «narrazione distorta»\u00A0su Platì\n
A margine

Le scelte del centrodestra, il fuoco amico e i nostalgici del passato che devono farsi una ragione

Con l’annuncio di Francesco Cannizzaro si cristallizza lo status quo della coalizione: Falliti tutti i tentativi di fare lo sgambetto ad una leadership già riconosciuta nel centrodestra reggino
Redazione
27 marzo 2026
Ore 15:02
Le scelte del centrodestra, il fuoco amico e i nostalgici del passato che devono farsi una ragione\n
dopo l’annuncio

Cannizzaro candidato a sindaco di Reggio, le reazioni del mondo politico

Il presidente del consiglio regionale Cirillo: «Una grande notizia». Il deputato della Lega Loizzo: «La città risplenderà». Da Taurianova gli auguri di Biasi
redazione
27 marzo 2026
Ore 14:17
Cannizzaro candidato a sindaco di Reggio, le reazioni del mondo politico\n
Comunali Reggio

Occhiuto su Cannizzaro: «Scelta d’amore per la città, il centrodestra è con lui»

Il presidente della Regione Calabria rilancia la candidatura del deputato azzurro: «Guida forte e radicata. Resterà anche coordinatore regionale di Forza Italia»
Redazione
27 marzo 2026
Ore 13:17
Occhiuto su Cannizzaro: «Scelta d’amore per la città, il centrodestra è con lui»\n
viabilità cittadina

Bivongi, Versace: «Servono risposte concrete e sinergia tra istituzioni»

Il sindaco metropolitano facente funzioni interviene sull’emergenza della SP95: «Io ci sono, ma da soli non basta. La Regione intervenga sulle deleghe strategiche»
Redazione
27 marzo 2026
Ore 12:24
Bivongi, Versace: «Servono risposte concrete e sinergia tra istituzioni»\n
Comunali Reggio

Comunali Reggio, Zangrillo sostiene Cannizzaro: «Candidato forte, darà impulso al Mezzogiorno»

Il ministro della Pubblica amministrazione appoggia la corsa a sindaco del deputato di Forza Italia: «Ha dimostrato capacità e dedizione al territorio»
Redazione
27 marzo 2026
Ore 12:15
Comunali Reggio, Zangrillo sostiene Cannizzaro: «Candidato forte, darà impulso al Mezzogiorno»\n
mercati cittadini

Battaglia e Tripodi: «Le aree mercatali diventeranno fulcri di sviluppo urbano integrato»

Il sindaco f.f. e l'assessore al ramo sulla proposta di riordino approvata in commissione: «Un modello in cui economia, cultura e comunità tornano a incontrarsi nei luoghi simbolo della vita quotidiana»
Redazione
27 marzo 2026
Ore 11:40
Battaglia e Tripodi: «Le aree mercatali diventeranno fulcri di sviluppo urbano integrato»\n
fondi europei

Occhiuto replica sulle risorse Ue: «Nessun fondo alla difesa, investiamo sulla Protezione Civile»

Il presidente della Regione Calabria chiarisce la destinazione dei 14,8 milioni di euro: «Fake news parlare di spese militari. Risorse vincolate per la gestione delle emergenze e l’adattamento climatico»
Redazione
27 marzo 2026
Ore 10:44
Occhiuto replica sulle risorse Ue: «Nessun fondo alla difesa, investiamo sulla Protezione Civile»\n
Il profilo

Dalle piazze dell’Aspromonte al Parlamento fino alla candidatura a Reggio: Cannizzaro lancia la sfida in riva allo Stretto

Il candidato sindaco del centrodestra si è fatto avanti in Forza Italia a suon di preferenze coniugando sempre visione politica nazionale e attenzione al territorio. Fra i suoi meriti quello di essere riuscito a costruire rapporti umani solidi dalla Santelli a Antonio Tajani
Massimo Clausi
27 marzo 2026
Ore 10:07
Dalle piazze dell’Aspromonte al Parlamento\u00A0fino alla candidatura a Reggio: Cannizzaro lancia la sfida in riva allo Stretto
L’intervento

Fondi europei alla difesa, il Pd attacca: «In Calabria la priorità è la sanità»

I consiglieri dem criticano la scelta della Regione guidata da Roberto Occhiuto: «Risorse da destinare a ospedali e servizi, non a strategie lontane dai bisogni dei cittadini»
Redazione
27 marzo 2026
Ore 08:05
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PROCEDURE E SCONTRO

Gioia Tauro, avviata la decadenza di consiglieri di minoranza. Scarcella: «Assenze reiterate, accuse infondate»

Il Comune attiva le procedure per due consigliere, mentre il sindaco replica al consigliere La Rosa: «Pronti a tutelarci in sede legale»
Redazione
26 marzo 2026
Ore 19:46
Gioia Tauro, avviata la decadenza di consiglieri di minoranza. Scarcella: «Assenze reiterate, accuse infondate»\n
Verso il voto

Comunali a Reggio, Cannizzaro scioglie le riserve e scende in campo: «C’è voglia di cambiamento e riscatto»

L’annuncio del segretario regionale di Forza Italia con un video sui social: «Sarò impegnato animo e corpo nella campagna elettorale più entusiasmante della mia esperienza politica»
Claudio Labate
26 marzo 2026
Ore 19:23
Comunali a Reggio, Cannizzaro scioglie le riserve e scende in campo: «C’è voglia di cambiamento e riscatto»\n
il personaggio

Chi è Francesco Cannizzaro: il percorso politico tra territorio e Parlamento

Deputato di Forza Italia e coordinatore regionale del partito in Calabria, è una delle figure centrali del centrodestra reggino. L’ascesa politica in poco più di quindici anni, da Santo Stefano in Aspromonte a Montecitorio
Aldea Bellantonio
26 marzo 2026
Ore 19:23
Chi è Francesco Cannizzaro: il percorso politico tra territorio e Parlamento\n
La scelta del centrodestra

Da Piazza Duomo ai "10 passi per Reggio Calabria", gli step di Cannizzaro verso la candidatura: «Ho un sogno realizzabile per la città»

Lascia Montecitorio per dedicarsi alla città che ama. Le strategie, comunicative e non, del segretario regionale di Forza Italia che si è preso la coalizione di centrodestra

Claudio Labate
26 marzo 2026
Ore 19:20
Da Piazza Duomo ai \"10 passi per Reggio Calabria\", gli step di Cannizzaro verso la candidatura: «Ho un sogno realizzabile per la città»
PONTE E INCERTEZZE

Villa San Giovanni, il sindaco Caminiti sul Ponte: «Basta annunci sui cantieri, serve chiarezza su VIA e alternative»

Il primo cittadino interviene dopo l’ennesima ipotesi di avvio lavori rinviata al 2026: «Sette date in due anni. La città vive nell’incertezza, non è più accettabile»
Redazione
26 marzo 2026
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l’incontro

Emergenza dializzati a Reggio, una delegazione ricevuta in Prefettura

La situazione evidenziata presenta caratteri di urgenza tali da richiedere un tempestivo intervento delle istituzioni competenti
Redazione
26 marzo 2026
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le dichiarazioni

Rincari, il Pd Calabria: «La Regione intervenga, urgenti misure per arginare la crisi»

I dem regionali insorgono: «Urge una risposta politica forte»
Redazione
26 marzo 2026
Ore 16:22
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la svolta

Ok in Commissione al riordino dei mercati. Tripodi: «Passo storico che darà impulso al commercio di prossimità e all’economia locale»

Aumentano i posteggi per i commercianti. Introdotto un nuovo mercato rionale ad Arghillà e due nuove aree dedicate alla vendita di prodotti a km 0. Versace: «I mercati cittadini possono diventare strumenti di rigenerazione urbana e sostegno alle microeconomie»
Redazione
26 marzo 2026
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Ok in Commissione al riordino dei mercati. Tripodi: «Passo storico che darà impulso al commercio di prossimità e all’economia locale»\n
le dichiarazioni

Polo SNA Calabria, al via il piano formativo 2026

Princi: «Corsi all’avanguardia per allineare la Calabria ai grandi standard europei»
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Ciclone Deborah

Maltempo in Calabria: domani allerta gialla su tutta la regione con pioggia, neve e forte freddo

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La protesta

Reggio, tra viaggi della speranza e vie legali si ripropone il dramma dei dializzati reggini: «Se necessario ci incateneremo in piazza»