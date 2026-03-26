Cannizzaro candidato sindaco di Reggio, l'annuncio arriva sui social

Il procuratore aggiunto di Palmi: «I cittadini italiani hanno espresso con chiarezza che non sono accettabili interventi sulla Carta che, pur presentati come riforme, risultino in realtà fondati sulla compressione del diritto della magistratura ad autorappresentarsi»
Il circolo Ciccio Vinci: «È il momento della verità. Chiediamo con forza che il primo cittadino tragga immediatamente le conseguenze politiche di quanto accaduto e restituisca dignità alle istituzioni»
Il sindaco f.f. e l'assessore al ramo sulla proposta di riordino approvata in commissione: «Un modello in cui economia, cultura e comunità tornano a incontrarsi nei luoghi simbolo della vita quotidiana»
Il presidente della Regione Calabria chiarisce la destinazione dei 14,8 milioni di euro: «Fake news parlare di spese militari. Risorse vincolate per la gestione delle emergenze e l’adattamento climatico»
Il candidato sindaco del centrodestra si è fatto avanti in Forza Italia a suon di preferenze coniugando sempre visione politica nazionale e attenzione al territorio. Fra i suoi meriti quello di essere riuscito a costruire rapporti umani solidi dalla Santelli a Antonio Tajani
Deputato di Forza Italia e coordinatore regionale del partito in Calabria, è una delle figure centrali del centrodestra reggino. L’ascesa politica in poco più di quindici anni, da Santo Stefano in Aspromonte a Montecitorio
Aumentano i posteggi per i commercianti. Introdotto un nuovo mercato rionale ad Arghillà e due nuove aree dedicate alla vendita di prodotti a km 0. Versace: «I mercati cittadini possono diventare strumenti di rigenerazione urbana e sostegno alle microeconomie»