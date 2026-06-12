Elisa Barresi intervista Massimiliano Ferrara

Da quasi un mese il cuore turistico di Scilla è paralizzato dai lavori al costone. Residenti e commercianti denunciano ritardi inaccettabili, soccorsi bloccati e danni economici ingenti. Mentre l'amministrazione chiede pazienza, le associazioni preparano le carte bollate: «Ci vergogniamo davanti ai turisti, siamo pronti a chiedere i danni»
L’assessore ai Lavori pubblici Fortunato Ceravolo interviene sul cantiere per la messa in sicurezza della rupe del Castello Ruffo. «Accessi garantiti, i mezzi di soccorso possono intervenire in ogni momento»
A Lamezia la conferenza su “Azzardo patologico e usura”. Presentata anche l’alleanza tra Fondazioni Antiusura e Coordinamento Mettiamoci in Gioco Calabria. Roberto Gatto: «Necessario reintrodurre un fondo dedicato al contrasto del fenomomo e ripristinare l'Osservatorio nazionale»
Un racconto che parte dalla Calabria più autentica e parla a un pubblico nazionale, restituendo l’immagine di un borgo che non chiede solo di essere visitato, ma di essere vissuto, ricordato e condiviso
L’opposizione denuncia la mancata risposta all’interrogazione sulla dell’unica via di accesso carrabile al porto e chiede certezze sui tempi di riapertura e sulle misure per residenti e attività turistiche
Il regista Gianluca Palma: «Raccontiamo la storia del giovane e coraggioso dirigente del Pci rosarnese per chi lo avesse colpevolmente dimenticato o per chi non lo avesse mai conosciuto». Oggi pomeriggio nella sua casa Natale l’iniziativa “Un fiore e un pensiero per Peppe”
VIDEO – Cambiamenti climatici, erosione costiera e spopolamento: il presidente del GAL richiama istituzioni e comunità alla necessità di una strategia condivisa capace di proteggere il territorio e valorizzarne le straordinarie risorse identitarie
Si è svolto un incontro operativo con il Dirigente del Settore Manutenzione del Comune di Reggio Calabria, il Responsabile del Settore Ambiente e il D.E.C. per l'ammodernamento della rete idrica e fognaria, al fine di affrontare le criticità ambientali che interessano il litorale sud cittadino, in particolare il tratto costiero in prossimità della foce del torrente Fiumarella e Punta Pellaro.
L’associazione: «Per noi il dolore non è mai stato una resa. È diventato energia. È diventato la forza che ci spinge ogni giorno a stare accanto a chi soffre, a chi si sente solo, a chi ha bisogno di una mano tesa e di una risposta che spesso tarda ad arrivare»
Si proseguirà domani con la prova di Italiano e sabato con quella di matematica. Da lunedì gli orali. A seguire i quasi cinquemilatrecento maturandi delle scuole secondarie superiori inizieranno i loro esami di stato giovedì 18 giugno
Mentre la Città dello Stretto ha ospitato per la prima volta la celebrazione nazionale dei Carabinieri fuori da Roma, decine di ragazzi hanno trasformato un evento storico in un laboratorio di formazione, talento e valorizzazione delle eccellenze del territorio