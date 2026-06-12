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24 ORE ALL NEWS

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Società

Elisa Barresi intervista Massimiliano Ferrara

12 giugno, 2026
ULTIMA ORA
il caso

I lavori della discordia isolano Chianalea, monta la rabbia di residenti e commercianti – FOTO

Da quasi un mese il cuore turistico di Scilla è paralizzato dai lavori al costone. Residenti e commercianti denunciano ritardi inaccettabili, soccorsi bloccati e danni economici ingenti. Mentre l'amministrazione chiede pazienza, le associazioni preparano le carte bollate: «Ci vergogniamo davanti ai turisti, siamo pronti a chiedere i danni»
Elisa Barresi
I lavori della discordia isolano Chianalea, monta la rabbia di residenti e commercianti –\u00A0FOTO\n
l’evento

Fondazione Alvaro, il nuovo Comitato Scientifico si presenta al pubblico con un convegno per i 70 anni dalla morte del grande autore di San Luca

L’obiettivo è tradurre il rinnovato impegno della Fondazione in azioni per lo sviluppo culturale e sociale della comunità a partire dalla scuola e dai giovani
Silvio Nocera
Fondazione Alvaro, il nuovo Comitato Scientifico si presenta al pubblico con un convegno per i 70 anni dalla morte del grande autore di San Luca\n
Incontro istituzionale

Caulonia, confronto tra Comune e WWF: al centro tutela ambientale e gestione sostenibile delle spiagge

L’amministrazione comunale si impegna ad adottare pratiche a minore impatto ambientale e a rafforzare la collaborazione con il WWF per la salvaguardia del litorale e della biodiversità
Redazione
Caulonia, confronto tra Comune e WWF: al centro tutela ambientale e gestione sostenibile delle spiagge\n
Nella Chora

Nasce a Bova un nuovo comitato giovani. La soddisfazione del Vicesindaco Gianfranco Marino

«Segnale concreto di fiducia, partecipazione e amore per il territorio»
Redazione
Nasce a Bova un nuovo comitato giovani. La soddisfazione del Vicesindaco Gianfranco Marino\n

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Chianalea isolata dai lavori, scoppia la protesta

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12 giugno 2026
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11 giugno 2026
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Chianalea isolata dai lavori, scoppia la protesta

12 giugno 2026
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Sport

Reggina, ore decisive per il futuro societario

12 giugno 2026
Ore 11:30
Reggina, ore decisive per il futuro societario
la replica

Scilla, il Comune replica sulle criticità a Chianalea: «Il borgo non è isolato, lavori necessari per la sicurezza»

L’assessore ai Lavori pubblici Fortunato Ceravolo interviene sul cantiere per la messa in sicurezza della rupe del Castello Ruffo. «Accessi garantiti, i mezzi di soccorso possono intervenire in ogni momento»
Redazione
12 giugno 2026
Ore 14:34
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l’annuncio

Domani riapre l'ufficio postale di Marina di Gioiosa Jonica nella versione Polis

Dopo gli ultimi interventi la sede torna operativa con spazi più accoglienti, soluzioni sostenibili e l’attivazione dei servizi della pubblica amministrazione
Redazione
12 giugno 2026
Ore 11:43
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il lutto

Reggio piange Demetrio Porcino, addio ad un pilastro dell’imprenditoria cittadina

Il titolare dello storico bar di viale Aldo Moro scomparso nelle ultime ore. Tanti i messaggi di cordoglio di clienti e cittadini
Redazione
12 giugno 2026
Ore 09:53
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Spaventosa deriva

Don Panizza: «Gioco d’azzardo come la droga, cattura ricchi e poveri». In Calabria in fumo 6 miliardi di euro, tutti i dati

A Lamezia la conferenza su “Azzardo patologico e usura”. Presentata anche l’alleanza tra Fondazioni Antiusura e Coordinamento Mettiamoci in Gioco Calabria. Roberto Gatto: «Necessario reintrodurre un fondo dedicato al contrasto del fenomomo e ripristinare l'Osservatorio nazionale»
Redazione Attualità
12 giugno 2026
Ore 09:29
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l’appuntamento

A Gerace il Vip Tour con Beppe Convertini, Almamanera e Fabio Mollo

Un racconto che parte dalla Calabria più autentica e parla a un pubblico nazionale, restituendo l’immagine di un borgo che non chiede solo di essere visitato, ma di essere vissuto, ricordato e condiviso
Redazione
12 giugno 2026
Ore 09:26
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La richiesta

Chianalea isolata da un mese, Scilla Unita all’amministrazione: «Risposte entro 7 giorni o andremo in Prefettura»

L’opposizione denuncia la mancata risposta all’interrogazione sulla dell’unica via di accesso carrabile al porto  e chiede certezze sui tempi di riapertura e sulle misure per residenti e attività turistiche
Redazione
12 giugno 2026
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Sostenibilità e innovazione

Poste Italiane, dalle colonnine al fotovoltaico: tutte le scelte “green” in provincia di Reggio Calabria

Gli interventi rientrano nel progetto “Polis” che ha come obiettivo quello di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese
Redazione
12 giugno 2026
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11 giugno 1980

Da Rosarno a Roma, la storia di Peppe Valarioti approda a Montecitorio: il 30 giugno la proiezione del docu-film "Medma non si piega"

Il regista Gianluca Palma: «Raccontiamo la storia del giovane e coraggioso dirigente del Pci rosarnese per chi lo avesse colpevolmente dimenticato o per chi non lo avesse mai conosciuto». Oggi pomeriggio nella sua casa Natale l’iniziativa “Un fiore e un pensiero per Peppe”
Anna Foti
11 giugno 2026
Ore 18:00
Da Rosarno a Roma, la storia di Peppe Valarioti approda a Montecitorio: il 30 giugno la proiezione del docu-film \"Medma non si piega\"\n\n\n
l’annuncio

Roccella, l’associazione Scholé ha rinnovato le cariche sociali

Angelo Nizza confermato presidente, new entry Federico Scali
Redazione
11 giugno 2026
Ore 17:02
Roccella, l’associazione Scholé ha rinnovato le cariche sociali\n
A tu per tu

Giuseppe Bombino: «L’Area Grecanica è drammaticamente bella, ma la stiamo esponendo agli stessi errori del passato»

VIDEO – Cambiamenti climatici, erosione costiera e spopolamento: il presidente del GAL richiama istituzioni e comunità alla necessità di una strategia condivisa capace di proteggere il territorio e valorizzarne le straordinarie risorse identitarie
Silvio Cacciatore
11 giugno 2026
Ore 16:00
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tutela della salute

Litorale Sud, Cantarella: «L'Amministrazione comunale si è attivata immediatamente. Avviati gli interventi per tutelare la salute pubblica»

Si è svolto un incontro operativo con il Dirigente del Settore Manutenzione del Comune di Reggio Calabria, il Responsabile del Settore Ambiente e il D.E.C. per l'ammodernamento della rete idrica e fognaria, al fine di affrontare le criticità ambientali che interessano il litorale sud cittadino, in particolare il tratto costiero in prossimità della foce del torrente Fiumarella e Punta Pellaro.
Redazione
11 giugno 2026
Ore 11:26
Litorale Sud, Cantarella: «L'Amministrazione comunale si è attivata immediatamente. Avviati gli interventi per tutelare la salute pubblica»\n
il finanziamento

A Gioia Tauro 288 mila euro per acquisto di arredi scolastici. Il sindaco Scarcella: «Città a misura di bambino»

Il Comune ha ottenuto i fondi nell'ambito della programmazione comunitaria europea e del progetto scuola e competenze. Saranno impiegati per gli asili nido: «Al lavoro per offrire i servizi migliori»
Giuseppe Mancini
11 giugno 2026
Ore 10:58
A Gioia Tauro 288 mila euro per acquisto di arredi scolastici. Il sindaco\u00A0Scarcella: «Città a misura di bambino»\n
Sport e viabilità

Giro d’Italia Next Gen, domenica la partenza da Reggio: modifiche al traffico e strade chiuse lungo il percorso

Domenica 14 giugno Reggio Calabria ospiterà la partenza della 49ª edizione del Giro d’Italia Next Gen, prestigiosa manifestazione ciclistica internazionale riservata agli atleti Under 23.
Redazione
11 giugno 2026
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Prima presentazione

Un calabrese al cuore dello Stato: la storia del generale Emilio Errigo arriva a Reggio 

Sabato 13 giugno alle ore 11, a palazzo Corrado Alvaro l’incontro al quale presenzieranno autorità istituzionali, giudiziarie, forze armate e di polizia
11 giugno 2026
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L’appello

Il Sorriso di Natale Chiara alla nuova guida dell’Asp di Reggio Maddalena Berardi: «Dalla sofferenza nasce la forza di cambiare»

L’associazione: «Per noi il dolore non è mai stato una resa. È diventato energia. È diventato la forza che ci spinge ogni giorno a stare accanto a chi soffre, a chi si sente solo, a chi ha bisogno di una mano tesa e di una risposta che spesso tarda ad arrivare»
11 giugno 2026
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Minimaturità

Reggio, al via gli esami di Terza media: oggi la prova di lingua straniera

Si proseguirà domani con la prova di Italiano e sabato con quella di matematica. Da lunedì gli orali. A seguire i quasi cinquemilatrecento maturandi delle scuole secondarie superiori inizieranno i loro esami di stato giovedì 18 giugno
11 giugno 2026
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Spazio di confronto

A Reggio il congresso nazionale dell’associazione Sociologi italiani 

“La funzione della sociologia e dei sociologi nella società contemporanea” sarà il tema dell’assise in programma a palazzo Campanella sabato dalle 9 alle 18
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Bilanci, criticità e prospettive: quale futuro per il Kaulonia Tarantella Festival?

Ieri alla biblioteca comunale un momento di riflessione con musicisti e studiosi. Macagnino: «La cultura non è per addetti ai lavori, ma appartiene alle comunità»
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Ad Ardore domenica l’evento "Zagare & Zen" per iniziare in armonia la giornata

Appuntamento alle 7.30 su iniziativa dell'associazione di promozione sociale Let's Ca - Andiamo in Calabria
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Dalla scuola al cuore dello Stato: gli studenti del Trecroci protagonisti della storica Festa dell’Arma a Reggio

Mentre la Città dello Stretto ha ospitato per la prima volta la celebrazione nazionale dei Carabinieri fuori da Roma, decine di ragazzi hanno trasformato un evento storico in un laboratorio di formazione, talento e valorizzazione delle eccellenze del territorio
Silvio Cacciatore
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