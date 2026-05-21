Social
Home page>Politica>Speciale Elezioni Comuna...

24 ORE ALL NEWS

Video

Politica

Speciale Elezioni Comunali 2026 Silvio Cacciatore intervista Massimo Nucera

21 maggio, 2026
ULTIMA ORA
Elezioni comunali 2026

Domenico Battaglia: «Reggio può fare il salto avendo ora delle fondamenta e delle radici certe, per poi proiettarsi nel futuro»

Il sindaco facente funzioni che ha ricompattato il centrosinistra è convinto che la città abbia le carte in regola per aprire una nuova stagione da protagonista nel Mediterraneo. I conti risanati, il piano per riavvicinare le periferie e per rilanciare il progetto integrato dell’Area dello Stretto. Poi, l’emozione di correre con un cognome indissolubilmente legato alla città: «Sento la responsabilità, ma anche tanto affetto che mi viene restituito»
Claudio Labate
Domenico Battaglia: «Reggio può fare il salto avendo ora delle fondamenta e delle radici certe, per poi proiettarsi nel futuro»\n
Elezioni comunali 2026

Fratelli d'Italia schiera il ministro Mazzi per Cannizzaro sindaco: «Saremo al vostro fianco per il rilancio turistico di Reggio»

Il candidato del centrodestra atteso presso la sede romana del Ministero all’indomani del voto per discutere del futuro della città destinata ad essere porta del Mediterraneo e non più solo meta di passaggio. Questa mattina l’incontro presso la sede del partito
Anna Foti
Fratelli d'Italia schiera il ministro Mazzi per Cannizzaro sindaco: «Saremo al vostro fianco per il rilancio turistico di Reggio»\n\n\n
la riunione

Reggio, in Consiglio Metropolitano approvati provvedimenti in materia di Bilancio, Viabilità e regolazione contabile e Opere pubbliche

Si è trattato dell’ultima assemblea prima delle elezioni amministrative che interesseranno diversi Comuni, compresa la città dello Stretto
Redazione
Reggio, in Consiglio Metropolitano approvati provvedimenti in materia di Bilancio, Viabilità e regolazione contabile e Opere pubbliche\n
l’intervento

Castore, Battaglia: «L'intenzione era concedere un’ulteriore proroga come gesto di responsabilità»

Le dichiarazioni del primo cittadino ff nel corso del consiglio comunale di oggi
Redazione
Castore, Battaglia: «L'intenzione era concedere un’ulteriore proroga come gesto di responsabilità»\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Società

l Orodicalabria approda a Reggio con Xpitch

21 maggio 2026
Ore 12:21
l Orodicalabria approda a Reggio con Xpitch
Politica

Claudio Labate intervista Domenico Battaglia - Speciale Elezioni Reggio Calabria 2026

20 maggio 2026
Ore 22:07
Claudio Labate intervista Domenico Battaglia - Speciale Elezioni Reggio Calabria 2026
Politica

Speciale Elezioni Comunali 2026 Aldea Bellantonio intervista Marco Parisi

20 maggio 2026
Ore 17:23
Speciale Elezioni Comunali 2026 Aldea Bellantonio intervista Marco Parisi
Politica

Speciali Elezioni Comunali 2026 silvio Cacciatore intervista Leonardo Suraci

20 maggio 2026
Ore 16:36
Speciali Elezioni Comunali 2026 silvio Cacciatore intervista Leonardo Suraci
Politica

Speciale Elezioni Comunali 2026 Aldea Bellantonio intervista Marco Parisi

20 maggio 2026
Ore 17:23
Speciale Elezioni Comunali 2026 Aldea Bellantonio intervista Marco Parisi
Politica

Speciali Elezioni Comunali 2026 silvio Cacciatore intervista Leonardo Suraci

20 maggio 2026
Ore 16:36
Speciali Elezioni Comunali 2026 silvio Cacciatore intervista Leonardo Suraci
Società

l Orodicalabria approda a Reggio con Xpitch

21 maggio 2026
Ore 12:21
l Orodicalabria approda a Reggio con Xpitch
Politica

Claudio Labate intervista Domenico Battaglia - Speciale Elezioni Reggio Calabria 2026

20 maggio 2026
Ore 22:07
Claudio Labate intervista Domenico Battaglia - Speciale Elezioni Reggio Calabria 2026
Politica

Speciale Elezioni Comunali 2026 Aldea Bellantonio intervista Marco Parisi

20 maggio 2026
Ore 17:23
Speciale Elezioni Comunali 2026 Aldea Bellantonio intervista Marco Parisi
Politica

Speciali Elezioni Comunali 2026 silvio Cacciatore intervista Leonardo Suraci

20 maggio 2026
Ore 16:36
Speciali Elezioni Comunali 2026 silvio Cacciatore intervista Leonardo Suraci
Società

l Orodicalabria approda a Reggio con Xpitch

21 maggio 2026
Ore 12:21
l Orodicalabria approda a Reggio con Xpitch
Politica

Claudio Labate intervista Domenico Battaglia - Speciale Elezioni Reggio Calabria 2026

20 maggio 2026
Ore 22:07
Claudio Labate intervista Domenico Battaglia - Speciale Elezioni Reggio Calabria 2026
A tu per tu / Speciale Elezioni

Antonio Ruvolo: «La città non può avere una sola veste, siamo centrali nel Mediterraneo e da qui discendono molteplici opportunità»

Prima consigliere, poi Capo di Gabinetto, si presenta nella lista del Pd mantenendo solide le proprie radici socialiste. «Avrei dichiarato il dissesto per avere maggior libertà di manovra e tasse non alle stelle». Poi l’appello al voto, che non è personale: «La partecipazione è fondamentale per concorrere alla scelta del governo della città»
Claudio Labate
21 maggio 2026
Ore 18:00
Antonio Ruvolo: «La città non può avere una sola veste, siamo centrali nel Mediterraneo e da qui discendono molteplici opportunità»\n
A tu per tu / Speciale Elezioni

Condofuri tra ricostruzione e rilancio, Massimo Nucera: «Ai cittadini serve la normalità»

Il candidato sindaco di “Vivi Condofuri” punta su sicurezza, sviluppo turistico e sostegno alle imprese: «Non ci chiedono miracoli, ci chiedono servizi essenziali»
Silvio Cacciatore
21 maggio 2026
Ore 17:00
Condofuri tra ricostruzione e rilancio, Massimo Nucera: «Ai cittadini serve la normalità»\n
il confronto

Regione, Micheli incontra Afam: «L’alta formazione artistica è un’eccellenza per il nostro territorio»

L’assessore all’istruzione: «Costruire un canale di confronto per tradurre le esigenze del settore in azioni concrete»
Redazione
21 maggio 2026
Ore 16:56
Regione, Micheli incontra Afam: «L’alta formazione artistica è un’eccellenza per il nostro territorio»\n
l’incontro

Reggio città di mare: una visione ambiziosa per il rilancio della centralità reggina

La serata ha dunque confermato la centralità delle tematiche marittime e portuali nel programma elettorale di Fratelli d'Italia
Redazione
21 maggio 2026
Ore 16:49
Reggio città di mare: una visione ambiziosa per il rilancio della centralità reggina\n
le dichiarazioni

Ponte sullo Stretto, Tucci: «Opera defunta ma per i manager stipendi da capogiro»

Il deputato calabrese del Movimento 5 Stelle: «I cittadini meritano infrastrutture utili, non slogan miliardari»
Redazione
21 maggio 2026
Ore 16:31
Ponte sullo Stretto, Tucci: «Opera defunta ma per i manager stipendi da capogiro»\n
A tu per tu / Speciale Elezioni

Nuccio Azzarà: «Resto autenticamente civico, conosco bene le criticità della città perché cammino a piedi e parlo con i cittadini»

Non si arresta l’impegno del noto ex sindacalista che aveva mosso i primi passi di questa tornata elettorale con il Polo Civico, poi la decisione di schierarsi con la coalizione di centrodestra all’interno di “Reggio protagonista”. La critica a Lamberti e l’endorsement nei confronti di Cannizzaro. I nodi di Piazza del Popolo e del ponticello sul Calopinace. «Ho avuto due maestri di nome Italo...»
Claudio Labate
21 maggio 2026
Ore 16:00
Nuccio Azzarà: «Resto autenticamente civico, conosco bene le criticità della città perché cammino a piedi e parlo con i cittadini»\n
Elezioni comunali 2026

Alfieri a Reggio con Battaglia: «Sul Pnrr il Sud rischia di perdere risorse decisive»

Il senatore del Pd in città per il doppio appuntamento elettorale tra piazza Camagna e Pellaro. Al centro autonomia differenziata, riforme, fondi europei e campagna elettorale: «Il centrodestra ha rallentato il Pnrr, serve flessibilità per salvare i cantieri»
Aldea Bellantonio
21 maggio 2026
Ore 15:53
Alfieri a Reggio con Battaglia: «Sul Pnrr il Sud rischia di perdere risorse decisive»\n
L’infrastruttura

Ponte sullo Stretto, Minasi: «45mila richieste di lavoro dimostrano che il Sud vuole sviluppo e occupazione»

La senatrice della Lega collega il progetto del collegamento stabile alle elezioni comunali di Reggio: «Il 24 e 25 maggio occasione decisiva per voltare pagina»
Silvio Cacciatore
21 maggio 2026
Ore 15:27
Ponte sullo Stretto, Minasi: «45mila richieste di lavoro dimostrano che il Sud vuole sviluppo e occupazione»\n
Politica

Reggio, il Consiglio comunale approva una mozione su Castore SPL

Via libera anche al regolamento sul commercio ambulante e alle modifiche sul piano delle insegne pubblicitarie con monitor led innovativi
Redazione
21 maggio 2026
Ore 15:17
Reggio, il Consiglio comunale approva una mozione su Castore SPL\n
a tu per tu/speciale elezioni

Paolo Bilardi: «I giovani devono tornare protagonisti, Reggio può diventare capitale del Sud»

Il candidato della lista “Cannizzaro Sindaco”, intervistato sul truck di Lac a Piazza Italia, rilancia i temi di lavoro, università, turismo e rientro dei giovani emigrati: «Serve una città che guardi in grande»
Aldea Bellantonio
21 maggio 2026
Ore 13:30
Paolo Bilardi: «I giovani devono tornare protagonisti, Reggio può diventare capitale del Sud»\n
elezioni comunali 2026

Tra urne e responsabilità, don Zampaglione richiama Montebello Jonico: «La politica è servizio, ascoltate la voce dei cittadini»

A pochi giorni dal voto amministrativo del 24 e 25 maggio, il parroco di Masella e Montebello lancia un appello ai candidati e agli elettori: «Noi cristiani non possiamo lavarci le mani».
Redazione
21 maggio 2026
Ore 11:44
Tra urne e responsabilità, don Zampaglione richiama Montebello Jonico: «La politica è servizio, ascoltate la voce dei cittadini»\n
Elezioni comunali 2026

Sorgonà: «Municipi e decentramento? Proposte che portiamo avanti dal 2019»

Il candidato di Reset rivendica la paternità politica del percorso sul decentramento amministrativo e attacca il centrodestra: «Le circoscrizioni furono abolite dal governo Berlusconi, oggi qualcuno le usa come slogan elettorale».
Redazione
21 maggio 2026
Ore 11:35
Sorgonà: «Municipi e decentramento? Proposte che portiamo avanti dal 2019»\n
elezioni comunali 2026

Autonomia differenziata, Briante: «La campagna elettorale ha coperto un rischio reale per il Sud»

La candidata al Consiglio comunale attacca il disegno di legge e il sì della Calabria alle pre-intese in sanità: «Si rischia un sistema sanitario a due velocità e una frammentazione irreversibile del Paese»
Redazione
21 maggio 2026
Ore 10:20
Autonomia differenziata, Briante: «La campagna elettorale ha coperto un rischio reale per il Sud»\n
Sanità

Ranuccio incalza l’Asp: «Potenziare subito le cure palliative domiciliari»

Il vicepresidente del Consiglio regionale chiede chiarimenti sull’utilizzo delle graduatorie già esistenti per rafforzare la rete assistenziale dell’Asp di Reggio Calabria. «Mancano ancora medici, infermieri, Oss e fisioterapisti previsti dal piano»
Redazione
21 maggio 2026
Ore 10:11
Ranuccio incalza l’Asp: «Potenziare subito le cure palliative domiciliari»\n
elezioni comunali 2026

Famiglie, giovani e restanza: La Strada accoglie le proposte del Forum delle Associazioni Familiari

Il Movimento La Strada esprime apprezzamento per il documento presentato dal Forum delle Associazioni Familiari di Reggio Calabria e conferma la piena convergenza su una serie di misure già presenti nel proprio programma amministrativo.
Redazione
21 maggio 2026
Ore 09:40
Famiglie, giovani e restanza: La Strada accoglie le proposte del Forum delle Associazioni Familiari\n
Verso il voto

Amministrative Reggio, Palmara: «Una visione diversa della città tra presente e “Reggio Futura”» 

Il presidente: «La trasformazione della mobilità non è soltanto un passaggio infrastrutturale, ma una sfida culturale e organizzativa. Governarla con metodo e competenza significa investire sulla qualità urbana, sulla sicurezza dei cittadini e sulla sostenibilità complessiva del territorio»
21 maggio 2026
Ore 08:34
Amministrative Reggio, Palmara: «Una visione diversa della città tra presente e “Reggio Futura”»\u00A0\n
Spazio rigenerato

Riapre lo storico municipio di Pellaro, Battaglia: «Un luogo dell’anima restituito alla comunità» 

Il sindaco ff e candidato a sindaco: «La struttura diventerà sede della circoscrizione e spazio di incontro e aggregazione per il territorio»
21 maggio 2026
Ore 08:14
Riapre lo storico municipio di Pellaro, Battaglia: «Un luogo dell’anima restituito alla comunità»\u00A0\n\n\n
Il commento

Modifica accordo Olio d’oliva, Nesci (FdI-Ecr): «Passo importante per la tutela del settore e delle produzioni calabresi»

L’eurodeputato: «Non è soltanto una delle eccellenze del patrimonio agroalimentare mediterraneo ma è un comparto che riveste un ruolo centrale sotto il profilo economico, produttivo e culturale. In un contesto internazionale sempre più competitivo»
21 maggio 2026
Ore 07:08
Modifica accordo Olio d’oliva, Nesci (FdI-Ecr): «Passo importante per la tutela del settore e delle produzioni calabresi»\n
La denuncia

Rifiuti, Forza Villa: «La raccolta differenziata sarebbe precipitata sotto il 50%, uno dei dati peggiori degli ultimi 15 anni»

L’associazione: «Il nuovo servizio più costoso e inefficiente. L’amministrazione Caminiti ha dimostrato inadeguatezza anche questa volta»
21 maggio 2026
Ore 06:24
Rifiuti, Forza Villa:\u00A0«La raccolta differenziata sarebbe precipitata sotto il 50%, uno dei dati peggiori degli ultimi 15 anni»\n
Elezioni comunali 2026

Marco Parisi: «La gente non vuole più sentir parlare i politici, vuole essere ascoltata»

Il candidato nella lista Reggio Futura racconta la sua prima esperienza politica: «Dopo le minacce e gli attentati subiti dalla mia famiglia ho scelto di trasformare quella sofferenza in impegno». Poi l’affondo: «Basta politica fatta di slogan e fango, bisogna tornare a parlare dei problemi reali della città»
Aldea Bellantonio
20 maggio 2026
Ore 18:00
Marco Parisi: «La gente non vuole più sentir parlare i politici, vuole essere ascoltata»\n
PIÙ LETTI
1
Il blitz

Corruzione nella gestione degli appalti pubblici al Comune di Reggio Calabria: eseguite quattro ordinanze cautelari

2
terremoto a palazzo san giorgio

Appalti e presunta corruzione al Comune di Reggio, quattro misure cautelari: «Documentato un sistema consolidato. L'imprenditore al funzionario ecco mille euro, si è sempre fatto così»

3
La zona grigia

Reggio Calabria, mazzette live in 19 secondi e gare pilotate per gli amici: «Se chiamiamo sempre voi ci arrestano»

4
Incontro bipartisan

Balneari, la legge calabrese diventa modello nazionale: a Roma il confronto del SIB con Giannetta e le regioni italiane

5
La comunicazione

Comune Reggio, da giovedì attiva la procedura per la definizione agevolata delle entrate comunali