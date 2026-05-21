Speciale Elezioni Comunali 2026 Silvio Cacciatore intervista Massimo Nucera

Il sindaco facente funzioni che ha ricompattato il centrosinistra è convinto che la città abbia le carte in regola per aprire una nuova stagione da protagonista nel Mediterraneo. I conti risanati, il piano per riavvicinare le periferie e per rilanciare il progetto integrato dell’Area dello Stretto. Poi, l’emozione di correre con un cognome indissolubilmente legato alla città: «Sento la responsabilità, ma anche tanto affetto che mi viene restituito»
Il candidato del centrodestra atteso presso la sede romana del Ministero all’indomani del voto per discutere del futuro della città destinata ad essere porta del Mediterraneo e non più solo meta di passaggio. Questa mattina l’incontro presso la sede del partito
Prima consigliere, poi Capo di Gabinetto, si presenta nella lista del Pd mantenendo solide le proprie radici socialiste. «Avrei dichiarato il dissesto per avere maggior libertà di manovra e tasse non alle stelle». Poi l’appello al voto, che non è personale: «La partecipazione è fondamentale per concorrere alla scelta del governo della città»
Non si arresta l’impegno del noto ex sindacalista che aveva mosso i primi passi di questa tornata elettorale con il Polo Civico, poi la decisione di schierarsi con la coalizione di centrodestra all’interno di “Reggio protagonista”. La critica a Lamberti e l’endorsement nei confronti di Cannizzaro. I nodi di Piazza del Popolo e del ponticello sul Calopinace. «Ho avuto due maestri di nome Italo...»
Il senatore del Pd in città per il doppio appuntamento elettorale tra piazza Camagna e Pellaro. Al centro autonomia differenziata, riforme, fondi europei e campagna elettorale: «Il centrodestra ha rallentato il Pnrr, serve flessibilità per salvare i cantieri»
Il candidato della lista “Cannizzaro Sindaco”, intervistato sul truck di Lac a Piazza Italia, rilancia i temi di lavoro, università, turismo e rientro dei giovani emigrati: «Serve una città che guardi in grande»
Il candidato di Reset rivendica la paternità politica del percorso sul decentramento amministrativo e attacca il centrodestra: «Le circoscrizioni furono abolite dal governo Berlusconi, oggi qualcuno le usa come slogan elettorale».
La candidata al Consiglio comunale attacca il disegno di legge e il sì della Calabria alle pre-intese in sanità: «Si rischia un sistema sanitario a due velocità e una frammentazione irreversibile del Paese»
Il vicepresidente del Consiglio regionale chiede chiarimenti sull’utilizzo delle graduatorie già esistenti per rafforzare la rete assistenziale dell’Asp di Reggio Calabria. «Mancano ancora medici, infermieri, Oss e fisioterapisti previsti dal piano»
Il Movimento La Strada esprime apprezzamento per il documento presentato dal Forum delle Associazioni Familiari di Reggio Calabria e conferma la piena convergenza su una serie di misure già presenti nel proprio programma amministrativo.
Il presidente: «La trasformazione della mobilità non è soltanto un passaggio infrastrutturale, ma una sfida culturale e organizzativa. Governarla con metodo e competenza significa investire sulla qualità urbana, sulla sicurezza dei cittadini e sulla sostenibilità complessiva del territorio»
L’eurodeputato: «Non è soltanto una delle eccellenze del patrimonio agroalimentare mediterraneo ma è un comparto che riveste un ruolo centrale sotto il profilo economico, produttivo e culturale. In un contesto internazionale sempre più competitivo»
Il candidato nella lista Reggio Futura racconta la sua prima esperienza politica: «Dopo le minacce e gli attentati subiti dalla mia famiglia ho scelto di trasformare quella sofferenza in impegno». Poi l’affondo: «Basta politica fatta di slogan e fango, bisogna tornare a parlare dei problemi reali della città»