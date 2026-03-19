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Cronaca

Palmi, la Polizia arresta un uomo di 56 anni per l’incendio di un’autovettura

19 marzo, 2026
ULTIMA ORA
Azione dolosa

Palmi, la Polizia arresta un uomo di 56 anni per l’incendio di un’autovettura

VIDEO | Attraverso i sistemi di video-sorveglianza, si è avuto modo di accertare la natura dolosa dell’azione, compiuta da un soggetto travisato, con abiti scuri e cappuccio, intento a versare del liquido infiammabile sulla parte anteriore della vettura per poi darle fuoco
Redazione
Palmi, la Polizia arresta\u00A0un uomo di 56 anni per l’incendio di un’autovettura\n
Sicurezza, Legalità

Ispezione container sospetti al Porto di Gioia Tauro, domani la conferenza stampa a Rosarno  

Alle 11 presso la Casa del Popolo Giuseppe Valarioti. Interverranno attivisti dell’associazione "Per non dimenticare", Bds Italia, Global Movement to Gaza e realtà pro Palestina e sindacati locali in collegamento da Gioia Tauro
Redazione
Ispezione container sospetti al Porto di Gioia Tauro, domani la conferenza stampa a Rosarno\u00A0\u00A0\n
la svolta

Travolta da un’auto pirata a Reggio, individuato il responsabile

La Polizia locale e la Polizia di Stato lo hanno rintracciato grazie alle telecamere di sorveglianza nella zona di viale Calabria dove si è verificato l'incidente
redazione
Travolta da un’auto pirata a Reggio, individuato il responsabile\n
Verso il referendum

Gratteri risponde a Occhiuto: «Io devo chiedere scusa? Pensino ad arginare le fiumare»

Il governatore lo aveva accusato di «infangare la Calabria». Il procuratore ribatte rivendicando la sua scelta di restare e l’impegno contro la ‘ndrangheta: «Ho dedicato la mia vita a questa terra»
Redazione Cronaca
Gratteri risponde a Occhiuto:\u00A0«Io devo chiedere scusa? Pensino ad arginare le fiumare»\n

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19 marzo 2026
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il blitz

Ardore, minaccia i familiari con un coltello per ottenere soldi: arrestato

Grazie alla prontezza dei militari dell’Arma l’uomo è stato rapidamente immobilizzato e disarmato, evitando che la situazione potesse degenerare ulteriormente
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La frana

Maltempo nel Reggino, crolla parte di un convento a Stilo: nessun ferito –FOTO

Smottamenti anche a Caulonia e Benestare, dove il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole. Un’anziana miracolosamente scampata al disastro
Ilario Balì
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Indagini in corso

Reggio, una donna muore travolta da un’auto sul viale Calabria: conducente si dà alla fuga

La polizia sta indagando e raccogliendo le immagini delle telecamere al fine di individuare il responsabile che si sarebbe allontanato subito dopo l’impatto
18 marzo 2026
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Auto si ribalta nel torrente Sant’Agata a Cataforio: carabinieri salvano due persone intrappolate

VIDEO | Il veicolo si era capovolto al centro del corso d’acqua, con gli occupanti impossibilitati a uscire autonomamente
18 marzo 2026
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Salvataggio eroico a Cardeto, i Vigili del Fuoco strappano un uomo alla furia del torrente in piena

Le operazioni si sono svolte in condizioni estreme: soccorritori e malcapitato sono stati travolti dall’acqua, rimanendo per alcuni istanti completamente immersi e bloccati
redazione
17 marzo 2026
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Reggio, controlli straordinari della Polfer per il contrasto dei furti di rame in ambito ferroviario

La finalità dei controlli è di intercettare ed interrompere la filiera di illegalità legata all’oro rosso, attraverso verifiche sulle autorizzazioni all’esercizio dell’attività ed al trattamento dei materiali nei centri di rottamazione
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Reggio,\u00A0controlli straordinari della Polfer per il contrasto dei furti di rame in ambito ferroviario\n
Accertamenti in corso

Autostrada A2 del Mediterraneo, incidente nel tratto tra Gioia Tauro e Palmi: un ferito lieve

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Palmi, gli agenti della Polizia Stradale, il personale sanitario del 118 e l’Anas
16 marzo 2026
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La denuncia

«Al porto di Gioia Tauro container con materiale bellico diretto in Israele», i sindacati chiedono controlli

Usb e Orsa invocano verifiche da parte di Dogana e Guardia di finanza e invitano i portuali a non movimentare i container sospetti: «Riflettere sulla propria responsabilità nella catena della guerra». Orrico (M5S): «Grave, vogliamo risposte»
Redazione Cronaca
16 marzo 2026
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Evitata tragedia

Marina di Gioiosa Ionica, tenta di dar fuoco all’abitazione dei vicini con una bombola del gas: arrestata una donna

Grazie al tempestivo intervento di Polizia e Vigili del Fuoco, evacuate le persone senza feriti; la donna è stata arrestata e posta in custodia cautelare
Redazione
16 marzo 2026
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Marina di Gioiosa Ionica, tenta di dar fuoco\u00A0all’abitazione dei vicini con una bombola del gas: arrestata una donna\n
L’intervento

Roccella Ionica, uomo precipita in un dirupo di 40 metri: salvato dai Vigili del Fuoco dopo ore di lavoro

Intervento all’alba in località Pietra di Fronte: decisive le squadre di Siderno e Monasterace con gli specialisti Speleo Alpini. L’uomo recuperato con l’autoscala e trasportato all’ospedale di Locri con contusioni e abrasioni
Redazione
14 marzo 2026
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Cronaca

Rapina a mano armata al Toys Center di Reggio, arrestati i due autori

Il fatto risale al 22 dicembre 2025 quando all’interno del punto vendita di via De Nava due soggetti entravano con il volto coperto da passamontagna e rubavano dalla cassaforte di 45mila euro
14 marzo 2026
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Tragico epilogo

Catona, muore il 79enne investito a febbraio: l’uomo era ricoverato in condizioni critiche al Gom

Il pedone era stato travolto da un’auto, ed il decesso arriva a poche ore da quello del 74enne coinvolto in un incidente a Ravagnese lo scorso 5 marzo. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria mentre proseguono gli accertamenti sulla dinamica
Silvio Cacciatore
13 marzo 2026
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Fermato

Incendio al Sunset di Palmi, c’è un indagato: il rogo per ripicca dopo un diverbio con i titolari

Continuano gli approfondimenti della Procura. Quando le fiamme si sono propagate la sera dell’8 marzo erano presenti numerosi clienti che per fortuna sono riusciti a mettersi in salvo
Giuseppe Mancini
13 marzo 2026
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Ravagnese, morto il pedone investito da un ciclomotore. Proseguono le indagini sulla dinamica dell’incidente

L’uomo, 74 anni, è deceduto al Gom dopo il ricovero d’urgenza una settimana fa. Alla guida del mezzo un minore
Melania Neri
13 marzo 2026
Ore 08:47
Ravagnese, morto il pedone investito da un ciclomotore. Proseguono le indagini sulla dinamica dell’incidente\n
Senza scrupoli

Farmaci tumorali rubati in Calabria e venduti al Nord, l’inchiesta si allarga: «Furti anche a Gioia Tauro, c’è un circuito ampio»

Le carte dell’indagine che ha portato all’arresto di quattro persone per le razzie nell’ospedale di Melito Porto Salvo. I magistrati sospettano un giro più vasto: «Cinque episodi in regione e altri nel resto d’Italia». Atti già inviati alle Procure competenti
Pablo Petrasso
12 marzo 2026
Ore 16:32
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Indagine giudiziaria

Furti di farmaci oncologici a Melito, il procuratore Borrelli: «Un fatto gravissimo e oneroso per lo Stato»

Il procuratore Giuseppe Borrelli commenta l’operazione che ha portato all’arresto dei responsabili dei furti di farmaci oncologici all’ospedale di Melito. «Un fatto gravissimo e oneroso per le casse pubbliche».
Silvio Cacciatore
12 marzo 2026
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Numeri preoccupanti

Piccoli ‘ndranghetisti crescono: in Calabria aumenta l’incidenza dei minori indagati per mafia, sono lo 0,07 per mille

I dati di Save the Children sui reati nel rapporto “(Dis)armati. Un'indagine sulla diffusione della violenza giovanile, tra percezione e realtà”. Crescono le denunce per lesioni personali e rapine
Redazione Attualità
12 marzo 2026
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Sanità e criminalità

Melito, maxi furto di farmaci oncologici all’ospedale “Tiberio Evoli”: arrestati quattro uomini, danno da oltre 1,2 milioni

I Carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro soggetti originari di Napoli e provincia. Le indagini della Procura di Reggio Calabria hanno ricostruito una rete criminale specializzata nei furti di medicinali salvavita.
Redazione
12 marzo 2026
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Sicurezza ferroviaria

Controlli straordinari nelle stazioni calabresi: operazione della Polfer per la sicurezza dei viaggiatori

Servizio ad alta visibilità disposto a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria. Agenti impegnati nelle stazioni e a bordo dei treni con metal detector e dispositivi per controlli in tempo reale.
Redazione
12 marzo 2026
Ore 10:23
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Controlli sul territorio

Arghillà, servizio massivo della Polizia Locale: denunciate cinque persone per furti di acqua ed energia

L’operazione è stata condotta nell’ambito del focus ‘ndrangheta con il supporto dei tecnici Enel Distribuzione e Sorical. Dopo i controlli danneggiato un mezzo Enel con i pneumatici squarciati.
Redazione
12 marzo 2026
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Terzo tentativo

Il Grande Albergo Miramare tornerà domani all’asta al prezzo ribassato di quasi 9 milioni di euro