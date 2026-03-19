Palmi, la Polizia arresta un uomo di 56 anni per l’incendio di un’autovettura

VIDEO | Attraverso i sistemi di video-sorveglianza, si è avuto modo di accertare la natura dolosa dell’azione, compiuta da un soggetto travisato, con abiti scuri e cappuccio, intento a versare del liquido infiammabile sulla parte anteriore della vettura per poi darle fuoco
Alle 11 presso la Casa del Popolo Giuseppe Valarioti. Interverranno attivisti dell’associazione "Per non dimenticare", Bds Italia, Global Movement to Gaza e realtà pro Palestina e sindacati locali in collegamento da Gioia Tauro
La finalità dei controlli è di intercettare ed interrompere la filiera di illegalità legata all’oro rosso, attraverso verifiche sulle autorizzazioni all’esercizio dell’attività ed al trattamento dei materiali nei centri di rottamazione
Usb e Orsa invocano verifiche da parte di Dogana e Guardia di finanza e invitano i portuali a non movimentare i container sospetti: «Riflettere sulla propria responsabilità nella catena della guerra». Orrico (M5S): «Grave, vogliamo risposte»
Intervento all’alba in località Pietra di Fronte: decisive le squadre di Siderno e Monasterace con gli specialisti Speleo Alpini. L’uomo recuperato con l’autoscala e trasportato all’ospedale di Locri con contusioni e abrasioni
Il pedone era stato travolto da un’auto, ed il decesso arriva a poche ore da quello del 74enne coinvolto in un incidente a Ravagnese lo scorso 5 marzo. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria mentre proseguono gli accertamenti sulla dinamica
Le carte dell’indagine che ha portato all’arresto di quattro persone per le razzie nell’ospedale di Melito Porto Salvo. I magistrati sospettano un giro più vasto: «Cinque episodi in regione e altri nel resto d’Italia». Atti già inviati alle Procure competenti
Il procuratore Giuseppe Borrelli commenta l’operazione che ha portato all’arresto dei responsabili dei furti di farmaci oncologici all’ospedale di Melito. «Un fatto gravissimo e oneroso per le casse pubbliche».
I Carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro soggetti originari di Napoli e provincia. Le indagini della Procura di Reggio Calabria hanno ricostruito una rete criminale specializzata nei furti di medicinali salvavita.
Servizio ad alta visibilità disposto a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria. Agenti impegnati nelle stazioni e a bordo dei treni con metal detector e dispositivi per controlli in tempo reale.