Reggio al via l'operazione Piazza Pulita

Il neo sindaco in piazza del Popolo: «Voglio che arrivi a tutti i reggini un messaggio chiaro: stiamo ripristinando la normalità. E insieme alla normalità arriva anche la tolleranza zero verso ogni forma di degrado»
L’assessore replica duramente alla minoranza e chiarisce la sua posizione nell’associazione di Protezione Civile: «Tutto documentato e verificabile, si sta cercando di colpire chi dedica tempo alla comunità»
L’Agenzia del Demanio, il Comune e l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria hanno sottoscritto un accordo per la rigenerazione del patrimonio immobiliare della città, che potrà essere valorizzato anche in collaborazione con i privati
Il sindaco ha spiegato ratio e operatività dell’intervento massivo, scattato all'alba da Piazza del Popolo, e nato dalla sinergia tra l'amministrazione comunale, la società Ecologia Oggi e le forze di Polizia Locale e Metropolitana. Raddoppiato il conferimento in discarica, e sanzioni triplicate per gli «sciacalli» della spazzatura. L’appello ai cittadini del Comandante Zucco
Il partito esprime forte preoccupazione per il protrarsi del malfunzionamento presso il nosocomio locale. Il presidente, Antonino Papalia: «Non è accettabile che la situazione si trascini per mesi. Chiediamo tempi certi per il ripristino»
L’eurodeputata invita i Comuni a candidarsi al premio della Commissione europea dedicato ai centri urbani più inclusivi. In palio risorse economiche e il riconoscimento delle migliori pratiche per abbattere le barriere e favorire la piena partecipazione delle persone con disabilità
Insediato il Consiglio della III Circoscrizione – Reggio Nord. Il gruppo “Uniti per Reggio Nord” annuncia un’opposizione responsabile e rilancia il ruolo delle nuove istituzioni territoriali come leva per completare il progetto della città policentrica
Su proposta del segretario nazionale Uil Pierpaolo Bombardieri, il congresso si è espresso all’unanimità la favore di colei che ha guidato l’organizzazione regionale negli ultimi due anni. Nominata anche la segreteria regionale.
Alessandra Papandrea denuncia presunte criticità nei lavori realizzati nel centro cittadino e sollecita verifiche sulla conformità delle opere, oltre a maggiori controlli contro la sosta che ostacola l’utilizzo delle rampe
Consegnati i lavori di adeguamento dello stadio alle normative vigenti. Entro settembre prevista la conclusione degli interventi, mentre è già programmata la realizzazione di una nuova struttura sportiva finanziata con il Decreto Periferie
Il consigliere comunale e metropolitano del Pd annuncia un’interrogazione formale e chiede un consiglio comunale aperto sulla situazione dell’Università Dante Alighieri, dopo le posizioni assunte dal Ministero e il mancato coinvolgimento degli enti locali
Il gruppo consiliare di opposizione presenta un’interpellanza al sindaco e agli uffici comunali dopo le segnalazioni arrivate da diverse zone del territorio, chiedendo interventi concreti e maggiore trasparenza