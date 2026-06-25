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Politica

Reggio al via l'operazione Piazza Pulita

25 giugno, 2026
ULTIMA ORA
Politica

Operazione Piazza Pulita a Reggio, Cannizzaro inaugura una stagione di interventi straordinari di pulizia e controllo

Il neo sindaco in piazza del Popolo: «Voglio che arrivi a tutti i reggini un messaggio chiaro: stiamo ripristinando la normalità. E insieme alla normalità arriva anche la tolleranza zero verso ogni forma di degrado»
Redazione
Operazione Piazza Pulita a Reggio,\u00A0Cannizzaro inaugura\u00A0una stagione di interventi straordinari di pulizia e controllo
Online

Ecco il nuovo sito istituzionale dell’eurodeputata Giusi Princi: «Abbiamo aperto una soglia tra Europa, territori e cittadini»

Il messaggio “Un’Europa che cresce” è la sintesi di un percorso nel quale il mandato europeo si innesta su una storia professionale fortemente orientata alla formazione e al servizio pubblico
redazione
Ecco il nuovo sito istituzionale dell’eurodeputata Giusi Princi: «Abbiamo aperto una soglia tra Europa, territori e cittadini»\n
L'analisi

Il nuovo corso di Gioia Tauro, tra gli accertamenti contabili e l'eredità scomoda ricevuta da Scarcella

Proseguono le segnalazioni della Giunta e le verifiche della Commissione d'accesso per trovare risposta ai molteplici interrogativi
Redazione
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le dichiarazioni

Siderno, il Pd: «Sullo stadio Raciti l’ennesimo abbaglio delle minoranze»

I dem insorgono: «Il rinvio di qualche giorno dell’approvazione in Consiglio del progetto esecutivo è figlio di quella virtuosa prudenza che caratterizza l’Amministrazione Fragomeni»
Redazione
Siderno, il Pd: «Sullo stadio Raciti l’ennesimo abbaglio delle minoranze»\n

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Tendopoli San Ferdinando, presto lo smantellamento

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Fotografia e arti visive per una Reggio "Ulteriore"

24 giugno 2026
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Reggio, fissata la data del primo Consiglio comunale

24 giugno 2026
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Elisa Barresi intervista Pietro Adorato

24 giugno 2026
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25 giugno 2026
Ore 12:00
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24 giugno 2026
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Politica

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24 giugno 2026
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24 giugno 2026
Ore 16:43
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25 giugno 2026
Ore 12:00
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Cultura

Fotografia e arti visive per una Reggio "Ulteriore"

24 giugno 2026
Ore 19:23
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la risposta

Caulonia, Ierace respinge le accuse: «Nessun conflitto di interessi, solo fango sulla mia persona»

L’assessore replica duramente alla minoranza e chiarisce la sua posizione nell’associazione di Protezione Civile: «Tutto documentato e verificabile, si sta cercando di colpire chi dedica tempo alla comunità»
il.ba.
25 giugno 2026
Ore 15:18
Caulonia, Ierace respinge le accuse: «Nessun conflitto di interessi, solo fango sulla mia persona»\n
patto istituzionale

Catanzaro, presentato a Palazzo De Nobili il Piano Città degli immobili pubblici

L’Agenzia del Demanio, il Comune e l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria hanno sottoscritto un accordo per la rigenerazione del patrimonio immobiliare della città, che potrà essere valorizzato anche in collaborazione con i privati

Redazione
25 giugno 2026
Ore 12:31
Catanzaro, presentato a Palazzo De Nobili il Piano Città degli immobili pubblici
L’operazione

Reggio al via l'operazione "Piazza Pulita", Cannizzaro: «Tolleranza zero contro gli incivili, in 20 giorni restituiamo decoro alla città»

Il sindaco ha spiegato ratio e operatività dell’intervento massivo, scattato all'alba da Piazza del Popolo, e nato dalla sinergia tra l'amministrazione comunale, la società Ecologia Oggi e le forze di Polizia Locale e Metropolitana. Raddoppiato il conferimento in discarica, e sanzioni triplicate per gli «sciacalli» della spazzatura. L’appello ai cittadini del Comandante Zucco
Claudio Labate
25 giugno 2026
Ore 11:20
Reggio al via l'operazione \"Piazza Pulita\", Cannizzaro: «Tolleranza zero contro gli incivili, in 20 giorni restituiamo decoro alla città»\n
La convocazione

Consiglio comunale a Siderno: convocata la seduta straordinaria

All’ordine del giorno undici punti, tra cui la rottamazione quinquies, variazioni di bilancio, il riconoscimento di debiti fuori bilancio e l’adesione del Comune all’associazione “Avviso Pubblico”
Redazione
25 giugno 2026
Ore 09:37
Consiglio comunale a Siderno: convocata la seduta straordinaria\n
La presentazione

Porto di Villa San Giovanni, Minasi (Lega): «Subito chiarezza su tempi e operatività. Tuteliamo imprese, lavoratori e indotto»

La senatrice reggina chiede la massima chiarezza sulle prospettive a tutela di un patrimonio economico che appartiene alla città e da cui dipendono la stabilità e lo sviluppo del territorio
24 giugno 2026
Ore 16:44
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La denuncia

Ospedale di Gioia Tauro, Fratelli d'Italia invoca un intervento urgente per il ripristino degli ascensori

Il partito esprime forte preoccupazione per il protrarsi del malfunzionamento presso il nosocomio locale. Il presidente, Antonino Papalia: «Non è accettabile che la situazione si trascini per mesi. Chiediamo tempi certi per il ripristino»
24 giugno 2026
Ore 16:29
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Andata senza ritorno

Giovani, Nesci (FdI-Ecr): «Il diritto a restare è la vera sfida che il centrodestra vincerà»

L'europarlamentare di Fratelli d'Italia è intervenuto sul tema dello spopolamento giovanile e della perdita di capitale umano nel Mezzogiorno
24 giugno 2026
Ore 12:24
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dai comuni

Futuro Nazionale, dieci comitati del Reggino danno vita a una regia territoriale

«Identità, competenza e dirittura morale le basi del nostro impegno»
Redazione
24 giugno 2026
Ore 09:56
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le dichiarazioni

Villa San Giovanni, Santoro: «Sulla pulizia delle spiagge un problema di fiducia politica»

Dopo l’intervento dell capogruppo consiliare di Forza Italia la maggioranza ha corretto il tiro
Redazione
24 giugno 2026
Ore 09:28
Villa San Giovanni, Santoro: «Sulla pulizia delle spiagge un problema di fiducia politica»\n
l’incontro

Lucano porta al Parlamento Europeo i superstiti e i familiari della strage di Cutro

L’iniziativa dell’eurodeputato ed ex sindaco di Riace: «Portare la voce di chi non ha voce né potere all’interno del palazzo è uno degli impegni che ci siamo presi»
Ilario Balì
24 giugno 2026
Ore 09:00
Lucano porta al Parlamento Europeo i superstiti e i familiari della strage di Cutro\n
Access City Award 2027

Princi chiama le città calabresi alla sfida europea: «L’accessibilità è il presupposto per trasformare i diritti in realtà»

L’eurodeputata invita i Comuni a candidarsi al premio della Commissione europea dedicato ai centri urbani più inclusivi. In palio risorse economiche e il riconoscimento delle migliori pratiche per abbattere le barriere e favorire la piena partecipazione delle persone con disabilità
Redazione
24 giugno 2026
Ore 08:41
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Tributi locali

Brancaleone, la minoranza chiede il Consiglio comunale urgente: «La rottamazione quinquies può aiutare famiglie, imprese e bilanci dell’Ente»

Mesiani, Arcadia, Praticò e Siviglia sollecitano la discussione della proposta per consentire la regolarizzazione di IMU, TARI e altri debiti comunali attraverso condizioni agevolate e sostenibili
Redazione
24 giugno 2026
Ore 08:11
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Decentramento

Circoscrizioni, Giordano: «Siano strumenti reali di partecipazione e sviluppo dei territori»

Insediato il Consiglio della III Circoscrizione – Reggio Nord. Il gruppo “Uniti per Reggio Nord” annuncia un’opposizione responsabile e rilancia il ruolo delle nuove istituzioni territoriali come leva per completare il progetto della città policentrica
Redazione
24 giugno 2026
Ore 07:49
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L’elezione

Uil Calabria, Mariaelena Senese confermata segretaria generale del sindacato confederale

Su proposta del segretario nazionale Uil Pierpaolo Bombardieri, il congresso si è espresso all’unanimità la favore di colei che ha guidato l’organizzazione regionale negli ultimi due anni. Nominata anche la segreteria regionale.
23 giugno 2026
Ore 17:09
Uil Calabria, Mariaelena Senese confermata segretaria generale del sindacato confederale\n\n\n
le dichiarazioni

Treni, Irto: «Il ministero vanta statistiche contraddette dai disagi quotidiani dei viaggiatori»

Il senatore reggino del Pd insieme ai colleghi Basso e Fina: «Chiediamo al governo onestà intellettuale, investimenti mirati e risposte concrete per i cittadini»
Redazione
23 giugno 2026
Ore 12:48
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Nuovo comitato

Nasce a Gioia Tauro il comitato legato al movimento politico Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci

A guidarlo l’imprenditore Carlo Petracca: «La nostra città risponde presente alla nuova ondata che sta attraversando l'Italia»
Redazione
23 giugno 2026
Ore 08:25
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Barriere architettoniche

Polistena Futura accende i riflettori sull’accessibilità e chiede interventi concreti per l’inclusione

Alessandra Papandrea denuncia presunte criticità nei lavori realizzati nel centro cittadino e sollecita verifiche sulla conformità delle opere, oltre a maggiori controlli contro la sosta che ostacola l’utilizzo delle rampe
Redazione
23 giugno 2026
Ore 07:44
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Gli interventi

Rosarno, prosegue l’impegno del Comune per gli impianti sportivi

Consegnati i lavori di adeguamento dello stadio alle normative vigenti. Entro settembre prevista la conclusione degli interventi, mentre è già programmata la realizzazione di una nuova struttura sportiva finanziata con il Decreto Periferie
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23 giugno 2026
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Palazzo San Giorgio

Università Dante Alighieri, Versace porta il caso in Consiglio comunale: «Servono trasparenza, confronto istituzionale e una strategia chiara per il futuro dell’Ateneo»

Il consigliere comunale e metropolitano del Pd annuncia un’interrogazione formale e chiede un consiglio comunale aperto sulla situazione dell’Università Dante Alighieri, dopo le posizioni assunte dal Ministero e il mancato coinvolgimento degli enti locali
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Niente acqua

Emergenza idrica a Campo Calabro, Primavera Campese va all’attacco: «Dopo quasi nove anni i cittadini convivono con gli stessi disagi»

Il gruppo consiliare di opposizione presenta un’interpellanza al sindaco e agli uffici comunali dopo le segnalazioni arrivate da diverse zone del territorio, chiedendo interventi concreti e maggiore trasparenza
Redazione
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