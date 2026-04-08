Anna Foti intervista Vanna Micalizzi.mp4

Variazione di bilancio urgente da 130mila euro deliberata dalla Giunta. Lavori al via la prossima settimana. Contatti con la Regione per la spiaggia, valutazioni in corso per i lidi balneari, pulizia della strada Amusa–Roccella in programma.
Dall’esperienza di successo del Comitato Feste KORÍ nasce una fase più strutturata che punta su partecipazione, iniziative mirate e valorizzazione delle diverse realtà del territorio. In vista delle elezioni amministrative, il neoeletto presidente chiede che il mondo del sociale sia perno centrale dei futuri amministratori comunali
Aveva 87 anni, uomo dello Stretto e punto di riferimento familiare; una vita segnata dal lavoro, dalle radici e da un legame profondo con il mare che ha accompagnato la sua storia. Il Presidente del Network Domenico Maduli: «Vicini con rispetto e cordoglio»
Attualmente l’ufficio di zona si occupa solo di servizi minori, mentre tutta l'attività di controllo sostanziale è accentrata a Reggio Calabria. Lanciato un appello ad assessori e consiglieri regionali
VIDEO | Il progetto “La Cura” diventa simbolo della creatività dei giovani di Reggio Calabria: un’iniziativa che unisce tradizione e innovazione e rilancia la necessità di investire nel design come leva culturale e territoriale
La coordinatrice metropolitana di Fratelli d’Italia, Ersilia Cedro, interviene sull’assetto del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo dopo l’avvio dell’iter per il nuovo rettore: nel mirino l’assenza della componente dei professori e la posizione dell’avvocato Giuseppe Falcomatà, ritenuta non più coerente con il ruolo attuale.
Geologo planetario di Feroleto della Chiesa, post doc all’Unical, ha diretto una sessione scientifica sul pianeta rosso alla Lunar and Planetary Science Conference nei giorni della partenza della missione Artemis II: «Pensavo che il mio fosse un sogno, non posso credere di essere arrivato fin qui»
In occasione delle festività pasquali, la Garante regionale propone una riflessione profonda su giustizia, misericordia e responsabilità, richiamando il valore delle parole e la necessità di costruire percorsi autentici di cambiamento, anche nei contesti più difficili come il sistema penitenziario
La responsabile del coordinamento Mense, suor Maria Teresa Bergese: «Il nostro è un impegno animato dal desiderio di garantire ascolto e presenza accanto ai nostri fratelli e alle nostre sorelle in difficoltà»