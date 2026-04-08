Social
Home page>Società>Anna Foti intervista Van...

24 ORE ALL NEWS

Video

Società

Anna Foti intervista Vanna Micalizzi.mp4

8 aprile, 2026
ULTIMA ORA
Ciclone Harry

Amministrazione comunale al lavoro per il ripristino del lungomare di Caulonia

Variazione di bilancio urgente da 130mila euro deliberata dalla Giunta. Lavori al via la prossima settimana. Contatti con la Regione per la spiaggia, valutazioni in corso per i lidi balneari, pulizia della strada Amusa–Roccella in programma.
Redazione
Amministrazione comunale al lavoro per il ripristino del lungomare di Caulonia\n
Sport e beneficenza

Tennis e solidarietà a Reggio Calabria: al via “Fai anche tu un match point per la vita”

Dal 9 al 12 aprile 2026 la manifestazione benefica in favore della Rotary Foundation e dell’Oncoematologia Pediatrica del Grande Ospedale Metropolitano
Redazione
Tennis e solidarietà a Reggio Calabria: al via “Fai anche tu un match point per la vita”\n
Progetto Secria

Pellegrina di Bagnara si prepara per la VI Festa della Mietitura

Appuntamento al prossimo 12 luglio per una delle manifestazioni che meglio raccontano l’anima più autentica della Calabria
Redazione
Pellegrina\u00A0di Bagnara si prepara per la\u00A0VI Festa della Mietitura\n
impegno per la comunità

Condofuri, Laurenzano arriva alla guida della Pro Loco e lancia un messaggio ai candidati sindaco: «Ascoltate le associazioni»

Dall’esperienza di successo del Comitato Feste KORÍ nasce una fase più strutturata che punta su partecipazione, iniziative mirate e valorizzazione delle diverse realtà del territorio. In vista delle elezioni amministrative, il neoeletto presidente chiede che il mondo del sociale sia perno centrale dei futuri amministratori comunali
Silvio Cacciatore
Condofuri, Laurenzano arriva alla guida della Pro Loco e lancia un messaggio ai candidati sindaco: «Ascoltate le associazioni»\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Cronaca

Allarme carburante per i voli, timori al Tito Minniti

8 aprile 2026
Ore 11:06
Allarme carburante per i voli, timori al Tito Minniti
Sport

Al "Cilea" di Reggio splende la stella Nba Kobe Bryant

8 aprile 2026
Ore 11:04
Al \"Cilea\" di Reggio splende la stella Nba Kobe Bryant
Politica

Reggio, quattro candidati per palazzo San Giorgio

7 aprile 2026
Ore 11:19
Reggio, quattro candidati per palazzo San Giorgio
Società

Aldea Bellantonio intervista Domenico Gatto

8 aprile 2026
Ore 15:26
Aldea Bellantonio intervista Domenico Gatto
Politica

Reggio, quattro candidati per palazzo San Giorgio

7 aprile 2026
Ore 11:19
Reggio, quattro candidati per palazzo San Giorgio
Società

Aldea Bellantonio intervista Domenico Gatto

8 aprile 2026
Ore 15:26
Aldea Bellantonio intervista Domenico Gatto
Cronaca

Allarme carburante per i voli, timori al Tito Minniti

8 aprile 2026
Ore 11:06
Allarme carburante per i voli, timori al Tito Minniti
Sport

Al "Cilea" di Reggio splende la stella Nba Kobe Bryant

8 aprile 2026
Ore 11:04
Al \"Cilea\" di Reggio splende la stella Nba Kobe Bryant
Politica

Reggio, quattro candidati per palazzo San Giorgio

7 aprile 2026
Ore 11:19
Reggio, quattro candidati per palazzo San Giorgio
Società

Aldea Bellantonio intervista Domenico Gatto

8 aprile 2026
Ore 15:26
Aldea Bellantonio intervista Domenico Gatto
Cronaca

Allarme carburante per i voli, timori al Tito Minniti

8 aprile 2026
Ore 11:06
Allarme carburante per i voli, timori al Tito Minniti
Sport

Al "Cilea" di Reggio splende la stella Nba Kobe Bryant

8 aprile 2026
Ore 11:04
Al \"Cilea\" di Reggio splende la stella Nba Kobe Bryant
Aiuti umanitari

Global Sumud Flotilla, una barca farà tappa a Reggio prima della partenza verso Gaza

Incontro pubblico il 10 aprile al CSOA Angelina Cartella con equipaggio, conferenza stampa e iniziative solidali
Redazione
8 aprile 2026
Ore 16:53
Global Sumud Flotilla, una barca farà tappa a Reggio\u00A0prima della partenza verso Gaza\n
Il lutto

Nel vento e nel mare. Si è spento Giovanni, zio della giornalista Elisa Barresi. Il cordoglio del network LaC

Aveva 87 anni, uomo dello Stretto e punto di riferimento familiare; una vita segnata dal lavoro, dalle radici e da un legame profondo con il mare che ha accompagnato la sua storia. Il Presidente del Network Domenico Maduli: «Vicini con rispetto e cordoglio»
Redazione
8 aprile 2026
Ore 13:50
Nel vento e nel mare. Si è spento Giovanni, zio della giornalista Elisa Barresi. Il cordoglio del network LaC\n
compleanno speciale

Reggio, l’amministrazione comunale festeggia il centenario Paolo Raffa

In rappresentanza del Comune a formulare gli auguri al festeggiato il delegato Gianni Latella
Redazione
8 aprile 2026
Ore 12:26
Reggio, l’amministrazione comunale\u00A0festeggia il centenario Paolo Raffa\n
il caso

Più di 140 chilometri per un diritto, i commercialisti della Locride all’Agenzia delle Entrate: «Basta disagi, si istituisca uno sportello accertamenti a Locri»

Attualmente l’ufficio di zona si occupa solo di servizi minori, mentre tutta l'attività di controllo sostanziale è accentrata a Reggio Calabria. Lanciato un appello ad assessori e consiglieri regionali
Ilario Balì
8 aprile 2026
Ore 12:00
Più di 140 chilometri per un diritto, i commercialisti della Locride all’Agenzia delle Entrate: «Basta disagi, si istituisca uno sportello accertamenti a Locri»\n
l’iniziativa

Truffe agli anziani, incontro informativo con la Polizia di Stato nei locali dell’ex Circoscrizione di Sbarre

È stato evidenziato come negli ultimi anni si sia registrato un aumento dei raggiri
8 aprile 2026
Ore 09:36
Truffe agli anziani, incontro informativo con la Polizia di Stato nei locali dell’ex Circoscrizione di Sbarre\n
Ingresso libero

Nigun Cultural Lab, musica, cultura e territorio si incontrano al Castello di Placanica

Appuntamento per il prossimo 11 aprile con tavola rotonda, concerto e masterclass di clarinetto con artisti di livello internazionale
8 aprile 2026
Ore 08:30
Nigun Cultural Lab, musica, cultura e territorio si incontrano al Castello di Placanica\n
A tu per tu

Talento reggino e design: investire nella cultura per costruire il futuro

VIDEO | Il progetto “La Cura” diventa simbolo della creatività dei giovani di Reggio Calabria: un’iniziativa che unisce tradizione e innovazione e rilancia la necessità di investire nel design come leva culturale e territoriale
 

Elisa Barresi
7 aprile 2026
Ore 16:00
Talento reggino e design: investire nella cultura per costruire il futuro
Vanto calabrese

Premio "Padri del Folklore" ad Antonio Ambrogio di Motta San Giovanni

Il riconoscimento è stato conferito a Polla nell'ambito della rassegna nazionale di musiche e canti folklorici ed etnici
7 aprile 2026
Ore 15:45
Premio \"Padri del Folklore\" ad Antonio Ambrogio di Motta San Giovanni\n
La cerimonia

A Gallico ricordata la figura del capitano Vincenzo Caridi: intitolata una strada

Da oggi una via porta il suo nome e la sua memoria diventa patrimonio collettivo
7 aprile 2026
Ore 14:28
A Gallico\u00A0ricordata la figura\u00A0del capitano Vincenzo Caridi: intitolata una strada\n\n\n
università reggina

Dante Alighieri, Cedro (FdI) attacca: «CdA irregolare, situazione incomprensibile»

La coordinatrice metropolitana di Fratelli d’Italia, Ersilia Cedro, interviene sull’assetto del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo dopo l’avvio dell’iter per il nuovo rettore: nel mirino l’assenza della componente dei professori e la posizione dell’avvocato Giuseppe Falcomatà, ritenuta non più coerente con il ruolo attuale.
Redazione
7 aprile 2026
Ore 11:06
Dante Alighieri, Cedro (FdI) attacca: «CdA irregolare, situazione incomprensibile»\n
grandi opere

Museo del Mare, pubblicata la manifestazione d’interesse. Romeo: «I contenuti saranno scelti assieme alla città»

L’avviso è rivolto agli operatori culturali interessati a proporre progetti di valorizzazione degli spazi espositivi
Redazione
7 aprile 2026
Ore 10:28
Museo del Mare, pubblicata la manifestazione d’interesse. Romeo: «I contenuti saranno scelti assieme alla città»\n
Turismo

Stilo, la Cattolica resta chiusa e cresce la protesta: la Pro Loco lancia una mobilitazione per la riapertura del monumento simbolo

Annunciate raccolta firme e iniziative pubbliche mentre operatori e cittadini chiedono tempi certi sui lavori
Redazione
7 aprile 2026
Ore 07:03
Stilo, la Cattolica resta chiusa e cresce la protesta: la Pro Loco lancia una mobilitazione per la riapertura del monumento simbolo\n
L’intervista

Tra Marte, Venere e la Luna: il calabrese Nicola Mari protagonista in Texas alla più importante conferenza mondiale sullo spazio

Geologo planetario di Feroleto della Chiesa, post doc all’Unical, ha diretto una sessione scientifica sul pianeta rosso alla Lunar and Planetary Science Conference nei giorni della partenza della missione Artemis II: «Pensavo che il mio fosse un sogno, non posso credere di essere arrivato fin qui»
Mariassunta Veneziano
7 aprile 2026
Ore 04:15
Tra Marte, Venere e la Luna: il calabrese Nicola Mari protagonista in Texas alla più importante conferenza mondiale sullo spazio\n\n\n
l’evento

Quasi 550 metri di dolcezza, a Siderno una “sguta” da guinness

Bagno di folla per il tradizionale appuntamento di Pasquetta. Per il dolce tipico battuto il record dello scorso anno
Ilario Balì
6 aprile 2026
Ore 18:00
Quasi 550 metri di dolcezza, a Siderno una “sguta” da guinness\n
Il cordoglio

Reggio saluta Rosetta Scopelliti, il dolore di una città e della scuola per una figura che ha unito insegnamento, memoria e impegno civile

Docente di Lettere al Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” e sorella del giudice Antonino Scopelliti, è stato un riferimento educativo e umano per generazioni di studenti
Redazione
6 aprile 2026
Ore 06:40
Reggio saluta Rosetta Scopelliti, il dolore di una città e della scuola per una figura che ha unito insegnamento, memoria e impegno civile\n
Destinazioni

Pasquetta nell’Area Grecanica: dai borghi storici alla natura incontaminata, ecco come scoprire un territorio unico

Una giornata da vivere lungo la costa ionica e nell’entroterra aspromontano, con paesaggi, monumenti e testimonianze antiche che raccontano l’identità più autentica della Calabria Greca
Silvio Cacciatore
5 aprile 2026
Ore 16:00
Pasquetta nell’Area Grecanica: dai borghi storici alla natura incontaminata, ecco come scoprire un territorio unico\n
Auguri dentro le mura

La Pasqua e il coraggio delle seconde possibilità: il messaggio della Garante Russo

In occasione delle festività pasquali, la Garante regionale propone una riflessione profonda su giustizia, misericordia e responsabilità, richiamando il valore delle parole e la necessità di costruire percorsi autentici di cambiamento, anche nei contesti più difficili come il sistema penitenziario
Elisa Barresi
5 aprile 2026
Ore 12:00
La Pasqua e il coraggio delle seconde possibilità: il messaggio della Garante Russo\n
Il messaggio

Pasqua, Papa Leone in piazza San Pietro: «Mondo ferito da guerre e ingiustizie»

Il Pontefice all'Urbi et Orbi: «Chi ha in mano armi le deponga». E annuncia una veglia per la pace il prossimo 11 aprile
Redazione
5 aprile 2026
Ore 10:50
Pasqua, Papa Leone in piazza San Pietro: «Mondo ferito da guerre e ingiustizie»\n
Tempo di Grazia

Resurrezione e Speranza, la Caritas di Reggio rinnova la promessa di amore e prossimità alle persone fragili

La responsabile del coordinamento Mense, suor Maria Teresa Bergese: «Il nostro è un impegno animato dal desiderio di garantire ascolto e presenza accanto ai nostri fratelli e alle nostre sorelle in difficoltà»
Anna Foti
5 aprile 2026
Ore 09:00
Resurrezione e Speranza, la Caritas di Reggio rinnova la promessa di amore e prossimità alle persone fragili \n
Riti Pasquali

Pasqua di fede e tradizione nel Reggino per riscoprire l’identità di un popolo che si fa comunità

Dal Caracolo di Caulonia alla Svelata di Siderno: un viaggio tra fede, folklore e antiche tradizioni che trasformano i borghi reggini in un palcoscenico di eterna rinascita
Melania Neri
5 aprile 2026
Ore 04:30
Pasqua di\u00A0fede e tradizione nel Reggino per riscoprire l’identità di un popolo che si fa comunità\n
PIÙ LETTI
1
Il fatto

Rissa nella notte a Gallico, è fuori pericolo il giovane accoltellato all’addome

2
Le reazioni

Il caso del “Macellaio di Reggio Calabria”: condanna, polemiche e il dibattito sulla legittima difesa

3
Il lutto

Nel vento e nel mare. Si è spento Giovanni, zio della giornalista Elisa Barresi. Il cordoglio del network LaC

4
Ennesimo episodio

Palizzi, ostie consacrate rubate e sparse in chiesa: nuovo atto sacrilego a due mesi dal caso del cimitero

5
Polizia locale

Gallico, incidente tra due auto nel pomeriggio di domenica: grave una ragazza di 13 anni