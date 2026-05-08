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Politica

Speciale Elezioni Comunali 2026 - Silvio Cacciatore intervista Giovanni Malara

8 maggio, 2026
ULTIMA ORA
Mobilità nella Locride

Gelsomini Link, il sindaco di Caulonia Cagliuso: «Serve una regia collettiva che funzioni davvero»

Il primo cittadino ha già avuto nei giorni scorsi un contatto diretto con il Sindaco di Roccella Ionica, Vittorio Zito
Redazione
Gelsomini Link, il sindaco di Caulonia Cagliuso: «Serve una regia collettiva che funzioni davvero»\n
le dichiarazioni

Lucano: «Andrò in Cassazione, obbligato a chiedere giustizia»

Il sindaco di Riace sospeso dalla Prefettura: «Prendo atto della decisione dnel procedimento sulla decadenza»
Redazione
Lucano: «Andrò in Cassazione, obbligato a chiedere giustizia»\n
trasporti

Più bus per Rosarno e un treno diretto verso Roma, il piano anti-isolamento di Zito: «La Locride deve poter viaggiare»

Le proposte del primo cittadino in una delibera approvata dalla giunta: «Non servono opere faraoniche, si può fare subito se c’è la volontà politica»
Ilario Balì
Più bus per Rosarno e un treno diretto verso Roma, il piano anti-isolamento di Zito: «La Locride deve poter viaggiare»\n
La polemica

Circoscrizioni, botta e risposta tra Battaglia e Cannizzaro: «I fondi ci sono, il Comune non li ha chiesti»

Il deputato di Forza Italia risponde al candidato del centrosinistra sulle risorse per il decentramento amministrativo: «Norma scritta per Reggio Calabria, bastava rivolgersi al ministero»
Redazione
Circoscrizioni, botta e risposta tra Battaglia e Cannizzaro: «I fondi ci sono, il Comune non li ha chiesti»\n

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Sanità

Pronto Soccorso e sala operatoria Hi-Tech all'ospedale di Locri

8 maggio 2026
Ore 16:10
Pronto Soccorso e sala operatoria Hi-Tech all'ospedale di Locri
Cultura

Notre Dame de Paris incanta Reggio e fa sold out

8 maggio 2026
Ore 11:34
Notre Dame de Paris incanta Reggio e fa sold out
Società

A Reggio le testimonianze dei portuali contro la guerra

8 maggio 2026
Ore 11:39
A Reggio le testimonianze dei portuali contro la guerra
Società

Placanica, inaugurata la nuova caserma dei carabinieri

7 maggio 2026
Ore 18:49
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Società

A Reggio le testimonianze dei portuali contro la guerra

8 maggio 2026
Ore 11:39
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7 maggio 2026
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8 maggio 2026
Ore 16:10
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Notre Dame de Paris incanta Reggio e fa sold out

8 maggio 2026
Ore 11:34
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A Reggio le testimonianze dei portuali contro la guerra

8 maggio 2026
Ore 11:39
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7 maggio 2026
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Cultura

Notre Dame de Paris incanta Reggio e fa sold out

8 maggio 2026
Ore 11:34
Notre Dame de Paris incanta Reggio e fa sold out
A tu per tu/speciale elezioni

Ripepi lancia la rivoluzione di Alternativa popolare: «Il cambio di rotta deve essere netto, puntiamo molto sul diportismo»

Per il segretario regionale di Ap Francesco Cannizzaro è il miglior candidato sindaco che il centrodestra potesse schierare: «Scende dall’olimpo del Parlamento per amministrare una situazione difficile». Falcomatà? «Disastro totale»
Claudio Labate
8 maggio 2026
Ore 16:00
Ripepi lancia la rivoluzione di Alternativa popolare: «Il cambio di rotta deve essere netto, puntiamo molto sul diportismo»\n
la sentenza

Polistena, la Cassazione dichiara estinto il giudizio sul canone non ricognitorio, al Comune confermata l’assegnazione di oltre 300 mila euro

Il sindaco Tripodi: «E’ impensabile vedere strade dissestate per ragioni che spesso non restituiscono alla comunità locale cose utili ma producono solo profitti per gli erogatori di servizi a rete»
Redazione
8 maggio 2026
Ore 15:43
Polistena, la Cassazione dichiara estinto il giudizio sul canone non ricognitorio, al Comune\u00A0confermata l’assegnazione di oltre 300 mila\u00A0euro\n
la replica

Scappatura: «Dal Pd solo due pesi e due misure. Cannizzaro parla alla città»

Il coordinatore regionale di Alternativa Popolare: «Loro, nervosi, contano i manifesti degli altri»
Redazione
8 maggio 2026
Ore 13:31
Scappatura: «Dal Pd\u00A0solo due pesi e due misure. Cannizzaro parla alla città»\n
le dichiarazioni

Battaglia con Sarracino: «I municipi li abbiamo ripristinati, aspettiamo i 700mila euro di finanziamenti promessi da Cannizzaro»

Per il componente della segreteria nazionale dei Dem: «La difesa del Sud è un elemento identitario e dobbiamo rivendicarlo con orgoglio, soprattutto considerando che il Governo Meloni non ha fatto nulla per il Mezzogiorno»
Redazione
8 maggio 2026
Ore 13:22
Battaglia con Sarracino: «I municipi li abbiamo ripristinati, aspettiamo i 700mila euro di finanziamenti promessi da Cannizzaro»\n
l’avviso

Il Comune invita i cittadini a manifestare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di presidente di seggio

L’Amministrazione comunale organizzerà specifici incontri informativi/formativi destinati a coloro che presenteranno l’istanza entro il prossimo 18 maggio
Redazione
8 maggio 2026
Ore 13:15
Il Comune invita i cittadini a manifestare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di presidente di seggio\n\n\n
l’attacco

Sottopasso FS, FdI attacca l’amministrazione Caminiti: «Ordinanza superficiale, rischio caos traffico e sicurezza»

Il circolo “Area dello Stretto” critica i lavori di parzializzazione del sottopasso tra via Garibaldi e via Marinai d’Italia: «Mancano tutele, coordinamento e un piano per gestire i flussi verso imbarchi e autostrada»
Redazione
8 maggio 2026
Ore 10:37
Sottopasso FS, FdI attacca l’amministrazione Caminiti: «Ordinanza superficiale, rischio caos traffico e sicurezza»\n
elezioni Comunali 2026

Sarracino a Reggio rilancia il centrosinistra: «Dal Sud può nascere l’alternativa a Meloni»

Il responsabile nazionale Pd per il Mezzogiorno attacca il Governo su autonomia differenziata, sanità e tagli ai fondi: «Reggio è la città più importante del Sud chiamata al voto». Con lui Battaglia, Bonforte, Panetta, Malara e Ielo.
Redazione
8 maggio 2026
Ore 09:50
Sarracino a Reggio rilancia il centrosinistra: «Dal Sud può nascere l’alternativa a Meloni»\n
elezioni Comunali 2026

A Roccaforte del Greco nasce “Liberi di Ricominciare”: Paolo Ferrara candidato sindaco

Domenica la presentazione ufficiale della squadra nella sala del Consiglio comunale. «Roccaforte Metropolitana» la visione lanciata dal docente e presidente UniReggio insignito del San Giorgio d’Oro 2026.
Redazione
8 maggio 2026
Ore 09:21
A Roccaforte del Greco nasce “Liberi di Ricominciare”: Paolo Ferrara candidato sindaco\n
rifiuti

Villa San Giovanni, Fratelli d’Italia attacca sulla gestione rifiuti: «Non basta parlare di TARI, servono servizi efficienti e controlli»

Il Circolo “Area dello Stretto” di Fratelli d’Italia torna ad accendere il dibattito sul ciclo dei rifiuti a Villa San Giovanni, puntando il dito contro quella che definisce una gestione ancora incompleta e non pienamente entrata a regime
Redazione
8 maggio 2026
Ore 09:08
Villa San Giovanni, Fratelli d’Italia attacca sulla gestione rifiuti: «Non basta parlare di TARI, servono servizi efficienti e controlli»\n
La nomina

Alternativa Popolare, Francesco Barreca è il responsabile della Circoscrizione Sud di Reggio 

«Dopo dodici anni di immobilismo e cattiva gestione, la città va liberata», dichiara, evidenziando la necessità di aprire una nuova fase politica e amministrativa per il territorio
8 maggio 2026
Ore 07:50
Alternativa Popolare, Francesco Barreca è il responsabile della Circoscrizione Sud di Reggio\u00A0\n
L’intervento

Canile di Mortara, Imbalzano: «Si ponga fine a decisioni strabiche e si garantisca il benessere animale»

L’ex consigliere e candidato alle prossime elezioni comunali: «L’impedito accesso dei volontari alla struttura paventa un vuoto operativo dalle conseguenze ancor più gravi»
8 maggio 2026
Ore 06:21
Canile di Mortara, Imbalzano: «Si ponga fine a decisioni strabiche e si garantisca il benessere animale»\n
la nomina

Brancaleone, Giuseppe Criseo nuovo Commissario cittadino della Lega Calabria

Una figura da sempre impegnata in ambito civile e sociale della cittadina ionica
Redazione
7 maggio 2026
Ore 17:56
Brancaleone, Giuseppe Criseo nuovo Commissario cittadino della Lega Calabria\n
il provvedimento

Riace, Lucano sospeso dalla Prefettura dalle funzioni di sindaco

La decisione dopo il rigetto del ricorso da parte della Corte d’Appello contro la decadenza
Redazione
7 maggio 2026
Ore 16:39
Riace, Lucano sospeso dalla Prefettura dalle funzioni di sindaco\n
il viaggio

Ue: conclusa missione di Occhiuto a Bruxelles

Confronto con la Commissione su fondi e politiche di coesione
Redazione
7 maggio 2026
Ore 16:18
Ue: conclusa missione di Occhiuto a Bruxelles\n
A tu per tu/speciale elezioni

I Repubblicani spingono il centrosinistra, Andriani: «Restanza e turismo i nostri progetti a disposizione del candidato sindaco»

La segretaria del Pri spiega la nascita della lista con socialisti e renziani e scommette sulla figura di Battaglia: «Con esperienza e stile è il politico di cui la città necessita», e boccia chi polarizza il confronto con l’ex primo cittadino Falcomatà. Attenzione ai giovani e ai servizi al centro della proposta politica
Claudio Labate
7 maggio 2026
Ore 16:00
I Repubblicani spingono il centrosinistra, Andriani: «Restanza e turismo i nostri progetti a disposizione del candidato sindaco»\n
L’intervento

Code infinite sul viadotto Torbido da Gallico a Reggio, Giuseppe Giordano: «Subito confronto con Anas e soluzioni urgenti per ridurre i disagi»

Il candidato alla carica di presidente della III Circoscrizione - Reggio Nord,  interviene sui gravi disagi lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo
Redazione
7 maggio 2026
Ore 15:23
Code infinite sul viadotto Torbido da Gallico a Reggio, Giuseppe Giordano: «Subito confronto con Anas e soluzioni urgenti per ridurre i disagi»\n
stand informativo

Reggio Futura in piazza con il progetto “1.000 occupati – Nessuno escluso”

Iniziativa pensata per illustrare ai cittadini proposte e opportunità concrete per il lavoro e lo sviluppo della città
Redazione
7 maggio 2026
Ore 15:01
Reggio Futura in piazza con il progetto “1.000 occupati – Nessuno escluso”\n
Elezioni Comunali 2026

La Strada rilancia sul nodo trasporti, Pazzano: «Per la nostra Reggio serve una mobilità dolce»

Dal video social alla proposta programmatica: trasporto pubblico, bus notturni e diritto alla mobilità al centro della sfida per le comunali
Silvio Cacciatore
7 maggio 2026
Ore 15:00
La Strada rilancia sul nodo trasporti, Pazzano: «Per la nostra Reggio serve una mobilità dolce»\n
Elezioni comunali 2026

Condofuri, il candidato sindaco Leonardo Manti incontrerà la cittadinanza domenica 10 maggio

Si discuterà del programma elettorale e del progetto di rilancio e sviluppo 
Redazione
7 maggio 2026
Ore 14:28
Condofuri, il candidato sindaco Leonardo Manti incontrerà la cittadinanza domenica 10 maggio\n
L’inaugurazione

Reggio, inaugurata la segreteria politica di Aldo Azzarello

Presenti il candidato sindaco Domenico Battaglia, Giuseppe Ranuccio e i rappresentanti della coalizione a sostegno della corsa alla Presidenza della V Circoscrizione
Redazione
7 maggio 2026
Ore 14:16
Reggio,\u00A0inaugurata la segreteria politica di Aldo Azzarello\n
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Elezioni Montebello, Maria Foti presenta il programma e rilancia la sfida per la rielezione: «Squadra coesa e rinnovata»