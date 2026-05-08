Speciale Elezioni Comunali 2026 - Silvio Cacciatore intervista Giovanni Malara

Per il segretario regionale di Ap Francesco Cannizzaro è il miglior candidato sindaco che il centrodestra potesse schierare: «Scende dall’olimpo del Parlamento per amministrare una situazione difficile». Falcomatà? «Disastro totale»
Per il componente della segreteria nazionale dei Dem: «La difesa del Sud è un elemento identitario e dobbiamo rivendicarlo con orgoglio, soprattutto considerando che il Governo Meloni non ha fatto nulla per il Mezzogiorno»
Il circolo “Area dello Stretto” critica i lavori di parzializzazione del sottopasso tra via Garibaldi e via Marinai d’Italia: «Mancano tutele, coordinamento e un piano per gestire i flussi verso imbarchi e autostrada»
Il responsabile nazionale Pd per il Mezzogiorno attacca il Governo su autonomia differenziata, sanità e tagli ai fondi: «Reggio è la città più importante del Sud chiamata al voto». Con lui Battaglia, Bonforte, Panetta, Malara e Ielo.
Domenica la presentazione ufficiale della squadra nella sala del Consiglio comunale. «Roccaforte Metropolitana» la visione lanciata dal docente e presidente UniReggio insignito del San Giorgio d’Oro 2026.
Il Circolo “Area dello Stretto” di Fratelli d’Italia torna ad accendere il dibattito sul ciclo dei rifiuti a Villa San Giovanni, puntando il dito contro quella che definisce una gestione ancora incompleta e non pienamente entrata a regime
La segretaria del Pri spiega la nascita della lista con socialisti e renziani e scommette sulla figura di Battaglia: «Con esperienza e stile è il politico di cui la città necessita», e boccia chi polarizza il confronto con l’ex primo cittadino Falcomatà. Attenzione ai giovani e ai servizi al centro della proposta politica