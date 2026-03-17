L’editoriale

I numeri, però, contano solo se accompagnati da una responsabilità editoriale chiara. Ed è così che ci avviamo al 2026: con nuove sfide, nuovi format, nuovi modelli informativi. Continuando a essere una voce indipendente
Ha parlato al cuore dei fedeli raccolti nella basilica cattedrale del Duomo di Reggio Calabria, accogliendo l'appello di papa Leone XIV e guidando la veglia di preghiera per la pace dedicata a Maria Santissima
In questo giorno del 2006 l’omicidio ancora senza mandanti della giornalista russa che denunciava il genocidio dei ceceni. Due anni fa il feroce attacco di Hamas e l’eterna e violenta reazione di Israele con il genocidio a Gaza
Nel giorno dedicato ai nonni, è tempo di riconoscere il loro ruolo insostituibile nella società e nelle nostre vite. Troppo spesso lasciati ai margini, portano invece con sé un patrimonio di amore, saggezza e memoria che ci forma e ci accompagna per sempre. Un ricordo personale diventa testimonianza viva di quanto i nonni continuino a vivere in noi, anche quando non ci sono più
Mentre la politica (Israele e non solo) propugna una narrazione lontana dalla verità, la mobilitazione per denunciare la tragedia in atto parte dal basso. Le persone si indignano e danno un segnale chiaro di dissenso verso una guerra impari, orientata a “cancellare” un popolo, invocando una «Palestina libera»
Quarant’anni senza il giovane giornalista napoletano. I suoi scritti parlano ancora. La criminalità organizzata campana disposta a sacrificare i suoi boss per dominare a fronte del sistema familistico calabrese molto più chiuso anche a costo di implodere
L’ex presidente della Regione lo scrive sui suoi social lanciando una chiamata a raccolta degli elettori «smarriti e scoraggiati». Il sostegno a Sarica ora è un lasciapassare per contare nei tavoli del centrodestra
Il suicidio di un ragazzo di appena 14 anni, non è soltanto una tragedia individuale, ma lo specchio di un fallimento collettivo. Parlare di bullismo è riduttivo, fare mea culpa è insufficiente. La responsabilità è trasversale e riguarda tutti: genitori, docenti, educatori, società. È il momento di guardarci dentro, senza ipocrisie, per ricostruire un'educazione capace di vedere davvero chi ci sta davanti — anche (e soprattutto) quando non grida
A fronte di facili e superficiali giudizi, domandiamoci piuttosto se e quanto conosciamo le condizioni di fragilità e di vulnerabilità che ci circondano e se siamo una società pronta a garantire supporto, servizi e presenza accanto alle donne chiamate a scegliere affinchè lo facciano come devono: nella maggiore serenità possibile, autonomia e libertà
A Villa San Giovanni l’abbraccio commosso e coraggioso a 18 piccoli orfani di guerra ucraini, accolti grazie all’impegno dell’AICS e della comunità. Una breve parentesi di pace interrotta dal ritorno alle bombe, al dolore e all’assenza. Dietro ogni sorriso spento, occhi che insegnano cosa sia la resilienza. Un’esperienza che segna nel profondo. Ora, tocca a noi non dimenticare: un gesto, un computer, un abbraccio di civiltà
Il nuovo appello delle presidenti di Avis OdV provinciale e comunale di Reggio Calabria, rispettivamente Vanna Micalizzi e Miriam Calipari. Occorre continuare a sensibilizzare per fronteggiare la costante necessità di sacche
I partiti del centrosinistra si sono aggiornati a lunedì per ragionare di programmi e candidati. Il M5s rivendica la candidatura con Baldino e in alternativa Orrico. Tra i dem si ripropone il dualismo tra i due golden boy dello Stretto
Il presidente dimissionario conferma che formalizzerà nella settimana entrante e sul rapporto coi calendiani si affida al Vangelo: «C’è un passo che dice “preparatevi perché non sapete qual è il momento”, ma anche la possibilità di essere perdonati…» Meno diplomatico il coordinatore regionale Cannizzaro: «Colti di sorpresa, buona vita politica a loro»
Il format musicale al tramonto promosso dal Comune divide l’opinione pubblica tra chi lo considera un flop e chi lo difende come scommessa a lungo termine. Intanto l'assessore Romeo prova ad offrire un'altra chiave di lettura: «Non servono i numeri, ma un’idea strutturata»
Parte lo speciale inchiesta de ilReggino.it che scandaglia opportunità, problemi ed occasioni mancate di una città che diventa sempre più meta di passaggio. Il project manager di Visit Reggio Calabria parte dalla campagna “99% of Italy” per chiedere una svolta radicale: «O costruiamo un sistema vero, o resteranno solo post nostalgici»