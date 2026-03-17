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martedì17 marzo2026
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L’editoriale

Il 2025: un anno rivelatore per la Calabria e per il network LaC che conquista 100 milioni di visualizzazioni

I numeri, però, contano solo se accompagnati da una responsabilità editoriale chiara. Ed è così che ci avviamo al 2026: con nuove sfide, nuovi format, nuovi modelli informativi. Continuando a essere una voce indipendente
Franco Laratta
Il 2025: un anno rivelatore per la Calabria e per il network LaC che conquista 100 milioni di visualizzazioni\n
L'editoriale

Reggio, il monito dell'arcivescovo Morrone: «Senza perdono e senza riconciliazione ogni Pace sarà fragile» - FOTO

Ha parlato al cuore dei fedeli raccolti nella basilica cattedrale del Duomo di Reggio Calabria, accogliendo l'appello di papa Leone XIV e guidando la veglia di preghiera per la pace dedicata a Maria Santissima
Anna Foti
Reggio, il monito dell'arcivescovo Morrone: «Senza perdono e senza riconciliazione ogni Pace sarà fragile» - FOTO
L'editoriale

7 ottobre, dalla Cecenia di Anna Politkovskaja all’Ucraina invasa da Putin e alla Palestina (ancora) senza uno Stato

In questo giorno del 2006 l’omicidio ancora senza mandanti della giornalista russa che denunciava il genocidio dei ceceni. Due anni fa il feroce attacco di Hamas e l’eterna e violenta reazione di Israele con il genocidio a Gaza
Anna Foti
7 ottobre, dalla Cecenia di Anna Politkovskaja all’Ucraina invasa da Putin e alla Palestina (ancora) senza uno Stato
L'editoriale

Dal letame può nascere un fiore, il risveglio delle coscienze per Gaza è anche la speranza che non sia solo un’illusione - FOTO

Milioni di persone sono scese in piazza in ogni angolo del mondo per dire “no” all’egoismo della guerra: La brutalità dell'uomo ha (ri)trovato un muro di amore
Elisa Barresi
Dal letame può nascere un fiore, il risveglio delle coscienze per Gaza è anche la speranza che non sia solo un’illusione - FOTO

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L'editoriale

L’amore che resta: celebriamo i nonni, custodi silenziosi della nostra umanità

Nel giorno dedicato ai nonni, è tempo di riconoscere il loro ruolo insostituibile nella società e nelle nostre vite. Troppo spesso lasciati ai margini, portano invece con sé un patrimonio di amore, saggezza e memoria che ci forma e ci accompagna per sempre. Un ricordo personale diventa testimonianza viva di quanto i nonni continuino a vivere in noi, anche quando non ci sono più
2 ottobre 2025
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L'editoriale

In mare con la Flotilla e nelle Piazze con le bandiere, la coscienza si ribella alla disumanità: quando dinanzi al genocidio di Gaza i governi restano inerti

Mentre la politica (Israele e non solo) propugna una narrazione lontana dalla verità, la mobilitazione per denunciare la tragedia in atto parte dal basso. Le persone si indignano e danno un segnale chiaro di dissenso verso una guerra impari, orientata a “cancellare” un popolo, invocando una «Palestina libera»
28 settembre 2025
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La Camorra denunciata da Giancarlo Siani e la 'Ndrangheta di Res Tauro: famiglie e alleanze dilaniate dal potere

Quarant’anni senza il giovane giornalista napoletano. I suoi scritti parlano ancora. La criminalità organizzata campana disposta a sacrificare i suoi boss per dominare a fronte del sistema familistico calabrese molto più chiuso anche a costo di implodere
26 settembre 2025
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L'irriducibile opera di Pace di Nicola Calipari e l'incomprensibile fatica della Memoria - VIDEO

Ieri sera, in chiusura del Reggio Calabria Film fest, la proiezione de "Il Nibbio", il film ispirato alla storia dell'agente del Sismi di origini reggine nel ventennale della sua tragica scomparsa
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Il silenzio colpevole: La morte di Paolo e la responsabilità degli adulti

Il suicidio di un ragazzo di appena 14 anni, non è soltanto una tragedia individuale, ma lo specchio di un fallimento collettivo. Parlare di bullismo è riduttivo, fare mea culpa è insufficiente. La responsabilità è trasversale e riguarda tutti: genitori, docenti, educatori, società. È il momento di guardarci dentro, senza ipocrisie, per ricostruire un'educazione capace di vedere davvero chi ci sta davanti — anche (e soprattutto) quando non grida
18 settembre 2025
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Forza, lacrime, gioia: Reggio si faccia comunità e sostenga la Vara con i suoi Portatori

Si chiudono oggi i festeggiamenti in onore di Maria Madre della Consolazione. Ogni anno una lezione di vita
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A fronte di facili e superficiali giudizi, domandiamoci piuttosto se e quanto conosciamo le condizioni di fragilità e di vulnerabilità che ci circondano e se siamo una società pronta a garantire supporto, servizi e presenza accanto alle donne chiamate a scegliere affinchè lo facciano come devono: nella maggiore serenità possibile, autonomia e libertà
23 agosto 2025
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A Villa San Giovanni l’abbraccio commosso e coraggioso a 18 piccoli orfani di guerra ucraini, accolti grazie all’impegno dell’AICS e della comunità. Una breve parentesi di pace interrotta dal ritorno alle bombe, al dolore e all’assenza. Dietro ogni sorriso spento, occhi che insegnano cosa sia la resilienza. Un’esperienza che segna nel profondo. Ora, tocca a noi non dimenticare: un gesto, un computer, un abbraccio di civiltà
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